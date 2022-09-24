Міська влада столиць європейських країн обмежує години різдвяного святкового освітлення або переходить на енергозберігаючі лампи.
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Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії освітлення
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Додано: Суб 03 гру, 2022 11:36
Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії...
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Дивися повний текст
Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії освітлення
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