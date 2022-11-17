Україна розраховує на те, що бюджетний дефіцит у наступному році вдасться закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.
Дивися повний текст
Україна розраховує закрити дефіцит бюджету в $38 мільярдів завдяки підтримці партнерів - Шмигаль
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:04
Україна розраховує закрити дефіцит бюджету в $38...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Україна розраховує закрити дефіцит бюджету в $38 мільярдів завдяки підтримці партнерів - Шмигаль
|