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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.6 5 18
1. Влада України хоче в НАТО
0
0
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
0
0
5. Пригнічення руських в Україні
6%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
61%
11
7 Усі вище варіанти разом
0
0
8 Не один із вищезазначених варіантів.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 03:12

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

тут 10 ок причин одразу , буду перелічувати не залежно від значимості, тобто порядок роль не грає: покращення демографічної ситуації у Європі за рахунок українських біженок, не бажання прийняти Українців у повному складі в золотий мільярд (за винятком молодих перспективних біженок) , бажання залишити Україну аграрною країною ( світовий розподіл праці, саме тому знищується промисловість та металургія це основне завдання атак на критичну інфраструктуру та знищення Азовсталі, Ілліча та ін. і т.п.), скорочення активного чоловічого населення України та рф, знову ж таки не потрібно багато населення для аграрної промисловості вистачить 1 млн. Природні ресурси України : літій, сланцевий газ, газ та нафта шельфу чорного моря, так видобуток складний , але й технології не стоять на місці, думаємо на перспективу стики літосферних плит геологія повність відповідає Перській затоці, а отже запаси нафти такі ж , кому дістанеться ще одна Перська затока , або навпаки максимально стримати майбутній видобуток, щоб не створювати конкуренції нинішнім видобувачам ( в т.ч. і рф) . Європа чудовий ринок збуту для зрідженного газу США, війна витісняє рф з газового ринку Європи .
Ну і можна зіграти на імперських амбіціях певної групи еліт в рф, та і народу рф якому потрібна велич при тому що самі в злиднях. Я б не акцентувався на конкретній персоні чи навіть кількох , смерть навіть кількох десятків найвпливовіших політиків рф не зупинить війну.
Питання в тому чи пустять нас в золотий мільярд за пролиту кров чи ні.
Отримувачів вигоди купа.
цікаво скільки це провисить тут.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 03:12

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

тут 10 ок причин одразу , буду перелічувати не залежно від значимості, тобто порядок роль не грає: покращення демографічної ситуації у Європі за рахунок українських біженок, не бажання прийняти Українців у повному складі в золотий мільярд (за винятком молодих перспективних біженок) , бажання залишити Україну аграрною країною ( світовий розподіл праці, саме тому знищується промисловість та металургія це основне завдання атак на критичну інфраструктуру та знищення Азовсталі, Ілліча та ін. і т.п.), скорочення активного чоловічого населення України та рф, знову ж таки не потрібно багато населення для аграрної промисловості вистачить 1 млн. Природні ресурси України : літій, сланцевий газ, газ та нафта шельфу чорного моря, так видобуток складний , але й технології не стоять на місці, думаємо на перспективу стики літосферних плит геологія повність відповідає Перській затоці, а отже запаси нафти такі ж , кому дістанеться ще одна Перська затока , або навпаки максимально стримати майбутній видобуток, щоб не створювати конкуренції нинішнім видобувачам ( в т.ч. і рф) . Європа чудовий ринок збуту для зрідженного газу США, війна витісняє рф з газового ринку Європи .
Ну і можна зіграти на імперських амбіціях певної групи еліт в рф, та і народу рф якому потрібна велич при тому що самі в злиднях. Я б не акцентувався на конкретній персоні чи навіть кількох , смерть навіть кількох десятків найвпливовіших політиків рф не зупинить війну.
Питання в тому чи пустять нас в золотий мільярд за пролиту кров чи ні.
Отримувачів вигоди купа.
цікаво скільки це провисить тут.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 03:16

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

мені цікаво буде хоч одна вірна теорія?
оскільки існує тільки дві теорії моя та хибна. Поки що ніхто не вгадав. Міщкм промили добре й усім. Підказка : жодна причина війни із вказаних тут не вірна
yama
 
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