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Постачальники оновили ціни на газ: якими будуть тарифи у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 гру, 2022 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з мораторієм на підвищення цін на комунальні послуги, який діє в Україні з початку війни, тарифи на газ у грудні 2022 року не змінилися порівняно з листопадом. Про це повідомили у консультаційному центрі "Газ Правда".
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