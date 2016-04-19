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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 8 5 1
1. Влада України хоче в НАТО
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2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
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3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
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4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
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5. Пригнічення руських в Україні
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6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
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7 Усі вище варіанти разом
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8 Не один із вищезазначених варіантів.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:08

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас. Но согласитесь, что несмотря на 10-й месяц осуществления этой наиболее открытой фазы агрессии в сравнении с предыдущими (начиная с 1994-1995 года) практически никто не пытается изучить вопрос о том, что же на самом деле явилось мотивацией для москвы в осуществлении этого преступления, которое уже осудило большинство стран мира.

Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой для пересічных россиян (в том числе мобилизованных), пересічних українців и мировых СМИ причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.

1. Власть в Украине не народная, а поставленная кураторами из Европы, США, ... или Мозамбика :D , с чем нельзя смириться российской власти, так как это мешает ее собственным планам жить лучше. Смириться нельзя из-за:
а) углубляющегося сотрудничества Украины с НАТО, с Европой, Англией и США в военных и политических вопросах вместо такого же сотрудничества с Россией;
б) неуклонное непризнание украинской властью фейковых русских референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской областях;
в) проведение Украиной внутренней политики по борьбе с сепаратизмом, по объединению украинцев в единый народ независимо от того на каком языке они говорят, где живут, какой вере привержены, какую формально национальность имеют и т.д.
г) озвученной в интервью Лавровым в этом году финансовых претензий к Украине, а вернее к НАК Нафтогазу на общую сумму в размере уже ~600 млрд.долларов США по вопросам поставок природного газа Газпромом.

2. Русская разведка обнаружила угнетение русских в Украине со стороны власти и еще кого-то . Им же типа нужна защита, которую может обеспечить только российские вооруженные силы как государственные так и не формальные. Поэтому и объявлена СВО.

3. Желание русского императора ради исторической справедливости вернуть утерянные земли после распада СССР и присоединить их к нынешней росии.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:22

путин захотел стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной. Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники как у Туркменбаши ещё при жизни.

Ни одну другую задачу война не решает.
vitaliian
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