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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:52
buratinyo
Думаю, Вы прекрасно понимаете, что причины, которые Вы выставили на голосование, это, скорее, поводы.
На мой взгляд, ближе всего к истине Andrey2512
в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5517398#p5517398
и alex_dvornichenko
в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5517454#p5517454
.
Это, действительно, причины
.
Точнее, одна причина. Любая империя стремится к расширению ради денег, рынков и сфер влияния.
Всё это нужно и РФ.
И что бы не писали на параллельной ветке, нужны и люди, а не только (не столько?) территории.
Территорий у России, в общем, хватает, а вот с людьми катастрофа. Их категорически не хватает для освоения всей территории. Их было мало и в Союзе, а теперь тем более. Украинцы сыграли очень большую роль в освоении и целины, и сибирских месторождений.
+ к тому демографический кризис, снижение численности населения, особенно славянского. Это тоже актуально.
Да и вообще влияние государства достаточно заметно зависит от численности населения.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:31
buratinyo написав: vitaliian написав:
путин захотел стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной. Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники как у Туркменбаши ещё при жизни.Ни одну другую задачу война не решает.
Я бы не спешил так утверждать, особенно тщательно не изучив вопрос. Тем более пока не ясна причина зачем ему хочется это или захотелось.
Быть пожизненным президентом страны? Думаете, что это привилегия, о которой можно мечтать всю жизнь? А как же нагрузка, испытываемая при этом организмом человека, плюс груз ответственности? Ведь не зря же сроки президентства ограничивают. Не зря же говорят- вода самый крепкий камень точит.
К тому же, из теории мотивации в целом известно, что с возрастом у каждого человека постоянно изменяются мотивирующие его на большие и рискованные дела факторы. Осмеюсь изложить это так. Сначала человека мотивирует с разной степенью удовлетворение потребностей в необходимом для жизни, потом в безопасности, потом сильную мотивацию дает стремление к росту и положению в обществе, чуть меньшую мотивацию дает далее признание заслуг и еще меньшую чувство самореализации в жизни, которая слишком коротка. Можно заметить как с возрастом мотивация в целом, достигнув пика, далее снижается с каждым следующим уровнем достижений в удовлетворении своих потребностей. И сами потребности у человека в течении жизни также регулярно меняются в разные стороны по их иерархии.
Как легко можно увидеть потребность в достижении положения в обществе у путина достигнута давно. Он прошел и потребность в признании заслуг, и вероятно даже выше по иерархии. При этом сила мотивации у него должна была постепенно снижаться с возрастом. Но для того, чтобы начать войну мотивация должна быть очень сильной. Согласны?
Идем далее. Базовая потребность в безопасности по разным теориям мотивации может давать самый широкий диапазон в силе мотивации. От нулевой, когда человек не чувствует опасность до максимальной запредельной, когда опасность велика.
В этом контексте согласно теории мотивации начать войну, которую традиционно осудит весь мир, президенту можно только под воздействием сильного личного страха и угроз личной безопасности.
Прошу вышесказанное не путать с примитивной манипуляцией для русских "мы ударили или ударим первыми, так как драка неизбежна".
Согласен с Вами, что это не причина, но по другим соображениям.
"надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым" - он это и так делал. война позволила ускорить процес, но время у него было. Вряд ли он боялся потерять власть - он благополучно царствует уже 20лет, мог продолжать и дальше. Не вижу сил, которые могли бы ему помешать, положение у него было достаточно прочное, возможно, прочнее, чем сейчас.
Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.
Но и с Вашим мнением о снижении мотивации с возрастом не совсем согласен. Снижается стремление воевать и, вообще, к резким действиям. Но стремление к власти не исчезает. Все люди, много лет находившиеся у власти, стараются её сохранить. До самой смерти.
Франко, Салазар, Сталин, Мао...
Одна из причин, конечно, опасения за своё будущее (после отказа от власти). Но и стремление к власти само по себе тоже очень сильный стимул.
Личные страхи у многолетнего правителя всегда есть, но в случае Путина не вижу ничего особенного. Нет какой-то особо угрожающей ситуации.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:33
prodigy написав: Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу.
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
когда американцы избрали Джо Байдена пуйлу влили в уши , что Америка сегодня слаба (по всем фронтам отступление-Сирия, Афганистан), а Европа у нас в кармане (политики или продажные (Меркель, Орбан, Берлускони) или трусливые (Макрон, Меркель) проблем не будет -можно начинать войну. Именно осущение слабости демократического сообщества стало главной причиной (про экономические тогда в рф никто не думад (газовый шантаж задрал цены на нефть и газ в январе 2022 до рекордных отметок-в мордоре потирали потные ладошки и говорили о 200 дол за барель)
Только политеская разобщенность Европы и США, слабость НАТО -основная причина
а всё остальное (территории, месть Украине)-второстепенное
Это не причина, это возможность
. Оказалось, что кажущаяся.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:13
buratinyo написав:
Искать нужную информацию из вражеских русских каналов считаю бессмысленным и не продуктивным делом. Из тотальной лжи не прорастут ростки истины.
Помнится мне, вы тащили сюда на форум инфу из российских каналов, аж чавкали
Что же с вами случилось ?
В то, что вы прозрели, я не верю ни разу
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:36
ЛАД
Імперіалістичний характер для захоплення у пуйла був в далекому 2007 у Мюнхеньській промові.
Тоді - да: розширення ринків, захват. Поділити.
Але після низки кольорових революцій до пуйла дійшло куди змінюється світ, вектор...
А Майдан остаточно наявно показав, що наче повне володіння владою (див. риги і Янек, а також рашоміністри оборони і т.д.) можуть луснути враз, як бульбашка.
І пуйло почав в'язати раіссю та рашкованів з собою кров'ю. Анексуючи!!! Крим (про що навіть Волгарь чітко визначив -- це більше, ніж помилка), та бойовими діями у Донбасі.
Потім 8 років показали, що нові території -- це ярмо..., да ще + санкції.
Які українці зараз для родовищ-то??
Там технології потрібні, а Шелли і Ко пішли...
Що бізнесу посулить війна???
Але пуйло йде далі - на повномасштабне вторгнення.
І причина цьому головна тільки єдина ---- взагалі вже найміцно пов'язати кров'ю вже всіх, все і вся в рашці.
З собою пов'язати.
Зі своїми злочинами та рішеннями.
Не частково, як до повномасштабної війни, а повністю.
І чим більше нових рашкованів замарається (хоч прямою участю, хоч "заряджанням літаків, ракет" та пошивом валенків) у війні (а в кожного ще сім'ї, родичі, друзі, знайомі), тим для нього краще.
Він поступово і плавно з 2014-го веде до цього.
І зробити це можна було тільки отак плавно і поступово. З обивателем расеянським.
Від браття до давайте їх ядрьоною зафігачим.
Від айфонів за нафтодолари до Атечество і ми за ціной не постоїм.
Але зараз 21 століття. І чи зможе він остаточно переформатувати рашку - це?
Саме тому він дав спокійно їхати всім незгодним. І не дуже пресує таких артистів та ін.
Бо 21 ст.
І ті ж обивателі на його "ідеї" кладуть. Тільки морально)) підтримують, а "лягати на кулемети" - ))
На це, я так розумію, розрахунок в наших партнерів.
Бо якщо пуйло все ж переформатує рашку, то ... ціна для світу, вже не кажучи про Україну, буде, м'яко кажучи, надмірною.
Бо орда, коли вона сплоченная та организованная... - це лихо.
До речі, що і як треба робити для цієї організації та реформування, дуже влучно каже рашист гіркін.
Тролячи пуйла за те, що він мало і невчасно робить, і куди він цим веде рашку.
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