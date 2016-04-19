Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 20 гру, 2022 22:28

fler написав: Ок, пишу власне бачення причин - від загального до конкретного.

1) Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.

2) У світі накопичилося багато зброї. З нею потрібно щось робити - використовувати/ утилізувати - що власне і відбувається зараз в Україні. Попередні війни були не того масштабу.

3) Поштовхом до нападу рф, на мою думку, став рух України в бік інтеграції з ЄС. Якби країна пішла в Митний союз з рф, то її би намагалися захопити економічно-дипломатичним шляхом (як Білорусь). Однак, кланово-олігархічний устрій України - це не одноосібне правління Білорусі, тому домовитися, мабуть, не склалося. Дешевше було обрати військовий шлях, тим більше, що зброї в рф є чимало. Оскільки Донбас та Крим світова спільнота "проковтнула", то з'явилося сподівання, що "проковтнуть" і захоплення решти України.

Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес.



Дуже вдячна за Вашу теплоту до моєї скромної персони та з нетерпінням чекаю на зауваження. Ок, пишу власне бачення причин - від загального до конкретного.1) Глобальний перерозподіл сфер впливу. Ми спостерігаємо як великі/міцніші країни поглинають (чи намагаються) менших/слабкіших країн. (росія-Білорусь, Китай-Тайвань тощо). Не секрет, що рф вважає "своїми" всі колишні республіки срср.2) У світі накопичилося багато зброї. З нею потрібно щось робити - використовувати/ утилізувати - що власне і відбувається зараз в Україні. Попередні війни були не того масштабу.3) Поштовхом до нападу рф, на мою думку, став рух України в бік інтеграції з ЄС. Якби країна пішла в Митний союз з рф, то її би намагалися захопити економічно-дипломатичним шляхом (як Білорусь). Однак, кланово-олігархічний устрій України - це не одноосібне правління Білорусі, тому домовитися, мабуть, не склалося. Дешевше було обрати військовий шлях, тим більше, що зброї в рф є чимало. Оскільки Донбас та Крим світова спільнота "проковтнула", то з'явилося сподівання, що "проковтнуть" і захоплення решти України.Як кажуть, нічого особистого - тільки бізнес.Дуже вдячна за Вашу теплоту до моєї скромної персони та з нетерпінням чекаю на зауваження.

Добрый вечер, fler. Буду краток. Надеюсь, что не опоздал.1. В качестве причины для войны в современном мире, мире денег и прочих ресурсов борьба за влияние не имеет значимого смысла по сравнению с другими факторами. Ведь война с захватом территорий, убийством населения и разрушением инфраструктуры с точки зрения завоевания какого-то там дополнительного влияния слишком уж сомнительна. Немного напоминает очень древние времена, когда не было развитых каналов коммуникаций.В нашем случае росия имела значительно большее влияние на Украину, когда мы имели сильные экономические связи, договора о свободной торговли, дружбу по многим областям. После этой войны при любом ее исходе влияние росии будет потеряно. Примеры потерь влияния есть. Так было с Грузией, например, когда даже после победы росии и насильного назначения ей пророссийского руководства добиться выхлопа от победы не удалось, но там хоть затраты на войну были ничтожные, а не как с нашей Украиной.Вам, умнице, должно быть еще известно, что в войнах, где участвовали США, территории у проигравших стран не отжимались ими. А проигравшие страны после поражения получали современную эффективную систему государственного управления и быстрое восстановление.И вообще этот тезис имеет скорее всего российское происхождение. Он придуман, чтобы оправдать свои преступления, манипулировать мобиками и молодыми наемниками, отправляя их защищать росию в другую страну. Этот тезис напоминает еще один кремлевский тезис про мировое правительство, которое руководит всей землей и всеми войнами на ней.2. Не согласен, что много. Оказывается немного совсем, раз верные партнеры не могут дать все нужное и сразу нам для войны. Им приходитсячтобы удовлетворить появившийся спрос. Про запас делать оружие нет смысла так как оно как и компьютеры быстро морально устаревает.Что касается оружия росии, то склады старого оружия там наверное еще огромны. И это связано с ссср, а вернее с его внешней политикой агрессора в мире под видом построения социалистического мирового общества. Экономическая модель, применявшаяся в СССР была не эффективной. Оставалось для поддержания штанов зарабатывать на войнах и грабежах.Но таких стран как ссср, а потом нынешняя росия, продолжающих дело золотой орды под видом то построения социализма, то построения коммунизма, то борьбы с чем либо придуманным на земле осталось немного. И вряд ли они начнут войну с лишь целью - утилизировать старое оружие. Их!!! Гены предков дают о себе знать.3. Тут согласен, что это БИЗНЕС и что в любом случае произошла бы попытка захвата росией части Украины так как была причина и основание для этого и даже было что-то вроде бизнес-плана. Не мытьем так катаньем, как говорится. Правда мы еще не определились какой именно российский БИЗНЕС замутил эту войну, но это в ближайшем будущем, надеюсь.А Евроинтеграция Украины тут на самом деле не причем, как мне кажется от слова совсем. Хотя бы потому что Кучма в свое время вел много векторную экономическую политику и никого это не раздражало в росии и власть в росии за это время не изменилась. Более того вступление до этого Украины в ВТО по масштабам сравнимо с евроинтеграцией и даже превосходит ее, на мой взгляд, конечно же немного поверхностный. Этот вопрос я не изучал подробно.Надеюсь, я не был категоричен.