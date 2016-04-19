Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Суб 25 лют, 2023 17:55

andrijk777 написав: buratinyo

Писати можна багато, лінь.

Власне про путіна багато конкретного говорить Пугачев, раджу послухати.



Цитування біографії путіна з Вікі і роблення з цього якихось висновків не той рівень аргументів на який я сподіваю.

Тому немає змісту продовжування обговорення. Писати можна багато, лінь.Власне про путіна багато конкретного говорить Пугачев, раджу послухати.Цитування біографії путіна з Вікі і роблення з цього якихось висновків не той рівень аргументів на який я сподіваю.Тому немає змісту продовжування обговорення.

Не нужно обижаться за очевидное.Конструктива слишком мало у Пугачева. А искать разумные моменты и заключения из его конкретики, а больше рассказов ни о чем логичнее было сделать Вам. Изложить суть конкретики кратко можно же было? Но лень, да?А биография важна с точки зрения оценки сильных и слабых сторон человека, который в нашем случае начал!!! войну. Ну, не зря же биография человека до сих пор применяется для оценки кандидатов на всевозможные должности в организациях всех типов. А дальнейший анализ с добавлением списка возможностей и угроз из дальнего окружения (SWOT анализ) позволяет выбрать лучшие или вероятные пути для достижения целей, которые могут быть избраны конкретным кандидатом.Ну, не пойдет хороший стоматолог в магазин сантехники покупать стяжку, чтобы исправить образовавшуюся течь в трубе. Он вызовет аварийную бригаду в 100 случаях из 100.Но пора продолжать исследование одной причины, приведенной в голосовалке здесь, на предмет ее истинности. Пока свет не отключают, да и газ тоже. .