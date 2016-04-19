Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo Думаю, Вы прекрасно понимаете, что причины, которые Вы выставили на голосование, это, скорее, поводы. На мой взгляд, ближе всего к истине Andrey2512 в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5517398#p5517398 и alex_dvornichenko в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5517454#p5517454. Это, действительно, причины. Точнее, одна причина. Любая империя стремится к расширению ради денег, рынков и сфер влияния. Всё это нужно и РФ. И что бы не писали на параллельной ветке, нужны и люди, а не только (не столько?) территории. Территорий у России, в общем, хватает, а вот с людьми катастрофа. Их категорически не хватает для освоения всей территории. Их было мало и в Союзе, а теперь тем более. Украинцы сыграли очень большую роль в освоении и целины, и сибирских месторождений. + к тому демографический кризис, снижение численности населения, особенно славянского. Это тоже актуально. Да и вообще влияние государства достаточно заметно зависит от численности населения.
vitaliian написав:путин захотел стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной. Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники как у Туркменбаши ещё при жизни.
Ни одну другую задачу война не решает.
Я бы не спешил так утверждать, особенно тщательно не изучив вопрос. Тем более пока не ясна причина зачем ему хочется это или захотелось.
Быть пожизненным президентом страны? Думаете, что это привилегия, о которой можно мечтать всю жизнь? А как же нагрузка, испытываемая при этом организмом человека, плюс груз ответственности? Ведь не зря же сроки президентства ограничивают. Не зря же говорят- вода самый крепкий камень точит.
К тому же, из теории мотивации в целом известно, что с возрастом у каждого человека постоянно изменяются мотивирующие его на большие и рискованные дела факторы. Осмеюсь изложить это так. Сначала человека мотивирует с разной степенью удовлетворение потребностей в необходимом для жизни, потом в безопасности, потом сильную мотивацию дает стремление к росту и положению в обществе, чуть меньшую мотивацию дает далее признание заслуг и еще меньшую чувство самореализации в жизни, которая слишком коротка. Можно заметить как с возрастом мотивация в целом, достигнув пика, далее снижается с каждым следующим уровнем достижений в удовлетворении своих потребностей. И сами потребности у человека в течении жизни также регулярно меняются в разные стороны по их иерархии.
Как легко можно увидеть потребность в достижении положения в обществе у путина достигнута давно. Он прошел и потребность в признании заслуг, и вероятно даже выше по иерархии. При этом сила мотивации у него должна была постепенно снижаться с возрастом. Но для того, чтобы начать войну мотивация должна быть очень сильной. Согласны?
Идем далее. Базовая потребность в безопасности по разным теориям мотивации может давать самый широкий диапазон в силе мотивации. От нулевой, когда человек не чувствует опасность до максимальной запредельной, когда опасность велика.
В этом контексте согласно теории мотивации начать войну, которую традиционно осудит весь мир, президенту можно только под воздействием сильного личного страха и угроз личной безопасности.
Прошу вышесказанное не путать с примитивной манипуляцией для русских "мы ударили или ударим первыми, так как драка неизбежна".
Согласен с Вами, что это не причина, но по другим соображениям. "надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым" - он это и так делал. война позволила ускорить процес, но время у него было. Вряд ли он боялся потерять власть - он благополучно царствует уже 20лет, мог продолжать и дальше. Не вижу сил, которые могли бы ему помешать, положение у него было достаточно прочное, возможно, прочнее, чем сейчас.
Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.
Но и с Вашим мнением о снижении мотивации с возрастом не совсем согласен. Снижается стремление воевать и, вообще, к резким действиям. Но стремление к власти не исчезает. Все люди, много лет находившиеся у власти, стараются её сохранить. До самой смерти. Франко, Салазар, Сталин, Мао... Одна из причин, конечно, опасения за своё будущее (после отказа от власти). Но и стремление к власти само по себе тоже очень сильный стимул. Личные страхи у многолетнего правителя всегда есть, но в случае Путина не вижу ничего особенного. Нет какой-то особо угрожающей ситуации.
Gastarbaiter написав:Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу.
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка. Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
когда американцы избрали Джо Байдена пуйлу влили в уши , что Америка сегодня слаба (по всем фронтам отступление-Сирия, Афганистан), а Европа у нас в кармане (политики или продажные (Меркель, Орбан, Берлускони) или трусливые (Макрон, Меркель) проблем не будет -можно начинать войну. Именно осущение слабости демократического сообщества стало главной причиной (про экономические тогда в рф никто не думад (газовый шантаж задрал цены на нефть и газ в январе 2022 до рекордных отметок-в мордоре потирали потные ладошки и говорили о 200 дол за барель)
Только политеская разобщенность Европы и США, слабость НАТО -основная причина а всё остальное (территории, месть Украине)-второстепенное
Это не причина, это возможность. Оказалось, что кажущаяся.
ЛАД Імперіалістичний характер для захоплення у пуйла був в далекому 2007 у Мюнхеньській промові. Тоді - да: розширення ринків, захват. Поділити.
Але після низки кольорових революцій до пуйла дійшло куди змінюється світ, вектор... А Майдан остаточно наявно показав, що наче повне володіння владою (див. риги і Янек, а також рашоміністри оборони і т.д.) можуть луснути враз, як бульбашка.
І пуйло почав в'язати раіссю та рашкованів з собою кров'ю. Анексуючи!!! Крим (про що навіть Волгарь чітко визначив -- це більше, ніж помилка), та бойовими діями у Донбасі.
Потім 8 років показали, що нові території -- це ярмо..., да ще + санкції. Які українці зараз для родовищ-то?? Там технології потрібні, а Шелли і Ко пішли... Що бізнесу посулить війна???
Але пуйло йде далі - на повномасштабне вторгнення. І причина цьому головна тільки єдина ---- взагалі вже найміцно пов'язати кров'ю вже всіх, все і вся в рашці. З собою пов'язати. Зі своїми злочинами та рішеннями. Не частково, як до повномасштабної війни, а повністю.
І чим більше нових рашкованів замарається (хоч прямою участю, хоч "заряджанням літаків, ракет" та пошивом валенків) у війні (а в кожного ще сім'ї, родичі, друзі, знайомі), тим для нього краще. Він поступово і плавно з 2014-го веде до цього. І зробити це можна було тільки отак плавно і поступово. З обивателем расеянським. Від браття до давайте їх ядрьоною зафігачим. Від айфонів за нафтодолари до Атечество і ми за ціной не постоїм.
Але зараз 21 століття. І чи зможе він остаточно переформатувати рашку - це? Саме тому він дав спокійно їхати всім незгодним. І не дуже пресує таких артистів та ін. Бо 21 ст. І ті ж обивателі на його "ідеї" кладуть. Тільки морально)) підтримують, а "лягати на кулемети" - )) На це, я так розумію, розрахунок в наших партнерів. Бо якщо пуйло все ж переформатує рашку, то ... ціна для світу, вже не кажучи про Україну, буде, м'яко кажучи, надмірною. Бо орда, коли вона сплоченная та организованная ... - це лихо. Нехай хоч і силоміць зорганізована (нквд-ками, таборами, гулагами). До речі, що і як треба робити для цієї організації та реформування, дуже влучно каже рашист гіркін. Тролячи пуйла за те, що він мало і невчасно робить, і куди він цим веде рашку.
detroytred Следование рецептам Гиркина может привести к непредсказуемым результатам. Например, слишком сильное обострение внутри России. Одно дело, когда люди продолжают жить вроде бы нормальной жизнью, а война где-то далеко и их не касается. Права ограничиваются, но плавно и постепенно. И эти ограничения основную массу не затрагивают - не выступай слишком сильно против Путина и не затрагивай вопросы войны и живи себе спокойно. Другое дело - повести массовую мобилизацию, резко ограничить права, вполне вероятно снизить уровень жизни. Часть людей купится на "патриотическую", а то и прямо националистическую риторику, но часть может понять, что приближается северный полярный лис, и начнёт протестовать. Последствия... Вплоть до революции или гражданской войны.
в понедельник президент России Владимир Путин получил доклад от СВР, где среди прочего было указано, что главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не удалось убедить Владимира Зеленского в необходимости выполнить несколько пунктов Минских соглашений, где, среди прочего, должен был быть узаконен автономный статус ЛДНР. И вчера эта позиция украинского руководства подтвердилась официально. Более того, Дмитрий Козак вчера предоставил доклад, где было сказано, что украинская сторона готова на несущественные уступки по выполнению минских договоренностей, но все ключевые моменты в трактовке российского руководства для неё неприемлемы. Теперь мы подошли вплотную ко времени, когда Путину просто необходимо принимать ключевые решения. Получив отказ от США и НАТО по выдвинутому ультиматуму, а теперь ещё и отказ Украины выполнять минские соглашения в его, Путина, трактовке, надо принимать решение как быть дальше. Решение, будь то начало конфликта или отвод войск и откат по всем позициям, должно быть принято в ближайшее время, это понимают все стороны без исключения. Без пафоса можно сказать, что мир так близко к глобальному конфликту, а возможно и мировой войне, не стоял со времен карибского кризиса 1962 года. https://t.me/generalsvr/695 .
в этих условиях не начать войну обернулось бы потерей власти пуйла.
Подтолкнул к полномасштабной войне. Миллиардер Ковальчук убеждал Путина, что «Запад слабый» и нужно показать «мощь РФ» — WSJ Одним из самых влиятельных людей, поддержавших решение российского диктатора Владимира Путина осуществить полномасштабное вторжение в Украину, был 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук. Он настаивал, что война может доказать «мощь РФ», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. https://nv.ua/world/countries/yuriy-kov ... 88576.html