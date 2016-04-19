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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Вів 13 гру, 2022 21:03
Vlad442 написав:
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
Тоді як назвати кримський сценарій? Як назвати донбаський сценарій? Для чого це все було?
Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина. Якщо ж подивитися глобально, то я бачу тільки цю причину. Гроші, території - якось не дуже віриться. Усю цю маячню про НАТО, "прітєсненіє русскоязичних" і т.п. навіть розглядати не варто.
Підготовка почалася ще після першого Майдану. Саме тоді почали з'являтися різні проросійські організації типу "Донбаська Русь", чия ганчірка зараз використовується у якості ганчірки ДНР. Припускаю, що тоді вони створювалися в першу чергу на підтримку проросійських політиків, для розгойдування човна та підігрівання настроїв електората у південно-східних регіонах. Але у 2013-2014 роках відіграли і силову роль. Ну а далі спроби різного ступіня успішності відгризти шматки від території України, попутно демонструючи своєму стаду, що буває з тими, хто бунтує проти влади. Ось тоді і відбулася його фатальна помилка, коли не вдалося розділити Україну, а "давати задню" - западло. Пропаганда успішно підмінила реальність у свідомості росіян, більша частина ефірного часу на телебаченні усі ці роки була присвячена саме Україні, а не подіям всередені росії. Так і зробили з них зомбаків, яким важливіше було, щоб Україна замерзла без їхнього газу, ніж наявність дороги у власному місті чи туалета у власному будинку. І згодом пуйло став заручником цієї пропаганди, був змушений діяти згідно з легендою (а може і сам з часом увірував у неї). Успішно експлуатував тезу, що "навколо лише вороги", усі хочуть знищіти росію, треба єднатися заради порятунку вітчизни, усе це побєдобєсіе, культ ІІ Світової, Сталіна і т.п. І чим далі - тим сильнішу дичину треба було вигадувати, щоб народові не приїлися усі ці казки (бо відомо, що люди до усього звикають і згодом починають сприймати якісь речі як досить буденні). Ну і забрехався та донагнітався до того, що варіант зі швидкою війнушкою показався не таким вже й самовбивчим.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 22:09
buratinyo написав:
Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.
Підтримую Вашу ідею.
buratinyo написав:
Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.
А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші? Ок, пишу власне бачення причин - від загального до конкретного.
1) Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.
2) У світі накопичилося багато зброї. З нею потрібно щось робити - використовувати/ утилізувати - що власне і відбувається зараз в Україні. Попередні війни були не того масштабу.
3) Поштовхом до нападу рф, на мою думку, став рух України в бік інтеграції з ЄС. Якби країна пішла в Митний союз з рф, то її би намагалися захопити економічно-дипломатичним шляхом (як Білорусь). Однак, кланово-олігархічний устрій України - це не одноосібне правління Білорусі, тому домовитися, мабуть, не склалося. Дешевше було обрати військовий шлях, тим більше, що зброї в рф є чимало. Оскільки Донбас та Крим світова спільнота "проковтнула", то з'явилося сподівання, що "проковтнуть" і захоплення решти України.
Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес.
ПС. Влітку дізналася про розвіддані про підготовку нападу рф на іншу країну, який за планом має статися в лютому 2023. (До цього з Україною рф планує закінчити або "заморозити".) Що мене вразило - це одна з країн ЄС і вона є в НАТО.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:55
fler написав:
ПС. Влітку дізналася про розвіддані про підготовку нападу рф на іншу країну, який за планом має статися в лютому 2023. (До цього з Україною рф планує закінчити або "заморозити".) Що мене вразило - це одна з країн ЄС і вона є в НАТО.
Как то не стыкуется. Как они заморозят, если мы их здесь не хотим, мы должны управлять процессом, или это будет выглядеть: отдохните, нам сейчас нужно тут недалеко отлучится, а с вами позже продолжим?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:52
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу.
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
когда американцы избрали Джо Байдена пуйлу влили в уши , что Америка сегодня слаба (по всем фронтам отступление-Сирия, Афганистан), а Европа у нас в кармане (политики или продажные (Меркель, Орбан, Берлускони) или трусливые (Макрон, Меркель) проблем не будет -можно начинать войну. Именно осущение слабости демократического сообщества стало главной причиной (про экономические тогда в рф никто не думад (газовый шантаж задрал цены на нефть и газ в январе 2022 до рекордных отметок-в мордоре потирали потные ладошки и говорили о 200 дол за барель)
Только политеская разобщенность Европы и США, слабость НАТО -основная причина
а всё остальное (территории, месть Украине)-второстепенное
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:22
Причина войны - деньги. Газ, нефть доллары, евро. Рынки сбыта и сферы влияния.
Я думаю, что всё идёт по плану с годов, примерно 90х.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:55
vitaliian написав: buratinyo написав:
Из этого всего логично предположить, что если старое поколение хочет повлиять на молодежь, то они легко могут этого достичь обычной пропагандой внутри страны
с точностью до наоборот, молодняк не смотрит ТВ и пропагандой не отравлена. Я встречал студентов из РФ которые вообще не знали что Крым был Украиной и про Майдан с чивокуней. Ни злобы ни ненависти к Украине не было..
Война это как радикальный способ вовлечь молодежь в конфликт. Многие из них потеряют родителя, друзей, а кое кто и сам приляжет под Бахмутом. Без войны это было невозможно.
+1
Війна, як ніщо інше, міцно зв'язує.
Кров'ю.
Пуйло пов'язує з собою кров'ю усіх рашкованів.
Кров'ю не тільки їхньою, а ще не менш головне -- українською (накшалт прийняття в банду через вбий людину).
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 14 гру, 2022 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:59
timbraidmail написав: fler написав:
ПС. Влітку дізналася про розвіддані про підготовку нападу рф на іншу країну, який за планом має статися в лютому 2023. (До цього з Україною рф планує закінчити або "заморозити".) Що мене вразило - це одна з країн ЄС і вона є в НАТО.
Как то не стыкуется. Как они заморозят, если мы их здесь не хотим, мы должны управлять процессом, или это будет выглядеть: отдохните, нам сейчас нужно тут недалеко отлучится, а с вами позже продолжим?
Умом россию не понять (с)
Мова про одну з країн Балтії. Можливо збираються нападати з Білорусі, якщо ще не передумали. Хз.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:38
Всё очень просто и банально: они по прежнему считают себя империей и их амбиции распространяются далеко, даже дальше Украины. Но они в Украине проиграли всё и начали её терять окончательно: политическую борьбу, идеологическую, экономическую, пропагандистскую, культурную, языковую. Ничего другого они уже не смогли - война, последний довод королей. Последняя (я надеюсь) империалистическая война в Европе.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Сер 14 гру, 2022 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:11
Gastarbaiter написав:
Тоді як назвати кримський сценарій?
Успешная спецоперация ЦРУ
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:24
vitaliian написав: buratinyo написав:
Из этого всего логично предположить, что если старое поколение хочет повлиять на молодежь, то они легко могут этого достичь обычной пропагандой внутри страны
с точностью до наоборот, молодняк не смотрит ТВ и пропагандой не отравлена. Я встречал студентов из РФ которые вообще не знали что Крым был Украиной
и про Майдан с чивокуней. Ни злобы ни ненависти к Украине не было..
Война это как радикальный способ вовлечь молодежь в конфликт. Многие из них потеряют родителя, друзей, а кое кто и сам приляжет под Бахмутом. Без войны это было невозможно.
Это тоже пропаганда.
Если они не знают, что Крым был в Украине, то любые попытки "посягнуть на Крым" будут восприниматься ими как "угроза Родине" и нападение на Россию, а значит надо встать "на защиту Родины" без всяких сомнений и колебаний.
Но вообще, Вы слишком сильно сводите всё к моральным и субъективным проблемам. У серьёзных событий (а войны, безусловно, серьёзные события) всегда есть объективные причины.
Вы же наверняка не думаете, что 1-я мировая началась из-за убийства гимназистом Гаврилой Принципом эрцгерцога Фердинанда.
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