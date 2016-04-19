Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Сер 07 чер, 2023 10:36

trololo написав: на мою думку, питання бабла було на 10му місці з усіх причин нападу на мою думку, питання бабла було на 10му місці з усіх причин нападу

Благодарю за очередноеконструктивное мнение. Попытка ранжировать возможные причины нападения, среди которых почти все являются кремлевскими нарративами для сми, дело конечно важное, но бесперспективное в вопросе раскрытия истинной причины этой войны, на мой взгляд.Логика основана в том числе и на том факте, что многие из кремлевских или путинских "причин" УЖЕ доказаны отвлекающими и манипулятивными для российской, мировой и украинской общественности. Например, самая работоспособная и эффективная до сих пор манипуляция о том, что стремление Украины в НАТО вызвало бурное недовольство кремля. Ха.В чем заключается сама манипуляция? Может кто-то еще не знает? Да в том, что в сми до сих пор тщательно отвлекается внимание общественности от вопросов почему и когда Украина начала просить защиты и помощи у НАТО. А ведь из истории законодательства украинского и сопоставления громких событий легко увидеть, что начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ (фактических, приписанных и приумноженных благодаря юридическим хитростям в газовых договорах). И это в то время, когда уже оформлены будапештские гарантии, гарантирующие территориальную целостность Украины. Ситуация неоднозначная и очень опасная для Украины вынудила искать защиту у тех, кто способен ее предоставить в том числе и у НАТО. Тем более однозначный прецедент с попыткой в счет долгов за газ откусить украинский остров Тузла росией - ядерной державой с десятикратным превышением мощности вооруженных сил - нельзя трактовать ничем иначе кроме как наглой территориальной агрессией с перспективой продолжения.Кучма повел себя тогда как Президент Украины с заглавной буквы. Отстоял остров, был готов объявить всеобщую мобилизацию в Украине. И сотрудничество с НАТО явилось следствием той самой российской агрессии.Но я отвлекся. Какая же причина войны по вашему является первой? Вы проголосовали в опросе?