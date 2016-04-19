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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:06
ЛАД написав: prodigy написав:
когда американцы избрали Джо Байдена пуйлу влили в уши , что Америка сегодня слаба (по всем фронтам отступление-Сирия, Афганистан), а Европа у нас в кармане (политики или продажные (Меркель, Орбан, Берлускони) или трусливые (Макрон, Меркель) проблем не будет -можно начинать войну. Именно осущение слабости демократического сообщества стало главной причиной (про экономические тогда в рф никто не думад (газовый шантаж задрал цены на нефть и газ в январе 2022 до рекордных отметок-в мордоре потирали потные ладошки и говорили о 200 дол за барель)
Только политеская разобщенность Европы и США, слабость НАТО -основная причина
а всё остальное (территории, месть Украине)-второстепенное
Это не причина, это возможность
. Оказалось, что кажущаяся.
Благодарю Вас, ЛАД за абсолютную точность Ваших замечаний и комментарий.
, Возможности
вообще это составная часть для любого SWOT анализа, который применяется сегодня в процессе планирования осуществления всевозможных проектов не только на государственном уровне, но постепенно распространяется и до уровня небольших предприятий.
Хочу отметить также важнейший момент, что рынок углеводов в той или иной степени аккуратно и я бы сказал очень невзначай упоминается в связи с войнами, где участвует или участвовала эта росия.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:26
Gastarbaiter написав:
Тоді як назвати кримський сценарій? Як назвати донбаський сценарій? Для чого це все було?
Vlad442 написав:
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина. Якщо ж подивитися глобально, то я бачу тільки цю причину. Гроші, території - якось не дуже віриться. Усю цю маячню про НАТО, "прітєсненіє русскоязичних" і т.п. навіть розглядати не варто.
Підготовка почалася ще після першого Майдану. Саме тоді почали з'являтися різні проросійські організації типу "Донбаська Русь", чия ганчірка зараз використовується у якості ганчірки ДНР. Припускаю, що тоді вони створювалися в першу чергу на підтримку проросійських політиків, для розгойдування човна та підігрівання настроїв електората у південно-східних регіонах. Але у 2013-2014 роках відіграли і силову роль. Ну а далі спроби різного ступіня успішності відгризти шматки від території України, попутно демонструючи своєму стаду, що буває з тими, хто бунтує проти влади. Ось тоді і відбулася його фатальна помилка, коли не вдалося розділити Україну, а "давати задню" - западло. Пропаганда успішно підмінила реальність у свідомості росіян, більша частина ефірного часу на телебаченні усі ці роки була присвячена саме Україні, а не подіям всередені росії. Так і зробили з них зомбаків, яким важливіше було, щоб Україна замерзла без їхнього газу, ніж наявність дороги у власному місті чи туалета у власному будинку. І згодом пуйло став заручником цієї пропаганди, був змушений діяти згідно з легендою (а може і сам з часом увірував у неї). Успішно експлуатував тезу, що "навколо лише вороги", усі хочуть знищіти росію, треба єднатися заради порятунку вітчизни, усе це побєдобєсіе, культ ІІ Світової, Сталіна і т.п. І чим далі - тим сильнішу дичину треба було вигадувати, щоб народові не приїлися усі ці казки (бо відомо, що люди до усього звикають і згодом починають сприймати якісь речі як досить буденні). Ну і забрехався та донагнітався до того, що варіант зі швидкою війнушкою показався не таким вже й самовбивчим.
Gastarbaiter, благодарю Вас за точность изложения.
Красным выделил то, ради чего мы здесь все и собираемся периодически, когда есть свет и немного свободного времени.
С точки зрения верю или не верю, например, мои наблюдения подсказывают, что в жизни нет ничего невозможного. Примеров подтверждающих это, думаю, у каждого из присутствующих должно быть предостаточно.
Из Ваших слов можно предположить, что существует некий план, сценарий реализации которого неотвратимо привел к подлому нападению этой росии на нашу Украину?
Если да, то можно предположить далее, что где-то существует документы (а вернее пакет документов), которые однозначно вызывают необходимость создания и реализации такого плана?
Если да, то их нужно найти. Если у Вас варианты где и в какой области надо порыть?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:39
Andrey2512 написав:Причина войны - деньги
. Газ, нефть доллары, евро. Рынки сбыта и сферы влияния.
Я думаю, что всё идёт по плану с годов, примерно 90х.
Благодарю за Ваше предположение, Andrey2512. Думаю, что теперь самое время попытаться поискать конкретную причину!!!
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:18
fler написав: buratinyo написав:
Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.
Підтримую Вашу ідею.
Дякую, сонечко. Я згадував про тебе увесь цей час. Думав, чим же ця жіночка займається у своєму житті, що вона така добра та розумна?
fler написав: buratinyo написав:
Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.
А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші? Ок, пишу власне бачення причин - від загального до конкретного.
1) Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.
2) У світі накопичилося багато зброї. З нею потрібно щось робити - використовувати/ утилізувати - що власне і відбувається зараз в Україні. Попередні війни були не того масштабу.
3) Поштовхом до нападу рф, на мою думку, став рух України в бік інтеграції з ЄС. Якби країна пішла в Митний союз з рф, то її би намагалися захопити економічно-дипломатичним шляхом (як Білорусь). Однак, кланово-олігархічний устрій України - це не одноосібне правління Білорусі, тому домовитися, мабуть, не склалося. Дешевше було обрати військовий шлях, тим більше, що зброї в рф є чимало. Оскільки Донбас та Крим світова спільнота "проковтнула", то з'явилося сподівання, що "проковтнуть" і захоплення решти України.
Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес.
ПС. Влітку дізналася про розвіддані про підготовку нападу рф на іншу країну, який за планом має статися в лютому 2023. (До цього з Україною рф планує закінчити або "заморозити".) Що мене вразило - це одна з країн ЄС і вона є в НАТО.
Ця країна мабуть Литва? У росії достатньо ресурсів для цього, а в Литві вже достатньо ресурсів, що забажається віджати руським найманцям та мобікам. Мета операціх може бути залякати жирних західних людей, звикших до комфорту та змусити їх скоротити обсяги військової допомоги Україні?
Дякую за критику, вона по жіночому дуже емоційна.
Не можу тобі відмовити у відповіді чому саме такий перелік варіантів в цьому опиті. Тільки для тебе, люба fler.
По перше, варіанти усі можливі на сьогодні з деякою різною вірогідністю, якщо враховувати офіційну риторику керівних осіб цієї росії.
По друге, там є майже правильний, на мій погляд, варіант відповіді, хоча трохи й замаскований.
По третє, я отримав сигнал повітряної тривоги в процесі написання тексту та з'явилась можливість відключення світла. Тому я натискнув кнопку "Відіслати" раніше, щоб зменшити ризик втратити своє майже дописане повідомлення.
Все.
Теперь до твоїх варіантів. Можно дати зауваження?
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buratinyo
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