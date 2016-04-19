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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Чет 05 січ, 2023 21:56
fler написав: buratinyo написав:
Возможно подниму очень непростую для понимания тему о реальной или основной причине развязывания путинской росией захватнической разрушительной и грязной войны против нас.
Підтримую Вашу ідею.
buratinyo написав:
Начну с того, что перечислю озвученные российской пропагандой ...причины объявления СВО против Украины, основанные на манипуляционных обвинениях от их официальных лиц.
А це не зовсім розумію. Навіщо викладати роспропаганду, якщо Ви прекрасно розумієте, що справжні причини зовсім інші?
Бо це і є справжня причина для створення цієї теми.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 22:15
Знищення непотребу (с) Хотаб
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:48
Zebra написав:
Единственная причина - агония русского ядра империи. Русские стремительно вымирают, как в самой Раше (за годы "независимости" минус 20 млн русских, плюс 15 млн нацменов), так и в целом. Если еще 100 лет назад "русские" это было не только 1/6 суши, но и 1/10 населения планеты, то сейчас 1/9 суши и ~1.2% населения.
Путин войну начал не для Запада, а для Китая и стремительно растущего тюркского мира.
Он думал утвердиться и возродить империю, но по сути ускорил процессы разложения.
про етноцид і так називаєме "ядро"
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:21
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Усе просто. Реальна причина війни - це страх пуйла втратити владу.
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
Саме це і є істинна причина війни, нажаль вона не вказана в голосуванні.
Хоча звичайно першопичина усіх війн путіна - втримання(укріплення) влади.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:02
ЛАД написав:
Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.
Ні. Він є божевільним(в легкій формі). Подивіться симптоми божевілля.
Ключовий симптом - відхід від реальності.
22 річне безмежне правління зробило його таким.
"достаточно трезвый политик"
. Назвіть хоч один "трєзвий" його поступок після 24 лютого? Зате "нетрєзвих" я можу назвати десятки.
І взагалі: РФ мала майже 10-кратну перевагу в воєнній силі і 10+ кратну перевагу в економіці і не може виграти війну(не партизанську, а відкриту війну) вже майже рік! Назвіть мені якийсь аналог в історії?
Це 100% доводить що путін абсолютно бездарний в питаннях побудови держави/армії/економіки.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:32
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Ні. Реальна причина війни це банальна помилка.
Путін був 100% впевнен у кримському сценарії. Ніяку тривалу війну він вести не збирався. Коли б знав майбутнє, ніколи не напав би.
Тоді як назвати кримський сценарій? Як назвати донбаський сценарій? Для чого це все було?
Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина. Якщо ж подивитися глобально, то я бачу тільки цю причину. Гроші, території - якось не дуже віриться. Усю цю маячню про НАТО, "прітєсненіє русскоязичних" і т.п. навіть розглядати не варто.
Так як це багато коментували прокоментую і я.
Тоді як назвати кримський сценарій? - це ретельно продумана операція спецслужб. Планувалась роками, люди в Криму(і в Україні) куплялись роками. Супер успішна, в першу чаргу через те що вибраний ідеальний момент.
Як назвати донбаський сценарій? - це непродумана, спонтанна ситуація. Непередбачувана в деякій мірі. Викликана в великій мірі воєнними успіхами Стрєлкова-Гіркіна, не підтриманого путіним.
"Те, що він помилився, прорахувався, недооцінив - це все наслідки, але не причина." - Чому? Помилка - це причина. Помилка це не наслідок, це саме причина.
"Якщо ж подивитися глобально" - Ну якщо глобально то напевно причина "збереження(укріплення) влади". Це якби причина майже усіх дій путіна.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 15:18
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:02
buratinyo написав:
в войнах, где участвовали США, территории у проигравших стран не отжимались ими
Прежде всего, после войн с индейцами в состав США включены их территории.
Мексика потеряла в войне с США 55% своей территории, которая была присоединена к США.
После войны с Испанией США получили право на управление Пуэрто-Рико, Гуамом, Кубой (на данное время лишь Гуантанамо).
Во время Второй мировой войны США оккупировали Микронезию и Маршалловы острова, которые находятся в статусе "свободной ассоциации" с США.
Наконец, США являются постоянным "арбитром" по дележу чужих территорий между претендентами на них, что не всегда завершалось их умиротворением.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:16
Honestus написав: buratinyo написав:
в войнах, где участвовали США, территории у проигравших стран не отжимались ими
Прежде всего, после войн с индейцами в состав США включены их территории.
Мексика потеряла в войне с США 55% своей территории, которая была присоединена к США.
После войны с Испанией США получили право на управление Пуэрто-Рико, Гуамом, Кубой (на данное время лишь Гуантанамо).
Во время Второй мировой войны США оккупировали Микронезию и Маршалловы острова, которые находятся в статусе "свободной ассоциации" с США.
Наконец, США являются постоянным "арбитром" по дележу чужих территорий между претендентами на них, что не всегда завершалось их умиротворением.
Про индейцев даже вспомнили в своем примере, старались очень?
Но "забыли", что индейцы так и не образовали свое собственное государство, не имели общепризнанных собственных территорий и более того сами проживали на территории США. Поэтому этот пример отметаем напрочь. К тому же слишком уж давние события, просто никак не сравнимы с современными трендами.
По этой же причина и давняя война с Мексикой тоже малопригодна для доказательства того, что США отжимает территории у соседей, да и отжимала ли. Смотрим ниже из Википедии.
Американо-мексиканская война (англ. Mexican-American War; исп. Intervención estadounidense en México, Guerra Estados Unidos-México) — военный конфликт между США и Мексикой в 1846—1848 годах
.
Война явилась результатом территориальных споров между Мексикой и США после присоединения Техаса к Соединённым Штатам в 1845 году
. Хотя Техас провозгласил свою независимость от Мексики ещё в 1836 году, с оружием в руках техасцы отстояли её и добились международного признания, мексиканское правительство последовательно отказывалось признать независимость Техаса, продолжая рассматривать его как свою мятежную территорию.
В конечном счёте Мексика согласилась на признание независимости Техаса, но лишь после того, как вхождение Техаса в состав США стало свершившимся фактом, однако при этом настаивала на том, что Техас должен развиваться как независимое государство, а не быть частью США.
Идем далее. И снова подмена понятий. Право на управление это ведь не приобретение в собственность. США не получило в собственность названные территории Пуэрто-Рико, Гуам. Эти территории не вошли в состав США. А право на управление США отобрало у японцев после нападения Японии на американский флот в Перл-Харборе.
С Микронезией и Маршалловыми островами ситуация похожая, но на порядок лучше. Статус "свободной ассоциации" с США никак не стыкуется с понятием "оккупация". А ведь это все результаты второй мировой войны. И заметьте, что США признает их независимость.
Далее я бы хотел добавить в список стран, которые воевали с США, но после войны не вошли в состав США - Ирак. Из чего следует признать очевидный вывод: захват чужих территорий военным путем не присущ для демократических и высокоразвитых США.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Суб 07 січ, 2023 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:46
yama написав:
тут 10 ок причин одразу , буду перелічувати не залежно від значимості, тобто порядок роль не грає: покращення демографічної ситуації у Європі за рахунок українських біженок, не бажання прийняти Українців у повному складі в золотий мільярд (за винятком молодих перспективних біженок) , бажання залишити Україну аграрною країною ( світовий розподіл праці, саме тому знищується промисловість та металургія це основне завдання атак на критичну інфраструктуру та знищення Азовсталі, Ілліча та ін. і т.п.), скорочення активного чоловічого населення України та рф, знову ж таки не потрібно багато населення для аграрної промисловості вистачить 1 млн. Природні ресурси України : літій, сланцевий газ, газ та нафта шельфу чорного моря, так видобуток складний , але й технології не стоять на місці, думаємо на перспективу стики літосферних плит геологія повність відповідає Перській затоці, а отже запаси нафти такі ж , кому дістанеться ще одна Перська затока , або навпаки максимально стримати майбутній видобуток, щоб не створювати конкуренції нинішнім видобувачам ( в т.ч. і рф) . Європа чудовий ринок збуту для зрідженного газу США, війна витісняє рф з газового ринку Європи .
Ну і можна зіграти на імперських амбіціях певної групи еліт в рф, та і народу рф якому потрібна велич при тому що самі в злиднях. Я б не акцентувався на конкретній персоні чи навіть кількох , смерть навіть кількох десятків найвпливовіших політиків рф не зупинить війну.
Питання в тому чи пустять нас в золотий мільярд за пролиту кров чи ні.
Отримувачів вигоди купа.
цікаво скільки це провисить тут.
Хай висить. Добрий вечір . Дякую за спробу зробити карту пам'яті своїх можливих ідей з цього приводу.
Зазначу тільки, з Вашого дозволу, що все ж таки це не конкретні і точні причини цієї конкретної війни. Вони сумнівні та нагадують другорядні можливі причини, що є дуже не конкретними та без доказовими поки ще. Ще нагадують спробу збити з пантелику.
А може у Вас є докази того, наприклад, що літій, сланцевий газ, газ та нафта шельфу чорного моря
розвідані кимось так досконально та складають такі залежі, що за них варто було почати агресію з 2014 року ще?
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