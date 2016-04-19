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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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  #<1 ... 5678

Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.7 5 29
1. Влада України хоче в НАТО
0
0
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
3%
1
5. Пригнічення руських в Україні
3%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
52%
15
7 Усі вище варіанти разом
3%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
38%
11
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 17:55

  andrijk777 написав:buratinyo
Писати можна багато, лінь.
Власне про путіна багато конкретного говорить Пугачев, раджу послухати.

Цитування біографії путіна з Вікі і роблення з цього якихось висновків не той рівень аргументів на який я сподіваю.
Тому немає змісту продовжування обговорення.


Не нужно обижаться за очевидное.

Конструктива слишком мало у Пугачева. А искать разумные моменты и заключения из его конкретики, а больше рассказов ни о чем логичнее было сделать Вам. Изложить суть конкретики кратко можно же было? Но лень, да?

А биография важна с точки зрения оценки сильных и слабых сторон человека, который в нашем случае начал!!! войну. Ну, не зря же биография человека до сих пор применяется для оценки кандидатов на всевозможные должности в организациях всех типов. А дальнейший анализ с добавлением списка возможностей и угроз из дальнего окружения (SWOT анализ) позволяет выбрать лучшие или вероятные пути для достижения целей, которые могут быть избраны конкретным кандидатом.

Ну, не пойдет хороший стоматолог в магазин сантехники покупать стяжку, чтобы исправить образовавшуюся течь в трубе. Он вызовет аварийную бригаду в 100 случаях из 100. :D

Но пора продолжать исследование одной причины, приведенной в голосовалке здесь, на предмет ее истинности. Пока свет не отключают, да и газ тоже. .
buratinyo
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