Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

в том, что роисии просто не может быть без Украины. По сути дела, они украли именно нашу историю, наши корни, извратили ментальность... Без нас они просто сдохнут. А нам они не нужны... от слова совсем.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 22:03
Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п
Додано: Сер 01 лют, 2023 11:10
Я не просто повірив, я до сих пір вірю. Я взагалі вірю людям.
24 лютого 2022 путін дійсно мав 2 цілі(не причини!) війни:
Денацифікація - по-людськи це "зміна керівництва держави Україна".
Демілітаризація - по-людськи це "знищення воєнної потужності України". Ця ціль є якби ширмою. Тому що нащадки би задали питання - "а для чого ви напали на Україну?". Відповідь "Для зміни влади" очевидно не підходить, через її злочинність.
Знайшли кращу причину -> виявляється це Україна хотіла напасти -> значить Україна має сильні збройні сили -> значить їх треба знищити -> тому демілітаризація.
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:44
Согласен, кроме одного момента. Без нас они не сдохнут, похудеют только. Ведь они же 30 лет назад развалили ссср и отпустили всех на свободные хлеба с целью, о которой я бы сказал так: а вдруг выкрутятся и наберут жирка, тогда грабанем их снова.
Но это не причина войны. Ведь в разумных пределах грабить можно и без войны.
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:53
Людям потрібно вірити. Це абсолютно нормально у доброму суспільстві.
Але кремль з його останньою риторикою вже не схожий на людей, на мій погляд. Особливо з погрозами ядерної атаки щодо миролюбної країни, яка відмовилась від ядерної зброї.
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