Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 13 гру, 2022 21:03

Vlad442 написав: Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.

Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би. Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.

Тоді як назвати кримський сценарій? Як назвати донбаський сценарій? Для чого це все було?Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина. Якщо ж подивитися глобально, то я бачу тільки цю причину. Гроші, території - якось не дуже віриться. Усю цю маячню про НАТО, "прітєсненіє русскоязичних" і т.п. навіть розглядати не варто.Підготовка почалася ще після першого Майдану. Саме тоді почали з'являтися різні проросійські організації типу "Донбаська Русь", чия ганчірка зараз використовується у якості ганчірки ДНР. Припускаю, що тоді вони створювалися в першу чергу на підтримку проросійських політиків, для розгойдування човна та підігрівання настроїв електората у південно-східних регіонах. Але у 2013-2014 роках відіграли і силову роль. Ну а далі спроби різного ступіня успішності відгризти шматки від території України, попутно демонструючи своєму стаду, що буває з тими, хто бунтує проти влади. Ось тоді і відбулася його фатальна помилка, коли не вдалося розділити Україну, а "давати задню" - западло. Пропаганда успішно підмінила реальність у свідомості росіян, більша частина ефірного часу на телебаченні усі ці роки була присвячена саме Україні, а не подіям всередені росії. Так і зробили з них зомбаків, яким важливіше було, щоб Україна замерзла без їхнього газу, ніж наявність дороги у власному місті чи туалета у власному будинку. І згодом пуйло став заручником цієї пропаганди, був змушений діяти згідно з легендою (а може і сам з часом увірував у неї). Успішно експлуатував тезу, що "навколо лише вороги", усі хочуть знищіти росію, треба єднатися заради порятунку вітчизни, усе це побєдобєсіе, культ ІІ Світової, Сталіна і т.п. І чим далі - тим сильнішу дичину треба було вигадувати, щоб народові не приїлися усі ці казки (бо відомо, що люди до усього звикають і згодом починають сприймати якісь речі як досить буденні). Ну і забрехався та донагнітався до того, що варіант зі швидкою війнушкою показався не таким вже й самовбивчим.