Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Не нужно обижаться за очевидное.
Конструктива слишком мало у Пугачева. А искать разумные моменты и заключения из его конкретики, а больше рассказов ни о чем логичнее было сделать Вам. Изложить суть конкретики кратко можно же было? Но лень, да?
А биография важна с точки зрения оценки сильных и слабых сторон человека, который в нашем случае начал!!! войну. Ну, не зря же биография человека до сих пор применяется для оценки кандидатов на всевозможные должности в организациях всех типов. А дальнейший анализ с добавлением списка возможностей и угроз из дальнего окружения (SWOT анализ) позволяет выбрать лучшие или вероятные пути для достижения целей, которые могут быть избраны конкретным кандидатом.
Ну, не пойдет хороший стоматолог в магазин сантехники покупать стяжку, чтобы исправить образовавшуюся течь в трубе. Он вызовет аварийную бригаду в 100 случаях из 100.
Но пора продолжать исследование одной причины, приведенной в голосовалке здесь, на предмет ее истинности. Пока свет не отключают, да и газ тоже. .