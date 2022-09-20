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За 2014-2021 роки АМКУ
оштрафував бізнес українських...

За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:28

За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських...

Пропонуємо до обговорення:
За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на 300 млн дол. Ніхто з олігархів не поспішав платити і оскаржував рішення у судах.

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За 2014-2021 роки АМКУ оштрафував бізнес українських олігархів на $300 млн - ЦЕС
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 21:28

якщо про монопольне становище є обоснованим-то всі касаційні суди відносно щтрафів в положений термін-після якого може бути накладений судовий арешт майна на собственність-то вони будуть лишніми витратами винних в обвинюванні
tolja3334
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 23:16

АМКУ - метод контроля олигархов из-за границы.
Вы пишите, что за 2014-2021 годы оштрафовали олигархов на 300 млн, а сколько за это время потрачено денег на осуществление деятельности самого АМКУ?))
Если бы у этого комитета целью было штрафовать все нарушения, а не только мелких олигархов, которые неугодны олигархам во власти, то сумма была бы выше 30 млрд...
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 23:19

Какая цена нового украинского беспилотника?
Во сколько десятков раз он дороже шахидов иранского, а теперь уже российского производства?
priem_metalla86
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