Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:08

Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас. Но согласитесь, что несмотря на 10-й месяц осуществления этой наиболее открытой фазы агрессии в сравнении с предыдущими (начиная с 1994-1995 года) практически никто не пытается изучить вопрос о том, что же на самом деле явилось мотивацией для москвы в осуществлении этого преступления, которое уже осудило большинство стран мира.Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой для пересічных россиян (в том числе мобилизованных), пересічних українців и мировых СМИ причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.1. Власть в Украине не народная, а поставленная кураторами из Европы, США, ... или Мозамбика, с чем нельзя смириться российской власти, так как это мешает ее собственным планам жить лучше. Смириться нельзя из-за:а) углубляющегося сотрудничества Украины с НАТО, с Европой, Англией и США в военных и политических вопросах вместо такого же сотрудничества с Россией;б) неуклонное непризнание украинской властью фейковых русских референдумов в Крыму, Донецкой и Луганской областях;в) проведение Украиной внутренней политики по борьбе с сепаратизмом, по объединению украинцев в единый народ независимо от того на каком языке они говорят, где живут, какой вере привержены, какую формально национальность имеют и т.д.г) озвученной в интервью Лавровым в этом году финансовых претензий к Украине, а вернее к НАК Нафтогазу на общую сумму в размере уже ~600 млрд.долларов США по вопросам поставок природного газа Газпромом.2. Русская разведка обнаружила угнетение русских в Украине со стороны власти и еще кого-то . Им же типа нужна защита, которую может обеспечить только российские вооруженные силы как государственные так и не формальные. Поэтому и объявлена СВО.3. Желание русского императора ради исторической справедливости вернуть утерянные земли после распада СССР и присоединить их к нынешней росии.