Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Пон 29 тра, 2023 21:42

Amethyst написав: buratinyo написав: Причину нужно искать также в области каких-то непомерных долгах Причину нужно искать также в области каких-то непомерных долгах Конечно из-за долгов. Хуйло посчитал, что ему должны Украину. Конечно из-за долгов. Хуйло посчитал, что ему должны Украину.

Важно правильно определить долги, которые стали причиной тяжких преступлений в том числе военных. Их признаки следующие, что поможет отбросить сразу ложные отвлекающие от истины версии подальше.Итак, во-первых, эти долги имеют очень значимый размер, легко сравнимый с государственным годовым бюджетом страны должника, а может даже и превышающий его. Ведь иначе, если должник способен погасить долг, зачем нужна эта эта сложная и дорогая операция с отжимом Крыма, потом развязывание СВО, получение риска нарваться на международные санкции, получение риска нарваться на выполнение своих военных гарантий Украине странами-участниками Будапештского меморандума? Долги эти Украина не способна выплатить из-за их огромного размера и с вероятностью 100% номинирования их в иностранной валюте.Во-вторых, эти долги независимо от того, кто виновен в их возникновении (частные лица, частные компании, группы компаний, государственные компании) должны быть любым способом обязательно переведены в статус украинских государственных. Иначе развязывание войны ни в коем случае бы не возникло, если бы долги не имели статус государственных. Долги частных компаний не способны дать основания для войны между государствами по причине того, что их можно вернуть и без применения вооруженных сил - вполне достаточно привычных криминальных методов. Чтобы долг считался государственным необходимо, чтобы должником был либо КМУ либо любая государственная компания, учредителем или собственником которой является КМУ.В третьих, кредитором также должна быть российская государственная компания, учредителем или собственником которой выступает правительство росии. Только в этом случае возможно применение вооруженных сил и всех других государственных ресурсов -ФСБ, посольств и т.д. для обеспечения погашения долгов должниками при отсутствии других вариантов.В результате выделения вышеуказанных признаков круг подозреваемых теперь сильно сузился и на арене среди потенциальных должников остались всего лишь две государственные компании, теоретически способные задолжать по крупному росии - НАЭК "Энергоатом" и "Нафтогаз Украина".Выбираем из этих двух самую скандальную. Долги огромные без скандалов не возникают. Правильный ответ в данном случае практически очевиден. Осталось дело за малым - уточнить откуда и за что возник долг у компании, как этот долг стороны зафиксировали юридически.