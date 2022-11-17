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Україні необхідно втричі збільшити
ВВП на душу населення...

Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:13

Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення...

Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна здійснити потрійний стрибок в економіці – від перехідної (транзитної) до тієї, що розвивається. Зокрема, збільшити валовий внутрішній продукт на душу населення з 4 тис. дол. до 12 тис. дол.

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Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення - Мінекономіки
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:13

Ну да, надо бы жить лучше и иметь ВВП на душу населения больше ,- помечтал замминистра.
А что для этого надо?
Нужно, чтобы миллионы украинцев занимались предпринимательской деятельностью и изменили сознание, - наставительно поднял палец замминистра.
То ли плакать, то ли смеяться от такого цирка, даже не знаю...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:14

  antey1969 написав:Ну да, надо бы жить лучше и иметь ВВП на душу населения больше ,- помечтал замминистра.
А что для этого надо?
Нужно, чтобы миллионы украинцев занимались предпринимательской деятельностью и изменили сознание, - наставительно поднял палец замминистра.
То ли плакать, то ли смеяться от такого цирка, даже не знаю...

Могли бы предложить и сократить население в 3 раза
Habib
 
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