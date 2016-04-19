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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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  #<12345

Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.7 5 20
1. Влада України хоче в НАТО
0
0
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
0
0
5. Пригнічення руських в Україні
5%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
60%
12
7 Усі вище варіанти разом
0
0
8 Не один із вищезазначених варіантів.
35%
7
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:56

  fler написав:
  buratinyo написав:Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.


Підтримую Вашу ідею.

  buratinyo написав:Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.


А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші?

Бо це і є справжня причина для створення цієї теми.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:15

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flyman
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