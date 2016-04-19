Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Amethyst написав: buratinyo написав:
Причину нужно искать также в области каких-то непомерных долгах
Конечно из-за долгов. Хуйло посчитал, что ему должны Украину.
Важно правильно определить долги, которые стали причиной тяжких преступлений в том числе военных. Их признаки следующие, что поможет отбросить сразу ложные отвлекающие от истины версии подальше.
Итак, во-первых, эти долги имеют очень значимый размер, легко сравнимый с государственным годовым бюджетом страны должника, а может даже и превышающий его. Ведь иначе, если должник способен погасить долг, зачем нужна эта эта сложная и дорогая операция с отжимом Крыма, потом развязывание СВО, получение риска нарваться на международные санкции, получение риска нарваться на выполнение своих военных гарантий Украине странами-участниками Будапештского меморандума? Долги эти Украина не способна выплатить из-за их огромного размера и с вероятностью 100% номинирования их в иностранной валюте.
Во-вторых, эти долги независимо от того, кто виновен в их возникновении (частные лица, частные компании, группы компаний, государственные компании) должны быть любым способом обязательно переведены в статус украинских государственных. Иначе развязывание войны ни в коем случае бы не возникло, если бы долги не имели статус государственных. Долги частных компаний не способны дать основания для войны между государствами по причине того, что их можно вернуть и без применения вооруженных сил - вполне достаточно привычных криминальных методов. Чтобы долг считался государственным необходимо, чтобы должником был либо КМУ либо любая государственная компания, учредителем или собственником которой является КМУ.
В третьих, кредитором также должна быть российская государственная компания, учредителем или собственником которой выступает правительство росии. Только в этом случае возможно применение вооруженных сил и всех других государственных ресурсов -ФСБ, посольств и т.д. для обеспечения погашения долгов должниками при отсутствии других вариантов.
В результате выделения вышеуказанных признаков круг подозреваемых теперь сильно сузился и на арене среди потенциальных должников остались всего лишь две государственные компании, теоретически способные задолжать по крупному росии - НАЭК "Энергоатом" и "Нафтогаз Украина".
Выбираем из этих двух самую скандальную. Долги огромные без скандалов не возникают. Правильный ответ в данном случае практически очевиден. Осталось дело за малым - уточнить откуда и за что возник долг у компании, как этот долг стороны зафиксировали юридически.