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Логопед Игорь Бурма

Логопед Игорь Бурма
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 03:21

Логопед Игорь Бурма

Игорь Леонидович Бурма 20 лет осуществлял частную практику по коррекции речи как детей так и взрослых. Сотни клиентов за этот период избавились от дефектов речи благодаря Игорю Бурме.
olgovrt56
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З нами з: 08.12.22
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