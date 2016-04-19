Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Чет 02 лют, 2023 12:54

buratinyo написав: andrijk777 написав: buratinyo написав: Але кремль з його останньою риторикою вже не схожий на людей, на мій погляд. Особливо з погрозами ядерної атаки щодо миролюбної країни, яка відмовилась від ядерної зброї. Але кремль з його останньою риторикою вже не схожий на людей, на мій погляд. Особливо з погрозами ядерної атаки щодо миролюбної країни, яка відмовилась від ядерної зброї.

путін це бандит. Він фактично прийшов з кримінального світу 90-х. В його очах відмова від ЯЗ це слабкість. путін це бандит. Він фактично прийшов з кримінального світу 90-х. В його очах відмова від ЯЗ це слабкість.

Думаю, що Путін все ж таки не бандит. З якого переляку Ви так його бачите?



Це скоріше ділова людина з юридичною освітою та широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії. Така суміш знань дала йому здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності. Чим вище складність планування операції, тим вище вірогідність її вдалого завершення та досягнення мети. Коли дуже мало людей здатні зрозуміти що коїться, тим легше здійснити операцію. Думаю, що Путін все ж таки не бандит.З якого переляку Ви так його бачите?Це скоріше ділова людина з юридичною освітою та широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії. Така суміш знань дала йому здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності. Чим вище складність планування операції, тим вище вірогідність її вдалого завершення та досягнення мети. Коли дуже мало людей здатні зрозуміти що коїться, тим легше здійснити операцію.

Тому що багато читав і слухав. І старався фільтрувати казки і правду. Ось ви схоже ні."широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії" - рівно ОДИН рік на цій посаді ви називаєте "широким досвідом"?А ким був путін до цього? Ніким. Був або заступником або помічником. Тобто ні за що не відповідав.Чим РЕАЛЬНО займався путін з 90-го по 98-й, що фактично з нікого став директором ФСБ?Звичайно особисто людей він не вбивав, але як він став президентом, маючи нульвий рейтинг в народу? Він підривав будинки в РФ, загинуло 307 людей і 1700 травмованих. Після "інциденту" в Рязані, усім став очевидним факт що це був ніякий не тероризм, а робота ФСБ. Після цього він "демократично" був обраний президентом РФ.Писати можна багато, лінь.Власне про путіна багато конкретного говорить Пугачев, раджу послухати.А з чого ви взяли що він має "здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності"? Тільки факти, а не слова. По-моїх даних це були переважно КРИМІНАЛЬНІ операції, і "ділові якості" чи "юридична освіта" не ключові вимоги для здійснення таких операцій.І на останок, ми напевно по-різному розуміємо слово "бандит".Ось як приймав рішення путін? Він збирав "людей" і обговорював(перетирав) з ними проблеми і приймав рішення. Саме так працюють бандитські угруповання, тому я і назвав його "бандитом".Ось і 22 лютого він зібрав "сходняк" і "обговорив" що робити дані. Чомусь ніхто "сходняки" не робив, ні Гітлер, ні Сталін, ні Байден, ні Сі і.т.д. Ніхто. Чисто бандитські замашки у нього.