Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Чет 26 січ, 2023 22:40

Andrey2512 написав: Причина войны - деньги. Газ, нефть доллары, евро. Рынки сбыта и сферы влияния.



Я думаю, что всё идёт по плану с годов, примерно 90х. . Газ, нефть доллары, евро. Рынки сбыта и сферы влияния.Я думаю, что всё идёт по плану

Есть огромный риск, что среднестатистическому человеку будет неприятно узнавать то, что сломает его систему жизненных ценностей. Особенно когда он узнает, что все войны начинаются по причине возникновения неподъемных денежных долгов, которые изъять кредитору мирным способом у должника не получается.Хорошо бы определиться с видами долгов, какие они бывают. Долги бывают разные - маленькие или большие, приватные или государственные, реальные или фиктивные (придуманные). По критерию надежности самыми ненадежными считаются частные, а самыми возвращаемыми долгами традиционно считаются государственные. В контексте войны нас могут интересовать только большие значимые долги -Где и как такие долги могут сформироваться теоретически? Ну, однозначно не за счет официальных (а значит максимально прозрачных) займов, осуществляемых правительствами, а значит контролируемых ВРУ.А тогда за счет чего? Существует всего два варианта ответа на этот вопрос.- за счет крупных разовых ошибок или "ошибок" высшего менеджмента (если точнее, то коррупции) при ведении бизнеса крупными государственными компаниями.- за счет системной работы в интересах другого государства (по сути это явление называется государственной изменой) на посту менеджера высшего звена в крупной государственной компании. Под государственной компанией в современных условиях понимается компания, имеющая в списке своих собственников или акционеров государство. От лица государства выступает в данном случае премьер-министр Украины или кто-то другой по поручению премьер-министра.Далее целесообразно переключить наше внимание на росию, ведь она агрессор в этой кровавой войне, а значит пострадавший кредитор очевидно имеет российские корни. Более того, не каждый даже крупный российский кредитор способен привлечь для возврата большого долга такие российские государственные ресурсы как ФСБ, вооруженные силы росии. Кроме этого этот кредитор фактически содержит и финансирует в том числе ЧВК Вагнер, которая очень активна в захвате территорий в Украине. На роль такого кредитора вполне подходит АО Газпром. Тем более это единственная российская компания, которая постоянно на слуху особенно в контексте многолетних споров о частных и государственных украинских долгах, которые тянутся еще с 90-х.Как же эти долги образовались? В начале 90-х годах газ поставлялся еще не через Нафтогаз Украина, а все кому не лень и напрямую могли закупить у Газпрома сначала за рубли, а позже и за доллары США. Именно в то время Газпром поставлял еще газ в Украину без всяких гарантий его оплаты и этим пользовались все приватные компании, в том числе мошенники. При этом цена на газ была довольно высока для 90-х и в Украине не все были способны ее оплатить. Как итог эти частные компании Украины сильно задолжали Газпрому, а тот менеджмент Газпрома не мог взыскать эти долги, так как украинские частные компании, импортеры газа, просто банкротились их собственниками одна за другой, а их активы стоили при ликвидации ровным счетом них..я. Тогда было время всеобщего дерибана в Украине, от которого пострадал и Газпром, который формировал более 30% доходной части государственного бюджета росии к 2000 году.