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Логопед Игорь Бурма
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Додано: Чет 08 гру, 2022 03:21
Игорь Леонидович Бурма 20 лет осуществлял частную практику по коррекции речи как детей так и взрослых. Сотни клиентов за этот период избавились от дефектов речи благодаря Игорю Бурме.
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olgovrt56
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