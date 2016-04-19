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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:06
ЛАД написав: prodigy написав:
когда американцы избрали Джо Байдена пуйлу влили в уши , что Америка сегодня слаба (по всем фронтам отступление-Сирия, Афганистан), а Европа у нас в кармане (политики или продажные (Меркель, Орбан, Берлускони) или трусливые (Макрон, Меркель) проблем не будет -можно начинать войну. Именно осущение слабости демократического сообщества стало главной причиной (про экономические тогда в рф никто не думад (газовый шантаж задрал цены на нефть и газ в январе 2022 до рекордных отметок-в мордоре потирали потные ладошки и говорили о 200 дол за барель)
Только политеская разобщенность Европы и США, слабость НАТО -основная причина
а всё остальное (территории, месть Украине)-второстепенное
Это не причина, это возможность
. Оказалось, что кажущаяся.
Благодарю Вас, ЛАД за абсолютную точность Ваших замечаний и комментарий.
, Возможности
вообще это составная часть для любого SWOT анализа, который применяется сегодня в процессе планирования осуществления всевозможных проектов не только на государственном уровне, но постепенно распространяется и до уровня небольших предприятий.
Хочу отметить также важнейший момент, что рынок углеводов в той или иной степени аккуратно и я бы сказал очень невзначай упоминается в связи с войнами, где участвует или участвовала эта росия.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:26
Gastarbaiter написав:
Тоді як назвати кримський сценарій? Як назвати донбаський сценарій? Для чого це все було?
Vlad442 написав:
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина. Якщо ж подивитися глобально, то я бачу тільки цю причину. Гроші, території - якось не дуже віриться. Усю цю маячню про НАТО, "прітєсненіє русскоязичних" і т.п. навіть розглядати не варто.
Підготовка почалася ще після першого Майдану. Саме тоді почали з'являтися різні проросійські організації типу "Донбаська Русь", чия ганчірка зараз використовується у якості ганчірки ДНР. Припускаю, що тоді вони створювалися в першу чергу на підтримку проросійських політиків, для розгойдування човна та підігрівання настроїв електората у південно-східних регіонах. Але у 2013-2014 роках відіграли і силову роль. Ну а далі спроби різного ступіня успішності відгризти шматки від території України, попутно демонструючи своєму стаду, що буває з тими, хто бунтує проти влади. Ось тоді і відбулася його фатальна помилка, коли не вдалося розділити Україну, а "давати задню" - западло. Пропаганда успішно підмінила реальність у свідомості росіян, більша частина ефірного часу на телебаченні усі ці роки була присвячена саме Україні, а не подіям всередені росії. Так і зробили з них зомбаків, яким важливіше було, щоб Україна замерзла без їхнього газу, ніж наявність дороги у власному місті чи туалета у власному будинку. І згодом пуйло став заручником цієї пропаганди, був змушений діяти згідно з легендою (а може і сам з часом увірував у неї). Успішно експлуатував тезу, що "навколо лише вороги", усі хочуть знищіти росію, треба єднатися заради порятунку вітчизни, усе це побєдобєсіе, культ ІІ Світової, Сталіна і т.п. І чим далі - тим сильнішу дичину треба було вигадувати, щоб народові не приїлися усі ці казки (бо відомо, що люди до усього звикають і згодом починають сприймати якісь речі як досить буденні). Ну і забрехався та донагнітався до того, що варіант зі швидкою війнушкою показався не таким вже й самовбивчим.
Gastarbaiter, благодарю Вас за точность изложения.
Красным выделил то, ради чего мы здесь все и собираемся периодически, когда есть свет и немного свободного времени.
С точки зрения верю или не верю, например, мои наблюдения подсказывают, что в жизни нет ничего невозможного. Примеров подтверждающих это, думаю, у каждого из присутствующих должно быть предостаточно.
Из Ваших слов можно предположить, что существует некий план, сценарий реализации которого неотвратимо привел к подлому нападению этой росии на нашу Украину?
Если да, то можно предположить далее, что где-то существует документы (а вернее пакет документов), которые однозначно вызывают необходимость создания и реализации такого плана?
Если да, то их нужно найти. Если у Вас варианты где и в какой области надо порыть?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 09:39
Andrey2512 написав:Причина войны - деньги
. Газ, нефть доллары, евро. Рынки сбыта и сферы влияния.
Я думаю, что всё идёт по плану с годов, примерно 90х.
Благодарю за Ваше предположение, Andrey2512. Думаю, что теперь самое время попытаться поискать конкретную причину!!!
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Додано: Суб 17 гру, 2022 10:18
fler написав: buratinyo написав:
Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.
Підтримую Вашу ідею.
Дякую, сонечко. Я згадував про тебе увесь цей час. Думав, чим же ця жіночка займається у своєму житті, що вона така добра та розумна?
fler написав: buratinyo написав:
Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.
А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші? Ок, пишу власне бачення причин - від загального до конкретного.
1) Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.
2) У світі накопичилося багато зброї. З нею потрібно щось робити - використовувати/ утилізувати - що власне і відбувається зараз в Україні. Попередні війни були не того масштабу.
3) Поштовхом до нападу рф, на мою думку, став рух України в бік інтеграції з ЄС. Якби країна пішла в Митний союз з рф, то її би намагалися захопити економічно-дипломатичним шляхом (як Білорусь). Однак, кланово-олігархічний устрій України - це не одноосібне правління Білорусі, тому домовитися, мабуть, не склалося. Дешевше було обрати військовий шлях, тим більше, що зброї в рф є чимало. Оскільки Донбас та Крим світова спільнота "проковтнула", то з'явилося сподівання, що "проковтнуть" і захоплення решти України.
Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес.
ПС. Влітку дізналася про розвіддані про підготовку нападу рф на іншу країну, який за планом має статися в лютому 2023. (До цього з Україною рф планує закінчити або "заморозити".) Що мене вразило - це одна з країн ЄС і вона є в НАТО.
Ця країна мабуть Литва? У росії достатньо ресурсів для цього, а в Литві вже достатньо ресурсів, що забажається віджати руським найманцям та мобікам. Мета операціх може бути залякати жирних західних людей, звикших до комфорту та змусити їх скоротити обсяги військової допомоги Україні?
Дякую за критику, вона по жіночому дуже емоційна.
Не можу тобі відмовити у відповіді чому саме такий перелік варіантів в цьому опиті. Тільки для тебе, люба fler.
По перше, варіанти усі можливі на сьогодні з деякою різною вірогідністю, якщо враховувати офіційну риторику керівних осіб цієї росії.
По друге, там є майже правильний, на мій погляд, варіант відповіді, хоча трохи й замаскований.
По третє, я отримав сигнал повітряної тривоги в процесі написання тексту та з'явилась можливість відключення світла. Тому я натискнув кнопку "Відіслати" раніше, щоб зменшити ризик втратити своє майже дописане повідомлення.
Все.
Теперь до твоїх варіантів. Можно дати зауваження?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:47
buratinyo написав: fler написав:
Ок, пишу власне бачення причин - від загального до конкретного.
1) Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.
2) У світі накопичилося багато зброї. З нею потрібно щось робити - використовувати/ утилізувати - що власне і відбувається зараз в Україні. Попередні війни були не того масштабу.
3) Поштовхом до нападу рф, на мою думку, став рух України в бік інтеграції з ЄС. Якби країна пішла в Митний союз з рф, то її би намагалися захопити економічно-дипломатичним шляхом (як Білорусь). Однак, кланово-олігархічний устрій України - це не одноосібне правління Білорусі, тому домовитися, мабуть, не склалося. Дешевше було обрати військовий шлях, тим більше, що зброї в рф є чимало. Оскільки Донбас та Крим світова спільнота "проковтнула", то з'явилося сподівання, що "проковтнуть" і захоплення решти України.
Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес.
Можно дати зауваження?
Дуже вдячна за Вашу теплоту до моєї скромної персони та з нетерпінням чекаю на зауваження.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 22:28
fler написав:
Ок, пишу власне бачення причин - від загального до конкретного.
1) Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.
2) У світі накопичилося багато зброї. З нею потрібно щось робити - використовувати/ утилізувати - що власне і відбувається зараз в Україні. Попередні війни були не того масштабу.
3) Поштовхом до нападу рф, на мою думку, став рух України в бік інтеграції з ЄС. Якби країна пішла в Митний союз з рф, то її би намагалися захопити економічно-дипломатичним шляхом (як Білорусь). Однак, кланово-олігархічний устрій України - це не одноосібне правління Білорусі, тому домовитися, мабуть, не склалося. Дешевше було обрати військовий шлях, тим більше, що зброї в рф є чимало. Оскільки Донбас та Крим світова спільнота "проковтнула", то з'явилося сподівання, що "проковтнуть" і захоплення решти України.
Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес.
Дуже вдячна за Вашу теплоту до моєї скромної персони та з нетерпінням чекаю на зауваження.
Добрый вечер, fler. Буду краток. Надеюсь, что не опоздал.
1. В качестве причины для войны в современном мире, мире денег и прочих ресурсов борьба за влияние не имеет значимого смысла по сравнению с другими факторами. Ведь война с захватом территорий, убийством населения и разрушением инфраструктуры с точки зрения завоевания какого-то там дополнительного влияния слишком уж сомнительна. Немного напоминает очень древние времена, когда не было развитых каналов коммуникаций.
В нашем случае росия имела значительно большее влияние на Украину, когда мы имели сильные экономические связи, договора о свободной торговли, дружбу по многим областям. После этой войны при любом ее исходе влияние росии будет потеряно. Примеры потерь влияния есть. Так было с Грузией, например, когда даже после победы росии и насильного назначения ей пророссийского руководства добиться выхлопа от победы не удалось, но там хоть затраты на войну были ничтожные, а не как с нашей Украиной.
Вам, умнице
, должно быть еще известно, что в войнах, где участвовали США, территории у проигравших стран не отжимались ими. А проигравшие страны после поражения получали современную эффективную систему государственного управления и быстрое восстановление.
И вообще этот тезис имеет скорее всего российское происхождение. Он придуман, чтобы оправдать свои преступления, манипулировать мобиками и молодыми наемниками, отправляя их защищать росию в другую страну. Этот тезис напоминает еще один кремлевский тезис про мировое правительство, которое руководит всей землей и всеми войнами на ней.
2. Не согласен, что много. Оказывается немного совсем, раз верные партнеры не могут дать все нужное и сразу нам для войны. Им приходится запускать производство
чтобы удовлетворить появившийся спрос. Про запас делать оружие нет смысла так как оно как и компьютеры быстро морально устаревает.
Что касается оружия росии, то склады старого оружия там наверное еще огромны. И это связано с ссср, а вернее с его внешней политикой агрессора в мире под видом построения социалистического мирового общества. Экономическая модель, применявшаяся в СССР была не эффективной. Оставалось для поддержания штанов зарабатывать на войнах и грабежах.
Но таких стран как ссср, а потом нынешняя росия, продолжающих дело золотой орды под видом то построения социализма, то построения коммунизма, то борьбы с чем либо придуманным на земле осталось немного. И вряд ли они начнут войну с лишь целью - утилизировать старое оружие. Их цель может быть только одной - грабеж
!!! Гены предков дают о себе знать.
3. Тут согласен, что это БИЗНЕС и что в любом случае произошла бы попытка захвата росией части Украины так как была причина и основание для этого и даже было что-то вроде бизнес-плана. Не мытьем так катаньем, как говорится. Правда мы еще не определились какой именно российский БИЗНЕС замутил эту войну, но это в ближайшем будущем, надеюсь.
А Евроинтеграция Украины тут на самом деле не причем, как мне кажется от слова совсем. Хотя бы потому что Кучма в свое время вел много векторную экономическую политику и никого это не раздражало в росии и власть в росии за это время не изменилась. Более того вступление до этого Украины в ВТО по масштабам сравнимо с евроинтеграцией и даже превосходит ее, на мой взгляд, конечно же немного поверхностный. Этот вопрос я не изучал подробно.
Надеюсь, я не был категоричен.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 22:57
Единственная причина - агония русского ядра империи. Русские стремительно вымирают, как в самой Раше, так и в целом. Если еще 100 лет назад "русские" это было не только 1/6 суши, но и 1/10 населения планеты, то сейчас 1/9 суши и ~1.2% населения.
Путин войну начал не для Запада, а для Китая и стремительно растущего тюркского мира.
Он думал утвердиться и возродить империю, но по сути ускорил процессы разложения.
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