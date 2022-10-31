RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названа сума боргу, за яку
можуть позбавити житлової...

Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:00

Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінсоцполітики назвали суму боргу за комуналку, за якої відбувається відмова при призначенні пільги.

Дивися повний текст
Названа сума боргу, за яку можуть позбавити житлової субсидії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98556
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за...
R2 » П'ят 11 лис, 2022 23:03
1 368
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лис, 2022 23:03
moveton
Українці можуть отримати подвійну компенсацію від...
R2 » Пон 31 жов, 2022 09:39
1 265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 09:39
ruslanholod160
Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за...
R2 » Сер 26 жов, 2022 05:05
1 210
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 05:05
juliana787

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.