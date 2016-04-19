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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.7 5 27
1. Влада України хоче в НАТО
0
0
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
4%
1
5. Пригнічення руських в Україні
4%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
52%
14
7 Усі вище варіанти разом
4%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:03

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

  buratinyo написав:Настоящая причина войны

в том, что роисии просто не может быть без Украины. По сути дела, они украли именно нашу историю, наши корни, извратили ментальность... Без нас они просто сдохнут. А нам они не нужны... от слова совсем.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:10

  buratinyo написав:Настоящая причина войны уж слишком отличается от объявленной кремлем цели то в денацификации, то в демилитаризации, то в денатофикации и прочей фигне. Или Вы в эти цели все таки поверили сначала? 8)

Я не просто повірив, я до сих пір вірю. Я взагалі вірю людям. :D :D
24 лютого 2022 путін дійсно мав 2 цілі(не причини!) війни:
Денацифікація - по-людськи це "зміна керівництва держави Україна".
Демілітаризація - по-людськи це "знищення воєнної потужності України". Ця ціль є якби ширмою. Тому що нащадки би задали питання - "а для чого ви напали на Україну?". Відповідь "Для зміни влади" очевидно не підходить, через її злочинність.
Знайшли кращу причину -> виявляється це Україна хотіла напасти -> значить Україна має сильні збройні сили -> значить їх треба знищити -> тому демілітаризація. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:44

  Amethyst написав:
  buratinyo написав:Настоящая причина войны

в том, что роисии просто не может быть без Украины. По сути дела, они украли именно нашу историю, наши корни, извратили ментальность... Без нас они просто сдохнут. А нам они не нужны... от слова совсем.


Согласен, кроме одного момента. Без нас они не сдохнут, похудеют только. Ведь они же 30 лет назад развалили ссср и отпустили всех на свободные хлеба с целью, о которой я бы сказал так: а вдруг выкрутятся и наберут жирка, тогда грабанем их снова. :x

Но это не причина войны. Ведь в разумных пределах грабить можно и без войны.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:53

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Настоящая причина войны уж слишком отличается от объявленной кремлем цели то в денацификации, то в демилитаризации, то в денатофикации и прочей фигне. Или Вы в эти цели все таки поверили сначала? 8)

Я не просто повірив, я до сих пір вірю. Я взагалі вірю людям. :D :D

Людям потрібно вірити. Це абсолютно нормально у доброму суспільстві.

Але кремль з його останньою риторикою вже не схожий на людей, на мій погляд. Особливо з погрозами ядерної атаки щодо миролюбної країни, яка відмовилась від ядерної зброї.
buratinyo
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