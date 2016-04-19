Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Суб 07 січ, 2023 20:34

andrijk777 написав: ЛАД написав: Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.

Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.

Ні. Він є божевільним(в легкій формі). Подивіться симптоми божевілля.

Ключовий симптом - відхід від реальності.

22 річне безмежне правління зробило його таким.



"достаточно трезвый политик" . Назвіть хоч один "трєзвий" його поступок після 24 лютого? Зате "нетрєзвих" я можу назвати десятки.



І взагалі: РФ мала майже 10-кратну перевагу в воєнній силі і 10+ кратну перевагу в економіці і не може виграти війну(не партизанську, а відкриту війну) вже майже рік!

Назвіть мені якийсь аналог в історії?

Це 100% доводить що путін абсолютно бездарний в питаннях побудови держави/армії/економіки. Ні. Він є божевільним(в легкій формі). Подивіться симптоми божевілля.22 річне безмежне правління зробило його таким."достаточно трезвый политик"Зате "нетрєзвих" я можу назвати десятки.І взагалі: РФ мала майже 10-кратну перевагу в воєнній силі і 10+ кратну перевагу в економіці і не може виграти війну(не партизанську, а відкриту війну) вже майже рік!Це 100% доводить що путін абсолютно бездарний в питаннях побудови держави/армії/економіки.

Добрый вечер. В помощь ЛАДу хочу дать Вам ответ, если не возражаете, и сделать несколько небольших замечаний.0.1. Представим, что существует ПРИЧИНА (она точно существует, есть объективные признаки этого, на которого Вы пока не обратили внимания) и в связи с этим был командно разработан в росии сложный много-ходовый СЦЕНАРИЙ, который путин реализовывает сейчас на своей должности для решения возникшей когда-то очень значимой государственной проблемы. ПРИЧИНА настолько ... касается и задевает ряд первых и вторых лиц в стране, что ее пытаются заболтать, отвлечь от нее внимание и прессы, и прокуратуры всеми способами. Вероятно для этого даже создали целую армию российских интернет ботов, начиная с 2001 года, а может и раньше. Из за этой ПРИЧИНЫ президент росии сейчас играет предназначенную ему роль по СЦЕНАРИЮ и будет это делать до самого конца, когда ПРИЧИНА будет ликвидирована. Да, ему приходится выглядеть идиотом иногда, да ему приходится врать мобикам, журналистам чтобы тщательно скрывать эту ПРИЧИНУ войны.Именно поэтому он выглядит сумасшедшим. Ведь ему приходится нести бред про ущемление русских в Украине, про бандеровцев, про НАТО напало на росию, про Украина напала на росию, про 8 лет бамбили бамбас и т.п. Вбросы про США, Великобританию, ЕС и их попытку поддерживать в Украине военный конфликт с росией, чтобы уничтожить росию, тоже из этой оперы. И версии озвучиваемых причин войны регулярно меняются по мере доведения их до абсурда.2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы.