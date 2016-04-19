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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.6 5 39
1. Влада України хоче в НАТО
3%
1
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
3%
1
5. Пригнічення руських в Україні
3%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
51%
20
7 Усі вище варіанти разом
3%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
38%
15
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 23:21

  Howl написав:
  Amethyst написав:Ну не нужно путать вагнер и диверсантов от фсб :(
Ну это я с Вики прочёл, что в 2014 году Вагнер там был. Раньше мог не обращать внимание, но теперь сходится.

Если ничего не выгорело, то ЧВК не жалко было и тяжело было бы притянуть рф к этому.


Действительно Вагнер это важнейший ньюанс российской агрессии, о котором никто не задумывается у нас потому что сми отвлекают от этого внимание всеми силами.

А зря. Ведь этот ньюанс дает довольно четкий намек об истинной причине войны, которую развязал бывший фсбешник со своими подельниками. И является твердым доказательством, что цели войны далеки от денацификации, демилитаризации и прочей туфты государственного масштаба.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 21:42

  Amethyst написав:
  buratinyo написав:Причину нужно искать также в области каких-то непомерных долгах
Конечно из-за долгов. Хуйло посчитал, что ему должны Украину.


Важно правильно определить долги, которые стали причиной тяжких преступлений в том числе военных. Их признаки следующие, что поможет отбросить сразу ложные отвлекающие от истины версии подальше.

Итак, во-первых, эти долги имеют очень значимый размер, легко сравнимый с государственным годовым бюджетом страны должника, а может даже и превышающий его. Ведь иначе, если должник способен погасить долг, зачем нужна эта эта сложная и дорогая операция с отжимом Крыма, потом развязывание СВО, получение риска нарваться на международные санкции, получение риска нарваться на выполнение своих военных гарантий Украине странами-участниками Будапештского меморандума? Долги эти Украина не способна выплатить из-за их огромного размера и с вероятностью 100% номинирования их в иностранной валюте.

Во-вторых, эти долги независимо от того, кто виновен в их возникновении (частные лица, частные компании, группы компаний, государственные компании) должны быть любым способом обязательно переведены в статус украинских государственных. Иначе развязывание войны ни в коем случае бы не возникло, если бы долги не имели статус государственных. Долги частных компаний не способны дать основания для войны между государствами по причине того, что их можно вернуть и без применения вооруженных сил - вполне достаточно привычных криминальных методов. Чтобы долг считался государственным необходимо, чтобы должником был либо КМУ либо любая государственная компания, учредителем или собственником которой является КМУ.

В третьих, кредитором также должна быть российская государственная компания, учредителем или собственником которой выступает правительство росии. Только в этом случае возможно применение вооруженных сил и всех других государственных ресурсов -ФСБ, посольств и т.д. для обеспечения погашения долгов должниками при отсутствии других вариантов.

В результате выделения вышеуказанных признаков круг подозреваемых теперь сильно сузился и на арене среди потенциальных должников остались всего лишь две государственные компании, теоретически способные задолжать по крупному росии - НАЭК "Энергоатом" и "Нафтогаз Украина".

Выбираем из этих двух самую скандальную. Долги огромные без скандалов не возникают. Правильный ответ в данном случае практически очевиден. Осталось дело за малым - уточнить откуда и за что возник долг у компании, как этот долг стороны зафиксировали юридически. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:26

на мою думку, питання бабла було на 10му місці з усіх причин нападу
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 10:36

  trololo написав:на мою думку, питання бабла було на 10му місці з усіх причин нападу

Благодарю за очередное :) конструктивное мнение. Попытка ранжировать возможные причины нападения, среди которых почти все являются кремлевскими нарративами для сми, дело конечно важное, но бесперспективное в вопросе раскрытия истинной причины этой войны, на мой взгляд.

Логика основана в том числе и на том факте, что многие из кремлевских или путинских "причин" УЖЕ доказаны отвлекающими и манипулятивными для российской, мировой и украинской общественности. Например, самая работоспособная и эффективная до сих пор манипуляция о том, что стремление Украины в НАТО вызвало бурное недовольство кремля. Ха.

В чем заключается сама манипуляция? Может кто-то еще не знает? Да в том, что в сми до сих пор тщательно отвлекается внимание общественности от вопросов почему и когда Украина начала просить защиты и помощи у НАТО. А ведь из истории законодательства украинского и сопоставления громких событий легко увидеть, что начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ (фактических, приписанных и приумноженных благодаря юридическим хитростям в газовых договорах). И это в то время, когда уже оформлены будапештские гарантии, гарантирующие территориальную целостность Украины. Ситуация неоднозначная и очень опасная для Украины вынудила искать защиту у тех, кто способен ее предоставить в том числе и у НАТО. Тем более однозначный прецедент с попыткой в счет долгов за газ откусить украинский остров Тузла росией - ядерной державой с десятикратным превышением мощности вооруженных сил - нельзя трактовать ничем иначе кроме как наглой территориальной агрессией с перспективой продолжения.

Кучма повел себя тогда как Президент Украины с заглавной буквы. Отстоял остров, был готов объявить всеобщую мобилизацию в Украине. И сотрудничество с НАТО явилось следствием той самой российской агрессии.

Но я отвлекся. Какая же причина войны по вашему является первой? Вы проголосовали в опросе?
buratinyo
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