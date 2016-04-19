RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3456

Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.7 5 24
1. Влада України хоче в НАТО
0
0
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
0
0
5. Пригнічення руських в Україні
4%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
58%
14
7 Усі вище варіанти разом
4%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:55

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

https://t.me/uniannet/85888?single
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 938
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 19:57

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

buratinyo написав:
  Honestus написав:
  buratinyo написав:в войнах, где участвовали США, территории у проигравших стран не отжимались ими

Прежде всего, после войн с индейцами в состав США включены их территории.
Мексика потеряла в войне с США 55% своей территории, которая была присоединена к США.
После войны с Испанией США получили право на управление Пуэрто-Рико, Гуамом, Кубой (на данное время лишь Гуантанамо).
Во время Второй мировой войны США оккупировали Микронезию и Маршалловы острова, которые находятся в статусе "свободной ассоциации" с США.
Наконец, США являются постоянным "арбитром" по дележу чужих территорий между претендентами на них, что не всегда завершалось их умиротворением.


Про индейцев даже вспомнили в своем примере, старались очень? :D Но "забыли", что индейцы...



https://m.youtube.com/watch?v=G8V8FLqH2nM
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 938
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:34

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.

Ні. Він є божевільним(в легкій формі). Подивіться симптоми божевілля.
Ключовий симптом - відхід від реальності.
22 річне безмежне правління зробило його таким.

"достаточно трезвый политик" :D :D . Назвіть хоч один "трєзвий" його поступок після 24 лютого? Зате "нетрєзвих" я можу назвати десятки.

І взагалі: РФ мала майже 10-кратну перевагу в воєнній силі і 10+ кратну перевагу в економіці і не може виграти війну(не партизанську, а відкриту війну) вже майже рік!
Назвіть мені якийсь аналог в історії?
Це 100% доводить що путін абсолютно бездарний в питаннях побудови держави/армії/економіки.


Добрый вечер. В помощь ЛАДу хочу дать Вам ответ, если не возражаете, и сделать несколько небольших замечаний.

0. Напомню, что Финляндия оказала настоящий отпор превосходящим силам СССР во времена второй мировой войны. Украина пытается повторить успешный опыт финнов.

1. Представим, что существует ПРИЧИНА (она точно существует, есть объективные признаки этого, на которого Вы пока не обратили внимания) и в связи с этим был командно разработан в росии сложный много-ходовый СЦЕНАРИЙ, который путин реализовывает сейчас на своей должности для решения возникшей когда-то очень значимой государственной проблемы. ПРИЧИНА настолько ... касается и задевает ряд первых и вторых лиц в стране, что ее пытаются заболтать, отвлечь от нее внимание и прессы, и прокуратуры всеми способами. Вероятно для этого даже создали целую армию российских интернет ботов, начиная с 2001 года, а может и раньше. Из за этой ПРИЧИНЫ президент росии сейчас играет предназначенную ему роль по СЦЕНАРИЮ и будет это делать до самого конца, когда ПРИЧИНА будет ликвидирована. Да, ему приходится выглядеть идиотом иногда, да ему приходится врать мобикам, журналистам чтобы тщательно скрывать эту ПРИЧИНУ войны.

Именно поэтому он выглядит сумасшедшим. Ведь ему приходится нести бред про ущемление русских в Украине, про бандеровцев, про НАТО напало на росию, про Украина напала на росию, про 8 лет бамбили бамбас и т.п. Вбросы про США, Великобританию, ЕС и их попытку поддерживать в Украине военный конфликт с росией, чтобы уничтожить росию, тоже из этой оперы. И версии озвучиваемых причин войны регулярно меняются по мере доведения их до абсурда.

2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.

Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2895 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ відкрила кримінальну справу проти працівників Генпрокур
Пчёлка » Пон 15 сер, 2016 16:28
0 2331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 16:28
Пчёлка
Чи буде використаний метод Барни проти Гройсмана?
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 09:20
0 2366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 09:20
Пчёлка
Успіх "Свободи" зумовлений скасуванням графи "проти всіх" - 1 ... 78, 79, 80
090981m » Сер 31 жов, 2012 14:09
795 74722
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2012 21:14
PepeladZ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5803)
07.01.2023 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.