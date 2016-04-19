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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Чет 05 січ, 2023 21:56
fler написав: buratinyo написав:
Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.
Підтримую Вашу ідею.
buratinyo написав:
Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.
А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші?
Бо це і є справжня причина для створення цієї теми.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:15
Знищення непотребу (с) Хотаб
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:48
Zebra написав:
Единственная причина - агония русского ядра империи. Русские стремительно вымирают, как в самой Раше (за годы "независимости" минус 20 млн русских, плюс 15 млн нацменов), так и в целом. Если еще 100 лет назад "русские" это было не только 1/6 суши, но и 1/10 населения планеты, то сейчас 1/9 суши и ~1.2% населения.
Путин войну начал не для Запада, а для Китая и стремительно растущего тюркского мира.
Он думал утвердиться и возродить империю, но по сути ускорил процессы разложения.
про етноцид і так називаєме "ядро"
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