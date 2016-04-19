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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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  #<12345

Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.7 5 24
1. Влада України хоче в НАТО
0
0
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
0
0
5. Пригнічення руських в Україні
4%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
58%
14
7 Усі вище варіанти разом
4%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:56

  fler написав:
  buratinyo написав:Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.


Підтримую Вашу ідею.

  buratinyo написав:Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.


А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші?

Бо це і є справжня причина для створення цієї теми.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 22:15

Знищення непотребу (с) Хотаб
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:48

  Zebra написав:Единственная причина - агония русского ядра империи. Русские стремительно вымирают, как в самой Раше (за годы "независимости" минус 20 млн русских, плюс 15 млн нацменов), так и в целом. Если еще 100 лет назад "русские" это было не только 1/6 суши, но и 1/10 населения планеты, то сейчас 1/9 суши и ~1.2% населения.

Путин войну начал не для Запада, а для Китая и стремительно растущего тюркского мира.
Он думал утвердиться и возродить империю, но по сути ускорил процессы разложения.

про етноцид і так називаєме "ядро"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:21

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу.

Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.

Саме це і є істинна причина війни, нажаль вона не вказана в голосуванні.

Хоча звичайно першопичина усіх війн путіна - втримання(укріплення) влади.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:02

  ЛАД написав:Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.

Ні. Він є божевільним(в легкій формі). Подивіться симптоми божевілля.
Ключовий симптом - відхід від реальності.
22 річне безмежне правління зробило його таким.

"достаточно трезвый политик" :D :D . Назвіть хоч один "трєзвий" його поступок після 24 лютого? Зате "нетрєзвих" я можу назвати десятки.

І взагалі: РФ мала майже 10-кратну перевагу в воєнній силі і 10+ кратну перевагу в економіці і не може виграти війну(не партизанську, а відкриту війну) вже майже рік!
Назвіть мені якийсь аналог в історії?
Це 100% доводить що путін абсолютно бездарний в питаннях побудови держави/армії/економіки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:32

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.

Тоді як назвати кримський сценарій? Як назвати донбаський сценарій? Для чого це все було?
Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина. Якщо ж подивитися глобально, то я бачу тільки цю причину. Гроші, території - якось не дуже віриться. Усю цю маячню про НАТО, "прітєсненіє русскоязичних" і т.п. навіть розглядати не варто.

Так як це багато коментували прокоментую і я.

Тоді як назвати кримський сценарій? - це ретельно продумана операція спецслужб. Планувалась роками, люди в Криму(і в Україні) куплялись роками. Супер успішна, в першу чаргу через те що вибраний ідеальний момент.

Як назвати донбаський сценарій? - це непродумана, спонтанна ситуація. Непередбачувана в деякій мірі. Викликана в великій мірі воєнними успіхами Стрєлкова-Гіркіна, не підтриманого путіним.

"Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина." - Чому? Помилка - це причина. Помилка це не наслідок, це саме причина.

"Якщо ж подивитися глобально" - Ну якщо глобально то напевно причина "збереження(укріплення) влади". Це якби причина майже усіх дій путіна.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 15:18

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

https://www.youtube.com/watch?v=OuKRHAJ9qZA
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:02

  buratinyo написав:в войнах, где участвовали США, территории у проигравших стран не отжимались ими

Прежде всего, после войн с индейцами в состав США включены их территории.
Мексика потеряла в войне с США 55% своей территории, которая была присоединена к США.
После войны с Испанией США получили право на управление Пуэрто-Рико, Гуамом, Кубой (на данное время лишь Гуантанамо).
Во время Второй мировой войны США оккупировали Микронезию и Маршалловы острова, которые находятся в статусе "свободной ассоциации" с США.
Наконец, США являются постоянным "арбитром" по дележу чужих территорий между претендентами на них, что не всегда завершалось их умиротворением.
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