У Мінсоцполітики назвали суму боргу за комуналку, за якої відбувається відмова при призначенні пільги.
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Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової субсидії
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Додано: Суб 03 гру, 2022 14:00
Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової...
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Дивися повний текст
Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової субсидії
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