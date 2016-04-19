Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:55
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:57
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Додано: Суб 07 січ, 2023 20:34
Добрый вечер. В помощь ЛАДу хочу дать Вам ответ, если не возражаете, и сделать несколько небольших замечаний.
0. Напомню, что Финляндия оказала настоящий отпор превосходящим силам СССР во времена второй мировой войны. Украина пытается повторить успешный опыт финнов.
1. Представим, что существует ПРИЧИНА (она точно существует, есть объективные признаки этого, на которого Вы пока не обратили внимания) и в связи с этим был командно разработан в росии сложный много-ходовый СЦЕНАРИЙ, который путин реализовывает сейчас на своей должности для решения возникшей когда-то очень значимой государственной проблемы. ПРИЧИНА настолько ... касается и задевает ряд первых и вторых лиц в стране, что ее пытаются заболтать, отвлечь от нее внимание и прессы, и прокуратуры всеми способами. Вероятно для этого даже создали целую армию российских интернет ботов, начиная с 2001 года, а может и раньше. Из за этой ПРИЧИНЫ президент росии сейчас играет предназначенную ему роль по СЦЕНАРИЮ и будет это делать до самого конца, когда ПРИЧИНА будет ликвидирована. Да, ему приходится выглядеть идиотом иногда, да ему приходится врать мобикам, журналистам чтобы тщательно скрывать эту ПРИЧИНУ войны.
Именно поэтому он выглядит сумасшедшим. Ведь ему приходится нести бред про ущемление русских в Украине, про бандеровцев, про НАТО напало на росию, про Украина напала на росию, про 8 лет бамбили бамбас и т.п. Вбросы про США, Великобританию, ЕС и их попытку поддерживать в Украине военный конфликт с росией, чтобы уничтожить росию, тоже из этой оперы. И версии озвучиваемых причин войны регулярно меняются по мере доведения их до абсурда.
2. Трезвый поступок путина после 24 февраля это и объявление мобилизации в росии, и обращение за военной помощью к Ирану и Китаю, и манипуляции с ООН.
Нельзя недооценивать врага!!! Мы из-за этого несем большие потери, чем могли бы.
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:13
Та скільки можна про ту Фінляндію?
Також нагадаю що Фінляндія програла війну через ТРИ місяці і закінчила війну фактично капітуляцією, виконавши усі вимоги совєтів. Цитата з Вікі:
І останнє: успіхи фіні були в великій мірі зумовлені природніми і кліматичними умовами тієї війни, чого немає в Україні.
Нічого не зрозумів. Але маю 2 зауваження:
1. Якщо є 2 пояснення чогось - просте і складне. Я схильний завжди вибирати просте пояснення.
2. Ви(і інші) сильно применшуєте наші знання ситуації. Чомусь люди схильні вірити що є якісь таємні обставини чи причини, які нікому(загалу) не відомі. Я категорично з цим не згідний.
Я вже достатньо прижив на світі і не роз стикався з такими ситуаціями. Наприклад Майдани(особливо другий) - було десятки конспірологічних версій і що? Пройшло вже 8 років і жодна з усіх цих версій не підтвердилась. Пояснення Майдану яке сформувалось через рік після нього не змінилось за наступні 8 років.
Саме тому я не вірю в ніякі нові факти щодо причин початку цієї війни.
"объявление мобилизации в росии" - поступок "не трезвый" тому що була проведена не вчасно. На цьому сходяться усі експерти без виключення. Чому не можна було провести її в березні-квітні???
"обращение за военной помощью к Ирану и Китаю" - це не від трезвости, а від безвихідності. Тим більше Китай ніякої воєнної допомоги не надав!
"манипуляции с ООН" - та давно всім плювати на ООН. Саме в ООН сміялись з "бойових українських комарів". Напевно цей мем обійшов весь світ. Ви називаєте це "трєзвостю"?
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:55
1. Сложность объяснения для меня не важна. Важно качество. Я поверю в объяснения и информацию, которые соответствуют всем критериям чтобы считаться качественными. И мне не важен авторитет людей, кто объясняет. Главное это качество объяснения, качество информации!!!
2. Ни в коем случае. Ваши знания правдивы для Вас и соответствуют Вашей системе взглядов, но могут быть слишком субъективными, например, для меня и иметь недостоверные и сомнительные доказательства для других. Именно по этой причине Вы допускаете, а это следует из цитаты выше, что вполне могут быть и "новые факты" для Вас, но Вы просто устали и не хотите их изучать и разбираться.
Понимаю, не осуждаю.
Новых фактов нет. Есть старые факты. И есть всего лишь недопонимание их важности, значения и приоритетов. Эта ветка форума наглядно показывает, что многое людям не понятно... например,
1. Почему в Украине длительное время происходили события, которые способствовали сепаратизму в стране и которые без тени сомнения освещались в СМИ в нужном для российской агрессии русле?
2. Почему был подписан новый газовый договор с газпромом, который угробил экономику Украины за 1,5 года, и почему был разорван старый от Кучмы? Почему дурная цена в новом договоре фактически свидетельствует о том, что в нее включили чьи-то старые долги?
3. Почему на нас напали российские ЧВК, которые имеют статус охранных компаний? Ведь война это дело вооруженных сил, которые получают зарплату от государства.
4. Почему объявляемые цели войны постоянно меняются из чего появляется вывод, что всех украинцев и российцев держат дураками и истинную причину войны не объявляют?
...
И много много других вопросов осталось, ответы на которые хотелось бы получить.
Поэтому вычислить ПРИЧИНУ войны важно, она даст ответы на ВСЕ вопросы сразу. И про майданы в том числе, если это кому-то еще интересно.
Во время войны, которая априори является всегда сложным проектом, оценить правильность тех или иных управленческих решений не просто особенно в контексте насколько они вовремя принимаются.
Какие там эксперты оценивают решения путина, кто они такие, на каком опыте основываются их знания? А со своего небольшого опыта скажу, что все решения на войне принимаются с опозданием. Иначе потерь бы не было вообще.
Если бы перечисленные выше решения не принялись бы в расии вообще, то мы бы уже и Крым зачищали.
Что касается заявления, что Китай никакой помощи не предоставил росии, то откуда такая информация у Вас? Не является ли это выдачей желаемого за действительное? Китай слишком хитрый и умный в вопросах внешней торговли. И общие границы с росией дают миллион возможностей для осуществления тайных поставок.
Додано: Чет 26 січ, 2023 22:40
Есть огромный риск, что среднестатистическому человеку будет неприятно узнавать то, что сломает его систему жизненных ценностей. Особенно когда он узнает, что все войны начинаются по причине возникновения неподъемных денежных долгов, которые изъять кредитору мирным способом у должника не получается.
Хорошо бы определиться с видами долгов, какие они бывают. Долги бывают разные - маленькие или большие, приватные или государственные, реальные или фиктивные (придуманные). По критерию надежности самыми ненадежными считаются частные, а самыми возвращаемыми долгами традиционно считаются государственные. В контексте войны нас могут интересовать только большие значимые долги - на десятки и сотни миллиардов долларов.
Где и как такие долги могут сформироваться теоретически? Ну, однозначно не за счет официальных (а значит максимально прозрачных) займов, осуществляемых правительствами, а значит контролируемых ВРУ.
А тогда за счет чего? Существует всего два варианта ответа на этот вопрос. Первый - за счет крупных разовых ошибок или "ошибок" высшего менеджмента (если точнее, то коррупции) при ведении бизнеса крупными государственными компаниями. Второй - за счет системной работы в интересах другого государства (по сути это явление называется государственной изменой) на посту менеджера высшего звена в крупной государственной компании. Под государственной компанией в современных условиях понимается компания, имеющая в списке своих собственников или акционеров государство. От лица государства выступает в данном случае премьер-министр Украины или кто-то другой по поручению премьер-министра.
Далее целесообразно переключить наше внимание на росию, ведь она агрессор в этой кровавой войне, а значит пострадавший кредитор очевидно имеет российские корни. Более того, не каждый даже крупный российский кредитор способен привлечь для возврата большого долга такие российские государственные ресурсы как ФСБ, вооруженные силы росии. Кроме этого этот кредитор фактически содержит и финансирует в том числе ЧВК Вагнер, которая очень активна в захвате территорий в Украине. На роль такого кредитора вполне подходит АО Газпром. Тем более это единственная российская компания, которая постоянно на слуху особенно в контексте многолетних споров о частных и государственных украинских долгах, которые тянутся еще с 90-х.
Как же эти долги образовались? В начале 90-х годах газ поставлялся еще не через Нафтогаз Украина, а все кому не лень и напрямую могли закупить у Газпрома сначала за рубли, а позже и за доллары США. Именно в то время Газпром поставлял еще газ в Украину без всяких гарантий его оплаты и этим пользовались все приватные компании, в том числе мошенники. При этом цена на газ была довольно высока для 90-х и в Украине не все были способны ее оплатить. Как итог эти частные компании Украины сильно задолжали Газпрому, а тот менеджмент Газпрома не мог взыскать эти долги, так как украинские частные компании, импортеры газа, просто банкротились их собственниками одна за другой, а их активы стоили при ликвидации ровным счетом них..я. Тогда было время всеобщего дерибана в Украине, от которого пострадал и Газпром, который формировал более 30% доходной части государственного бюджета росии к 2000 году.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:06
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
buratinyo, война несёт колоссальные расходы и не факт, что её результат будет ожидаемым. А с учётом того, как они стирают города, то репарации будут колоссальные.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:34
1. Тому що у нас демократія. Тому це не було затребуване суспільством. Ніхто нажаль не бачив у цьому факті загрози навіть після 2014.
Крім того не треба забувати що це все щедро фінансувалось з кремля і саме тому підтримувалось місцевими олігархами. І накінець це величезна кількість вати(наслідок совка) в тих регіонах. Питання дуже складне.
2.Що за договір? Той що Тимошенко підписала. Так це була звичайна державна зрада. Ющенко повинен був відразу в аеропорту її арештувати. Але очевидно, через тісний політичний зв'язок, через Майдан, та й через свій характер він цього зробити не зміг.
3.Це просте питання. Тому що ви не можете брати зеків в регулярну армію. А в ЧВК можете. А ЧВК "Вагнер" також фінансується державою, тут різниці немає.
4.З нашого боку цілі не міняються - це звільнення усіх територій. В РФ міняються тому що програють. Якщо ви програєте, ви мусите міняти цілі, інакше ви виглядаєте дураком.
Багато філософії.
Ви не відповіли на питання:
Чому не можна було провести її(мобілізації) в березні-квітні???
Так як відповіді у вас немає, це означає що можна було. А така мобілізація однозначно сильно позитивно вплинула на стан збройних сил РФ і напевно не було б наших успіхів на Харківщині і Херсонщині.
Отже це була величезна помилка путіна. Викликана напевне його необізнаністю(фактично хворобою) або боязню(тобто іншою хворобою). Такі помилки недопустимі на такому рівні управління!!!
Додано: Вів 31 січ, 2023 20:26
Бесспорно. Расходы большие. Поэтому нужны запасы денег, опытных или обученных человеческих ресурсов, военной техники для ее ведения.
На момент начала войны:
1. Деньги на войну есть, к тому же не из бюджета. Их источник из Украины мог быть - это просто фантастические!!! платежи Нафтогаза Украины Газпрому благодаря "честному" газовому договору, заключенному после первого майдана благодаря нездоровой настойчивости оранжевой парочки (Тимошенко и Ющенко). Это условие для развязывания войны выполнено.
2. Опыт большой войны в Сирии, Чечне, Грузии и т.д. 20-летний опыт диверсионной войны под чужими флагами в Украине. Люди в России для войны есть, их численность превышает наши раз в десять. Их пропаганда постоянно воспитывает их готовыми выполнить любое поручение партии, т.е. президента и ко. без лишних сомнений. Это условие для развязывания войны также выполнено.
3. Военная техника производится в расии всегда. Военный бюджет у этой страны-террориста на порядок больше украинского. Плюс советский запас огромный. Более того, вся наша стратегическая авиация, много ракет С-300 и еще кое что дополнительно были вывезены из Украины в росию оказывается в счет .... долгов за газ в начале 2000-х!!!! Ну, и плюс уничтожение почти всех крупных складов с боеприпасами в Украине в период правления Рошена, пришедшего к власти тоже после майдана как и та оранжевая парочка. Совпадение? Вряд ли. Это условие для развязывания войны можно считать выполненным всегда по причине большой разниц в весовых категориях между росией и Украиной!
Что касается вероятного результата войны, то при выполнении 3-х вышеуказанных условий ожидать победы Украины на момент начала войны было сродни фантастики. И что считать победой в контексте получения репараций? Сейчас говорить про репарации рано. Да и когда и кому росия платила репарации? Она даже за ленд-лиз не могла рассчитаться в полной мере, хотя все активы СССР за рубежом себе присвоила. Кидает всех.
Конфискация российских активов за рубежом как страны-террориста - вот не только реальный, но и единственный пока способ получить средства на восстановление и отстройку Украины заново.
Додано: Вів 31 січ, 2023 21:21
Ответы могут быть и совсем другие. И у них будет строгое логическое обоснование, основанное на документах. Потерпите.
П.С. Пока что не вижу объективно, что росия проигрывает в войне. На чем основано Ваше предположение? Мы ведь стараемся рубить правду-матку здесь или нет?
Ответ просто рано давать без разъяснения ключевых событий, которые возможно пока не попали в Ваше поле зрения.
Если я прав и применение ЧВК в войне вызвано совсем другими обстоятельствами, а не теми, на которые указали Вы чуть выше в цитате, то именно настоящая причина войны объясняет почему не объявили мобилизацию в расии сразу или чуть позже в марте-апреле.
Настоящая причина войны уж слишком отличается от объявленной кремлем цели то в денацификации, то в демилитаризации, то в денатофикации и прочей фигне. Или Вы в эти цели все таки поверили сначала?
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