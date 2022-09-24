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Різдвяні ярмарки в Європі
пройдуть в режимі економії...

Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:36

Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії...

Пропонуємо до обговорення:
Міська влада столиць європейських країн обмежує години різдвяного святкового освітлення або переходить на енергозберігаючі лампи.

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Різдвяні ярмарки в Європі пройдуть в режимі економії освітлення
R2
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