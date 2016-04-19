Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:

vitaliian написав: путин захотел стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной. Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники как у Туркменбаши ещё при жизни.



Ни одну другую задачу война не решает. путин захотел стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной. Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники как у Туркменбаши ещё при жизни.

Я бы не спешил так утверждать, особенно тщательно не изучив вопрос. Тем более пока не ясна причина зачем ему хочется это или захотелось.Быть пожизненным президентом страны? Думаете, что это привилегия, о которой можно мечтать всю жизнь? А как же нагрузка, испытываемая при этом организмом человека, плюс груз ответственности? Ведь не зря же сроки президентства ограничивают. Не зря же говорят- вода самый крепкий камень точит.К тому же, из теории мотивации в целом известно, что с возрастом у каждого человека постоянно изменяются мотивирующие его на большие и рискованные дела факторы. Осмеюсь изложить это так. Сначала человека мотивирует с разной степенью удовлетворение потребностей в необходимом для жизни, потом в безопасности, потом сильную мотивацию дает стремление к росту и положению в обществе, чуть меньшую мотивацию дает далее признание заслуг и еще меньшую чувство самореализации в жизни, которая слишком коротка. Можно заметить как с возрастом мотивация в целом, достигнув пика, далее снижается с каждым следующим уровнем достижений в удовлетворении своих потребностей. И сами потребности у человека в течении жизни также регулярно меняются в разные стороны по их иерархии.Как легко можно увидеть потребность в достижении положения в обществе у путина достигнута давно. Он прошел и потребность в признании заслуг, и вероятно даже выше по иерархии. При этом сила мотивации у него должна была постепенно снижаться с возрастом. Но для того, чтобы начать войну мотивация должна быть очень сильной. Согласны?Идем далее. Базовая потребность в безопасности по разным теориям мотивации может давать самый широкий диапазон в силе мотивации. От нулевой, когда человек не чувствует опасность до максимальной запредельной, когда опасность велика.В этом контексте согласно теории мотивации начать войну, которую традиционно осудит весь мир, президенту можно только под воздействием сильного личного страха и угроз личной безопасности.Прошу вышесказанное не путать с примитивной манипуляцией для русских "мы ударили или ударим первыми, так как драка неизбежна".