RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна розраховує закрити
дефіцит бюджету в $38...

Україна розраховує закрити дефіцит бюджету в $38...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:04

Україна розраховує закрити дефіцит бюджету в $38...

Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує на те, що бюджетний дефіцит у наступному році вдасться закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Дивися повний текст
Україна розраховує закрити дефіцит бюджету в $38 мільярдів завдяки підтримці партнерів - Шмигаль
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98560
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році
R2 » Чет 01 гру, 2022 08:33
1 228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 гру, 2022 08:34
moveton
Україна консультується з партнерами щодо нової моделі...
R2 » Чет 17 лис, 2022 21:36
1 330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 12:09
BIGor
Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку
R2 » Сер 09 лис, 2022 19:12
1 188
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 19:12
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1121)
06.12.2022 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron