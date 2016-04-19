Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

в том, что роисии просто не может быть без Украины. По сути дела, они украли именно нашу историю, наши корни, извратили ментальность... Без нас они просто сдохнут. А нам они не нужны... от слова совсем.
buratinyo написав:Настоящая причина войны уж слишком отличается от объявленной кремлем цели то в денацификации, то в демилитаризации, то в денатофикации и прочей фигне. Или Вы в эти цели все таки поверили сначала?
Я не просто повірив, я до сих пір вірю. Я взагалі вірю людям. 24 лютого 2022 путін дійсно мав 2 цілі(не причини!) війни: Денацифікація - по-людськи це "зміна керівництва держави Україна". Демілітаризація - по-людськи це "знищення воєнної потужності України". Ця ціль є якби ширмою. Тому що нащадки би задали питання - "а для чого ви напали на Україну?". Відповідь "Для зміни влади" очевидно не підходить, через її злочинність. Знайшли кращу причину -> виявляється це Україна хотіла напасти -> значить Україна має сильні збройні сили -> значить їх треба знищити -> тому демілітаризація.
в том, что роисии просто не может быть без Украины. По сути дела, они украли именно нашу историю, наши корни, извратили ментальность... Без нас они просто сдохнут. А нам они не нужны... от слова совсем.
Согласен, кроме одного момента. Без нас они не сдохнут, похудеют только. Ведь они же 30 лет назад развалили ссср и отпустили всех на свободные хлеба с целью, о которой я бы сказал так: а вдруг выкрутятся и наберут жирка, тогда грабанем их снова.
Но это не причина войны. Ведь в разумных пределах грабить можно и без войны.
buratinyo написав:Настоящая причина войны уж слишком отличается от объявленной кремлем цели то в денацификации, то в демилитаризации, то в денатофикации и прочей фигне. Или Вы в эти цели все таки поверили сначала?
Я не просто повірив, я до сих пір вірю. Я взагалі вірю людям.
Людям потрібно вірити. Це абсолютно нормально у доброму суспільстві.
Але кремль з його останньою риторикою вже не схожий на людей, на мій погляд. Особливо з погрозами ядерної атаки щодо миролюбної країни, яка відмовилась від ядерної зброї.
buratinyo написав:Але кремль з його останньою риторикою вже не схожий на людей, на мій погляд. Особливо з погрозами ядерної атаки щодо миролюбної країни, яка відмовилась від ядерної зброї.
путін це бандит. Він фактично прийшов з кримінального світу 90-х. В його очах відмова від ЯЗ це слабкість.
Думаю, що Путін все ж таки не бандит. З якого переляку Ви так його бачите?
Це скоріше ділова людина з юридичною освітою та широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії. Така суміш знань дала йому здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності. Чим вище складність планування операції, тим вище вірогідність її вдалого завершення та досягнення мети. Коли дуже мало людей здатні зрозуміти що коїться, тим легше здійснити операцію.
Далі хочу навести цитату із книги про Газпром, в якій якісна розкривається особа Путіна як ділової людини, яка бачить ціль та не бачить препонів.
Из Главы 6 книги Панюшкина В., Зыгаря М. - Газпром. Новое русское оружие
Человек из Питера. Разведчик Путин.
Рано утром 30 мая 2001 года Рем Вяхирев ехал в Кремль к президенту Владимиру Путину в самом мрачном расположении духа. На следующий день, 31 мая, у Вяхирева истекал трудовой контракт в Газпроме, а сегодня совет директоров должен был решить, продлять контракт или нет. Материалы по этому вопросу директорам разосланы не были, им лишь сообщили, что вопрос будет лично докладывать председатель совета директоров Газпрома и заместитель главы президентской администрации Дмитрий Медведев. Эта неопределенность Вяхиреву совсем не нравилась.
Близкий к руководству Газпрома человек говорит, что смещение Вяхирева и замена вяхиревской команды на путинскую было разработано задолго до того памятного 30 мая. Говорят, будто еще осенью 1999-го директор ФСБ Владимир Путин намекал людям, принимавшим решения (Александру Волошину, Борису Березовскому), что не хочет становиться премьером и президентом, а хочет возглавить Газпром. Говорят, уже в конце 1999 года, когда Путин был премьер-министром, некоторые люди, которым предстояло стать путинской командой в Газпроме, получили указание готовиться и изучать компанию. Но у всех этих слухов нет подтверждения: если такая операция и готовилась, то готовилась в тайне, в лучших чекистских традициях, предполагающих, что успеха без секретности не бывает.
В Кремле Путин коротко поблагодарил Вяхирева за хорошую работу и сообщил, что теперь Газпромом будет руководить «молодой человек, которому он, президент, доверяет, с опытом работы в бизнесе и знанием современных методов управления». От нового руководителя Газпрома Путин ждал «укрепления и расширения государственного участия в Газпроме». Вяхирев вышел от Путина с почерневшим лицом.
После этого в 12.30 в приемной Совета безопасности в Кремле Путин встретился со всеми директорами и объявил им свою волю: Вяхирев должен сложить с себя полномочия главы газовой монополии, а его место займет 39-летний Алексей Миллер, давний питерский знакомый Путина. Президент очень хотел, чтобы решение о замене Вяхирева на его питерского протеже было принято единогласно. Для этого срочно вызвали из отпуска члена совета директоров, министра имущественных отношений Фарита Газизуллина.
В 15.00 в здании Газпрома на улице Наметкина состоялось официальное заседание совета директоров. На нем Дмитрий Медведев представил всем нового главу Газпрома – нервного чиновника с крохотными усиками. Пройдет несколько лет, прежде чем новый глава газового концерна приобретет спокойную вальяжность, сбреет усики и обзаведется лучезарной улыбкой. А тогда он был всего лишь старым знакомым президента, которого президент в начале 2000 года вызвал в Москву и сделал заместителем министра энергетики, как оказалось, для того, чтобы доверить ему самое дорогое – Газпром. Возражений не последовало.
«Никаких дискуссий не было», – рассказывает один из присутствовавших. Совет единогласно решил не продлевать контракт с Ремом Вяхиревым и назначил Миллера его преемником. Медведев же элегантно уступил Вяхиреву (правда, только на год) место председателя совета директоров. Сам новоиспеченный глава Газпрома не проявлял никаких эмоций и в основном молчал. В тот момент президент Путин одержал свою первую крупную победу за все президентство. Во главе крупнейшей компании страны оказался человек, абсолютно лояльный Путину лично. Закончилась целая эпоха: ведь это Вяхирев когда-то гордо заявлял, что без Газпрома не будет и России. Теперь Газпром и Россия управлялись из одного кабинета.
buratinyo написав:Але кремль з його останньою риторикою вже не схожий на людей, на мій погляд. Особливо з погрозами ядерної атаки щодо миролюбної країни, яка відмовилась від ядерної зброї.
путін це бандит. Він фактично прийшов з кримінального світу 90-х. В його очах відмова від ЯЗ це слабкість.
Думаю, що Путін все ж таки не бандит. З якого переляку Ви так його бачите?
Це скоріше ділова людина з юридичною освітою та широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії. Така суміш знань дала йому здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності. Чим вище складність планування операції, тим вище вірогідність її вдалого завершення та досягнення мети. Коли дуже мало людей здатні зрозуміти що коїться, тим легше здійснити операцію.
Тому що багато читав і слухав. І старався фільтрувати казки і правду. Ось ви схоже ні. "широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії" - рівно ОДИН рік на цій посаді ви називаєте "широким досвідом"? А ким був путін до цього? Ніким. Був або заступником або помічником. Тобто ні за що не відповідав. Чим РЕАЛЬНО займався путін з 90-го по 98-й, що фактично з нікого став директором ФСБ? Звичайно особисто людей він не вбивав, але як він став президентом, маючи нульвий рейтинг в народу? Він підривав будинки в РФ, загинуло 307 людей і 1700 травмованих. Після "інциденту" в Рязані, усім став очевидним факт що це був ніякий не тероризм, а робота ФСБ. Після цього він "демократично" був обраний президентом РФ. Писати можна багато, лінь. Власне про путіна багато конкретного говорить Пугачев, раджу послухати.
А з чого ви взяли що він має "здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності"? Тільки факти, а не слова. По-моїх даних це були переважно КРИМІНАЛЬНІ операції, і "ділові якості" чи "юридична освіта" не ключові вимоги для здійснення таких операцій.
І на останок, ми напевно по-різному розуміємо слово "бандит". Ось як приймав рішення путін? Він збирав "людей" і обговорював(перетирав) з ними проблеми і приймав рішення. Саме так працюють бандитські угруповання, тому я і назвав його "бандитом". Ось і 22 лютого він зібрав "сходняк" і "обговорив" що робити дані. Чомусь ніхто "сходняки" не робив, ні Гітлер, ні Сталін, ні Байден, ні Сі і.т.д. Ніхто. Чисто бандитські замашки у нього.
andrijk777 написав:путін це бандит. Він фактично прийшов з кримінального світу 90-х. В його очах відмова від ЯЗ це слабкість.
Думаю, що Путін все ж таки не бандит. З якого переляку Ви так його бачите?
Це скоріше ділова людина з юридичною освітою та широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії. Така суміш знань дала йому здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності. Чим вище складність планування операції, тим вище вірогідність її вдалого завершення та досягнення мети. Коли дуже мало людей здатні зрозуміти що коїться, тим легше здійснити операцію.
Тому що багато читав і слухав. І старався фільтрувати казки і правду. Ось ви схоже ні. "широким досвідом роботи на посаді голови ФСБ Росії" - рівно ОДИН рік на цій посаді ви називаєте "широким досвідом"? А ким був путін до цього? Ніким. Був або заступником або помічником. Тобто ні за що не відповідав. Чим РЕАЛЬНО займався путін з 90-го по 98-й, що фактично з нікого став директором ФСБ? Звичайно особисто людей він не вбивав, але як він став президентом, маючи нульвий рейтинг в народу? Він підривав будинки в РФ, загинуло 307 людей і 1700 травмованих. Після "інциденту" в Рязані, усім став очевидним факт що це був ніякий не тероризм, а робота ФСБ. Після цього він "демократично" був обраний президентом РФ. Писати можна багато, лінь. Власне про путіна багато конкретного говорить Пугачев, раджу послухати.
А з чого ви взяли що він має "здатність здійснювати планування всіх ділових операцій на самому високому рівні складності"? Тільки факти, а не слова. По-моїх даних це були переважно КРИМІНАЛЬНІ операції, і "ділові якості" чи "юридична освіта" не ключові вимоги для здійснення таких операцій.
Пугачев, по-моему, туфту несет, вводит в заблуждение, популист скорее, чем специалист. Не является источником нужной и полезной информацией в контексте нашей темы. Выключил его через 5 минут. Простите, но на популистов у меня нет времени.
Придется объяснить свои слова про широкий опыт работы в ФСБ. Смотрим в википедию и видим, что путин то аж...
С 1977 года работал в следственном отделе Управления КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области . С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР. По возвращении в Ленинград работал помощником ректора ЛГУ, затем советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака.
Уволившись из КГБ 20 августа 1991 года, продолжил работу в мэрии Санкт-Петербурга. После поражения Собчака на губернаторских выборах 1996 года переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. После пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета Безопасности в августе 1999 года возглавил правительство.
Плюс к этому юридическое образование путина дает гремучую смесь, что и подтверждается не только успешно спланированным отжимом Крыма, но и запудриванием мозгов очень многим людям.
Взрывы зданий с целью влияние на общественное мнение это классический терроризм, а не бандитизм. Но формально он же не доказан. Хотя тоже характеризует путина как человека из бывших, который применит все средства для достижения цели. А бывших, как говорят фсбешники, кгбешники, сбушники, црушники и т.д., НЕ БЫВАЕТ!