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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Чет 05 січ, 2023 21:56
fler написав: buratinyo написав:
Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.
Підтримую Вашу ідею.
buratinyo написав:
Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.
А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші?
Бо це і є справжня причина для створення цієї теми.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:15
Знищення непотребу (с) Хотаб
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:48
Zebra написав:
Единственная причина - агония русского ядра империи. Русские стремительно вымирают, как в самой Раше (за годы "независимости" минус 20 млн русских, плюс 15 млн нацменов), так и в целом. Если еще 100 лет назад "русские" это было не только 1/6 суши, но и 1/10 населения планеты, то сейчас 1/9 суши и ~1.2% населения.
Путин войну начал не для Запада, а для Китая и стремительно растущего тюркского мира.
Он думал утвердиться и возродить империю, но по сути ускорил процессы разложения.
про етноцид і так називаєме "ядро"
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:21
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу.
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
Саме це і є істинна причина війни, нажаль вона не вказана в голосуванні.
Хоча звичайно першопичина усіх війн путіна - втримання(укріплення) влади.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:02
ЛАД написав:
Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.
Ні. Він є божевільним(в легкій формі). Подивіться симптоми божевілля.
Ключовий симптом - відхід від реальності.
22 річне безмежне правління зробило його таким.
"достаточно трезвый политик"
. Назвіть хоч один "трєзвий" його поступок після 24 лютого? Зате "нетрєзвих" я можу назвати десятки.
І взагалі: РФ мала майже 10-кратну перевагу в воєнній силі і 10+ кратну перевагу в економіці і не може виграти війну(не партизанську, а відкриту війну) вже майже рік! Назвіть мені якийсь аналог в історії?
Це 100% доводить що путін абсолютно бездарний в питаннях побудови держави/армії/економіки.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:32
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
Тоді як назвати кримський сценарій? Як назвати донбаський сценарій? Для чого це все було?
Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина. Якщо ж подивитися глобально, то я бачу тільки цю причину. Гроші, території - якось не дуже віриться. Усю цю маячню про НАТО, "прітєсненіє русскоязичних" і т.п. навіть розглядати не варто.
Так як це багато коментували прокоментую і я.
Тоді як назвати кримський сценарій? - це ретельно продумана операція спецслужб. Планувалась роками, люди в Криму(і в Україні) куплялись роками. Супер успішна, в першу чаргу через те що вибраний ідеальний момент.
Як назвати донбаський сценарій? - це непродумана, спонтанна ситуація. Непередбачувана в деякій мірі. Викликана в великій мірі воєнними успіхами Стрєлкова-Гіркіна, не підтриманого путіним.
"Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина." - Чому? Помилка - це причина. Помилка це не наслідок, це саме причина.
"Якщо ж подивитися глобально" - Ну якщо глобально то напевно причина "збереження(укріплення) влади". Це якби причина майже усіх дій путіна.
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