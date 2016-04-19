Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:55
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:57
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Додано: Суб 07 січ, 2023 20:34
Добрый вечер. В помощь ЛАДу хочу дать Вам ответ, если не возражаете, и сделать несколько небольших замечаний.
0. Напомню, что Финляндия оказала настоящий отпор превосходящим силам СССР во времена второй мировой войны. Украина пытается повторить успешный опыт финнов.
1. Представим, что существует ПРИЧИНА (она точно существует, есть объективные признаки этого, на которого Вы пока не обратили внимания) и в связи с этим был командно разработан в росии сложный много-ходовый СЦЕНАРИЙ, который путин реализовывает сейчас на своей должности для решения возникшей когда-то очень значимой государственной проблемы. ПРИЧИНА настолько ... касается и задевает ряд первых и вторых лиц в стране, что ее пытаются заболтать, отвлечь от нее внимание и прессы, и прокуратуры всеми способами. Вероятно для этого даже создали целую армию российских интернет ботов, начиная с 2001 года, а может и раньше. Из за этой ПРИЧИНЫ президент росии сейчас играет предназначенную ему роль по СЦЕНАРИЮ и будет это делать до самого конца, когда ПРИЧИНА будет ликвидирована. Да, ему приходится выглядеть идиотом иногда, да ему приходится врать мобикам, журналистам чтобы тщательно скрывать эту ПРИЧИНУ войны.
Именно поэтому он выглядит сумасшедшим. Ведь ему приходится нести бред про ущемление русских в Украине, про бандеровцев, про НАТО напало на росию, про Украина напала на росию, про 8 лет бамбили бамбас и т.п. Вбросы про США, Великобританию, ЕС и их попытку поддерживать в Украине военный конфликт с росией, чтобы уничтожить росию, тоже из этой оперы. И версии озвучиваемых причин войны регулярно меняются по мере доведения их до абсурда.
2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.
Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы.
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