Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

yama написав:

тут 10 ок причин одразу , буду перелічувати не залежно від значимості, тобто порядок роль не грає: покращення демографічної ситуації у Європі за рахунок українських біженок, не бажання прийняти Українців у повному складі в золотий мільярд (за винятком молодих перспективних біженок) , бажання залишити Україну аграрною країною ( світовий розподіл праці, саме тому знищується промисловість та металургія це основне завдання атак на критичну інфраструктуру та знищення Азовсталі, Ілліча та ін. і т.п.), скорочення активного чоловічого населення України та рф, знову ж таки не потрібно багато населення для аграрної промисловості вистачить 1 млн. Природні ресурси України : літій, сланцевий газ, газ та нафта шельфу чорного моря, так видобуток складний , але й технології не стоять на місці, думаємо на перспективу стики літосферних плит геологія повність відповідає Перській затоці, а отже запаси нафти такі ж , кому дістанеться ще одна Перська затока , або навпаки максимально стримати майбутній видобуток, щоб не створювати конкуренції нинішнім видобувачам ( в т.ч. і рф) . Європа чудовий ринок збуту для зрідженного газу США, війна витісняє рф з газового ринку Європи .Ну і можна зіграти на імперських амбіціях певної групи еліт в рф, та і народу рф якому потрібна велич при тому що самі в злиднях. Я б не акцентувався на конкретній персоні чи навіть кількох , смерть навіть кількох десятків найвпливовіших політиків рф не зупинить війну.Питання в тому чи пустять нас в золотий мільярд за пролиту кров чи ні.Отримувачів вигоди купа.цікаво скільки це провисить тут.