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Україні необхідно втричі збільшити ВВП на душу населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:13
Пропонуємо до обговорення:
Україна повинна здійснити потрійний стрибок в економіці – від перехідної (транзитної) до тієї, що розвивається. Зокрема, збільшити валовий внутрішній продукт на душу населення з 4 тис. дол. до 12 тис. дол.
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R2
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:13
Ну да, надо бы жить лучше и иметь ВВП на душу населения больше ,- помечтал замминистра.
А что для этого надо?
Нужно, чтобы миллионы украинцев занимались предпринимательской деятельностью и изменили сознание, - наставительно поднял палец замминистра.
То ли плакать, то ли смеяться от такого цирка, даже не знаю...
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antey1969
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:14
antey1969 написав:
Ну да, надо бы жить лучше и иметь ВВП на душу населения больше ,- помечтал замминистра.
А что для этого надо?
Нужно, чтобы миллионы украинцев занимались предпринимательской деятельностью и изменили сознание, - наставительно поднял палец замминистра.
То ли плакать, то ли смеяться от такого цирка, даже не знаю...
Могли бы предложить и сократить население в 3 раза
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Habib
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