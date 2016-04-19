Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Сер 11 січ, 2023 20:55

andrijk777 написав: Нічого не зрозумів. Але маю 2 зауваження:

1. Якщо є 2 пояснення чогось - просте і складне. Я схильний завжди вибирати просте пояснення.

2. Ви(і інші) сильно применшуєте наші знання ситуації. Чомусь люди схильні вірити що є якісь таємні обставини чи причини, які нікому(загалу) не відомі. Я категорично з цим не згідний.

Я вже достатньо прижив на світі і не роз стикався з такими ситуаціями. Наприклад Майдани(особливо другий) - було десятки конспірологічних версій і що? Пройшло вже 8 років і жодна з усіх цих версій не підтвердилась. Пояснення Майдану яке сформувалось через рік після нього не змінилось за наступні 8 років.

Саме тому я не вірю в ніякі нові факти щодо причин початку цієї війни.

Нічого не зрозумів. Але маю 2 зауваження:1. Якщо є 2 пояснення чогось - просте і складне. Я схильний завжди вибирати просте пояснення.2. Ви(і інші) сильно применшуєте наші знання ситуації. Чомусь люди схильні вірити що є якісь таємні обставини чи причини, які нікому(загалу) не відомі. Я категорично з цим не згідний.Я вже достатньо прижив на світі і не роз стикався з такими ситуаціями. Наприклад Майдани(особливо другий) - було десятки конспірологічних версій і що? Пройшло вже 8 років і жодна з усіх цих версій не підтвердилась.Саме тому я не вірю в ніякі нові факти щодо причин початку цієї війни.

andrijk777 написав: buratinyo написав: 2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.



Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы. 2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы.



"объявление мобилизации в росии" - поступок "не трезвый" тому що була проведена не вчасно. На цьому сходяться усі експерти без виключення. Чому не можна було провести її в березні-квітні???

"обращение за военной помощью к Ирану и Китаю" - це не від трезвости, а від безвихідності. Тим більше Китай ніякої воєнної допомоги не надав!

"манипуляции с ООН" - та давно всім плювати на ООН. Саме в ООН сміялись з "бойових українських комарів". Напевно цей мем обійшов весь світ. Ви називаєте це "трєзвостю"? "объявление мобилизации в росии" - поступок "не трезвый" тому що була проведена не вчасно. На цьому сходяться усі експерти без виключення. Чому не можна було провести її в березні-квітні???"обращение за военной помощью к Ирану и Китаю" - це не від трезвости, а від безвихідності. Тим більше Китай ніякої воєнної допомоги не надав!"манипуляции с ООН" - та давно всім плювати на ООН. Саме в ООН сміялись з "бойових українських комарів".Напевно цей мем обійшов весь світ. Ви називаєте це "трєзвостю"?

1. Сложность объяснения для меня не важна. Важно качество. Я верю в объяснения и информацию, которые соответствуют всем критериям чтобы быть качественными. И мне не важен авторитет людей, кто объясняет. Главное это качество объяснения, качество информации!!!2. Ни в коем случае. Ваши знания правдивы для Вас и соответствуют Вашей системе взглядов, но могут быть слишком субъективными, например, для меня и иметь недостоверные и сомнительные доказательства для других. Именно по этой причине Вы допускаете, а это следует из цитаты выше, что вполне могут быть и "новые факты" для Вас, но Вы просто устали и не хотите их изучать и разбираться.Понимаю, не осуждаю.Новых фактов нет. Есть старые факты. И есть всего лишь недопонимание их важности, значения и приоритетов. Эта ветка форума наглядно показывает, что многое людям не понятно... например,1. Почему в Украине длительное время происходили события, которые способствовали сепаратизму в стране и которые без тени сомнения освещались в СМИ в нужном для российской агрессии русле?2. Почему был подписан новый газовый договор с газпромом, который угробил экономику Украины за 1,5 года, и почему был разорван старый? Почему дурная цена в новом договоре свидетельствует о том, что в нее включили чьи-то старые долги?3. Почему на нас напали российские ЧВК, которые имеют статус охранных компаний? Ведь война это дело вооруженных сил, которые получают зарплату от государства.4. Почему объявляемые цели войны постоянно меняются из чего появляется вывод, что всех украинцев и российцевдержат дураками и истинную причину войны не объявляют?...И много других вопросов осталось, ответы на которые хотелось бы получить.Поэтому вычислить ПРИЧИНУ войны важно, она даст ответы на ВСЕ вопросы сразу. И про майданы в том числе.Во время войны, которая априори является всегда сложным проектом, оценить правильность тех или иных управленческих решений не просто особенно в контексте насколько они вовремя принимаются.Какие там эксперты оценивают решения путина, кто они такие, на каком опыте основываются их знания? А со своего небольшого опыта скажу, что все решения на войне принимаются с опозданием. Иначе потерь бы не было вообще.Если бы перечисленные выше решения не принялись бы в расии вообще, то мы бы уже и Крым зачищали.Что касается заявления, что Китай никакой помощи не предоставил росии, то откуда такая информация у Вас? Не является ли это выдачей желаемого за действительное? Китай слишком хитрый и умный в вопросах внешней торговли. И общие границы с росией дают миллион возможностей для осуществления тайных поставок.