|
|
|
Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 25 лют, 2023 17:55
andrijk777 написав:buratinyo
Писати можна багато, лінь.
Власне про путіна багато конкретного говорить Пугачев, раджу послухати.
Цитування біографії путіна з Вікі і роблення з цього якихось висновків не той рівень аргументів на який я сподіваю.
Тому немає змісту продовжування обговорення.
Не нужно обижаться за очевидное.
Конструктива слишком мало у Пугачева. А искать разумные моменты и заключения из его конкретики, а больше рассказов ни о чем логичнее было сделать Вам. Изложить суть конкретики кратко можно же было? Но лень, да?
А биография важна с точки зрения оценки сильных и слабых сторон человека, который в нашем случае начал!!! войну. Ну, не зря же биография человека до сих пор применяется для оценки кандидатов на всевозможные должности в организациях всех типов. А дальнейший анализ с добавлением списка возможностей и угроз из дальнего окружения (SWOT анализ) позволяет выбрать лучшие или вероятные пути для достижения целей, которые могут быть избраны конкретным кандидатом.
Ну, не пойдет хороший стоматолог в магазин сантехники покупать стяжку, чтобы исправить образовавшуюся течь в трубе. Он вызовет аварийную бригаду в 100 случаях из 100.
Но пора продолжать исследование одной причины, приведенной в голосовалке здесь, на предмет ее истинности. Пока свет не отключают, да и газ тоже. .
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1502
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2896 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:04
цікаво, а які реальні причини були у гітлера до знищення еврейського народу? думаю відповідь на питання в цій темі буде десь поряд.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5486
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2591 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
1
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4518
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:23
цілеспрямовано не нищив. із трудових таборів в німеччині майже всі повернулись. а повне знищення евреїв, як офіційна мета рейху начебто ніким притомним не оспорюється
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5486
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2591 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
1
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4518
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:32
andrijk777 написав:
путін також цілеспрямовано українців не нищить
особисто - ні, але спробуй пройти з жовто-блакитним прапором по Мелітополі чи покричати "Слава Україні"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 10 бер, 2023 19:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:34
нищить, просто задача не вбити всіх, а стерти українську ідентичність. це якби гітлер дозволив евреєям жити, якщо вони себе будуть називати німцями.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5486
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2591 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:36
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
путін також цілеспрямовано українців не нищить
особисто - ні, але спробуй пройти з жовто-блакитним прапором по Москві чи покричати "Слава Україні"
Спробуй пройти з червоним прапором по Берліні в 1942 чи прокричати "Слава Сталіну".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4518
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:41
andrijk777 Я й про те ж. Ті ж В'єтнамці чи Афганці могли собі мітингувати в США під час війни навіть зі своїми прапорами.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 17:50
Цілеспрямоване знищення призведе до військового втручання третіх країн, тому робить вигляд, що воює з наркоманами, хоча під вивіскою саме бажання знищити державність і поповнити фонд периферійних народів, плюс травма дєтства - развал есесесер, плюс стремительное вымирание русского, якобы славянского генофонда, и рост нерусского.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11872
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1760 раз.
- Подякували: 2600 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|