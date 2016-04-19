Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:в войнах, где участвовали США, территории у проигравших стран не отжимались ими
Прежде всего, после войн с индейцами в состав США включены их территории. Мексика потеряла в войне с США 55% своей территории, которая была присоединена к США. После войны с Испанией США получили право на управление Пуэрто-Рико, Гуамом, Кубой (на данное время лишь Гуантанамо). Во время Второй мировой войны США оккупировали Микронезию и Маршалловы острова, которые находятся в статусе "свободной ассоциации" с США. Наконец, США являются постоянным "арбитром" по дележу чужих территорий между претендентами на них, что не всегда завершалось их умиротворением.
Про индейцев даже вспомнили в своем примере, старались очень? Но "забыли", что индейцы...
ЛАД написав:Война это всегда риск. Понятно, что он рассчитывал на "маленькую победоносную войнушку", но всё же он не один день в большой политике и он не сумасшедший, а достаточно трезвый политик. Должен понимать и оценивать риски. Конечно, в случае успеха выигрыш был бы большой, но, как видим... Не всё так гладко.
Ні. Він є божевільним(в легкій формі). Подивіться симптоми божевілля. Ключовий симптом - відхід від реальності. 22 річне безмежне правління зробило його таким.
"достаточно трезвый политик" . Назвіть хоч один "трєзвий" його поступок після 24 лютого? Зате "нетрєзвих" я можу назвати десятки.
І взагалі: РФ мала майже 10-кратну перевагу в воєнній силі і 10+ кратну перевагу в економіці і не може виграти війну(не партизанську, а відкриту війну) вже майже рік! Назвіть мені якийсь аналог в історії? Це 100% доводить що путін абсолютно бездарний в питаннях побудови держави/армії/економіки.
Добрый вечер. В помощь ЛАДу хочу дать Вам ответ, если не возражаете, и сделать несколько небольших замечаний.
0. Напомню, что Финляндия оказала настоящий отпор превосходящим силам СССР во времена второй мировой войны. Украина пытается повторить успешный опыт финнов.
1. Представим, что существует ПРИЧИНА (она точно существует, есть объективные признаки этого, на которого Вы пока не обратили внимания) и в связи с этим был командно разработан в росии сложный много-ходовый СЦЕНАРИЙ, который путин реализовывает сейчас на своей должности для решения возникшей когда-то очень значимой государственной проблемы. ПРИЧИНА настолько ... касается и задевает ряд первых и вторых лиц в стране, что ее пытаются заболтать, отвлечь от нее внимание и прессы, и прокуратуры всеми способами. Вероятно для этого даже создали целую армию российских интернет ботов, начиная с 2001 года, а может и раньше. Из за этой ПРИЧИНЫ президент росии сейчас играет предназначенную ему роль по СЦЕНАРИЮ и будет это делать до самого конца, когда ПРИЧИНА будет ликвидирована. Да, ему приходится выглядеть идиотом иногда, да ему приходится врать мобикам, журналистам чтобы тщательно скрывать эту ПРИЧИНУ войны.
Именно поэтому он выглядит сумасшедшим. Ведь ему приходится нести бред про ущемление русских в Украине, про бандеровцев, про НАТО напало на росию, про Украина напала на росию, про 8 лет бамбили бамбас и т.п. Вбросы про США, Великобританию, ЕС и их попытку поддерживать в Украине военный конфликт с росией, чтобы уничтожить росию, тоже из этой оперы. И версии озвучиваемых причин войны регулярно меняются по мере доведения их до абсурда.
2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.
Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы.
buratinyo написав:0. Напомню, что Финляндия оказала настоящий отпор превосходящим силам СССР во времена второй мировой войны. Украина пытается повторить успешный опыт финнов.
Та скільки можна про ту Фінляндію? Також нагадаю що Фінляндія програла війну через ТРИ місяці і закінчила війну фактично капітуляцією, виконавши усі вимоги совєтів. Цитата з Вікі:
Finnish concessions and territorial losses exceeded Soviet pre-war demands. ... an area twice as large as the territories that were originally demanded from the Finns.
І останнє: успіхи фіні були в великій мірі зумовлені природніми і кліматичними умовами тієї війни, чого немає в Україні.
buratinyo написав:1. Представим, что существует ПРИЧИНА (она точно существует, есть объективные признаки этого, на которого Вы пока не обратили внимания) и в связи с этим был командно разработан в росии сложный много-ходовый СЦЕНАРИЙ, который путин реализовывает сейчас на своей должности для решения возникшей когда-то очень значимой государственной проблемы. ПРИЧИНА настолько ... касается и задевает ряд первых и вторых лиц в стране, что ее пытаются заболтать, отвлечь от нее внимание и прессы, и прокуратуры всеми способами. Вероятно для этого даже создали целую армию российских интернет ботов, начиная с 2001 года, а может и раньше. Из за этой ПРИЧИНЫ президент росии сейчас играет предназначенную ему роль по СЦЕНАРИЮ и будет это делать до самого конца, когда ПРИЧИНА будет ликвидирована. Да, ему приходится выглядеть идиотом иногда, да ему приходится врать мобикам, журналистам чтобы тщательно скрывать эту ПРИЧИНУ войны.
Именно поэтому он выглядит сумасшедшим. Ведь ему приходится нести бред про ущемление русских в Украине, про бандеровцев, про НАТО напало на росию, про Украина напала на росию, про 8 лет бамбили бамбас и т.п. Вбросы про США, Великобританию, ЕС и их попытку поддерживать в Украине военный конфликт с росией, чтобы уничтожить росию, тоже из этой оперы. И версии озвучиваемых причин войны регулярно меняются по мере доведения их до абсурда.
Нічого не зрозумів. Але маю 2 зауваження: 1. Якщо є 2 пояснення чогось - просте і складне. Я схильний завжди вибирати просте пояснення. 2. Ви(і інші) сильно применшуєте наші знання ситуації. Чомусь люди схильні вірити що є якісь таємні обставини чи причини, які нікому(загалу) не відомі. Я категорично з цим не згідний. Я вже достатньо прижив на світі і не роз стикався з такими ситуаціями. Наприклад Майдани(особливо другий) - було десятки конспірологічних версій і що? Пройшло вже 8 років і жодна з усіх цих версій не підтвердилась. Пояснення Майдану яке сформувалось через рік після нього не змінилось за наступні 8 років. Саме тому я не вірю в ніякі нові факти щодо причин початку цієї війни.
buratinyo написав:2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.
Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы.
"объявление мобилизации в росии" - поступок "не трезвый" тому що була проведена не вчасно. На цьому сходяться усі експерти без виключення. Чому не можна було провести її в березні-квітні??? "обращение за военной помощью к Ирану и Китаю" - це не від трезвости, а від безвихідності. Тим більше Китай ніякої воєнної допомоги не надав! "манипуляции с ООН" - та давно всім плювати на ООН. Саме в ООН сміялись з "бойових українських комарів". Напевно цей мем обійшов весь світ. Ви називаєте це "трєзвостю"?