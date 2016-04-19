Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Пон 12 чер, 2023 22:09

andrijk777 написав: buratinyo написав: Кучма повел себя тогда как Президент Украины с заглавной буквы. Отстоял остров, был готов объявить всеобщую мобилизацию в Украине. И сотрудничество с НАТО явилось следствием той самой российской агрессии.

Кучма повел себя тогда как Президент Украины с заглавной буквы. Отстоял остров, был готов объявить всеобщую мобилизацию в Украине. И сотрудничество с НАТО явилось следствием той самой российской агрессии.

А що такого зробив Кучма тоді? Як він "отстоял остров"?

Нагадаю що Кучма вже був 9 років про владі, а путін - 3. В путіна ще не було ні сміливості ні бажання ні ресурсів на воєнну агресію. Жодних заслуг Кучми я в цьому інциденті не бачу.



А взагалі прославляння Кучми - це прямо промосковський норматив.

Саме завдяки Кучмі Україна не пішла шляхом Польщі/Прибалтики а пішла авторитарно/олігархічним шляхом. Саме Кучма остаточно здав ядерну зброю, привів до влади Януковича і т.д. А що такого зробив Кучма тоді? Як він "отстоял остров"?Нагадаю що Кучма вже був 9 років про владі, а путін - 3. В путіна ще не було ні сміливості ні бажання ні ресурсів на воєнну агресію.А взагалі прославляння Кучми - це прямоСаме завдяки Кучмі Україна не пішла шляхом Польщі/Прибалтики а пішла авторитарно/олігархічним шляхом. Саме Кучма остаточно здав ядерну зброю, привів до влади Януковича і т.д.

А я вижу громаднейшие заслуги Кучмы в этом вопросе и не только. Война тогда не случилась лишь потому, что Кучма обратился ко всем за справедливостью и поддержкой (почти как Зеленский сейчас) и главное - проявил решительность выполнить свои прямые конституционные обязанности как президент и как деловой человек.Прославление Кучме не нужно точно. Он никогда за этим и не гнался. Не такой он человек. Более того, он всегда был костью в горле у путина и с этим связаны все неприятности, которые случились с ним когда он был на посту президента. Так что гнать на Кучму это делать приятно кремлю. Вы хотите делать приятно путину?Ядерное оружие сдал Кравчук. Кучма лишь юридически это оформил в будапештском меморандуме, по сути задним числом оформив гарантии безопасности уже безядерной державе. А последние запасы оружейного урана были переданы росии в 2021 году, если не ошибаюсь с датой при Януковиче.Касательно того каким путем пошла Украина благодаря Кучме, то пусть это оценят те, кто в этом разбирается. Думаю, что Вам это не под силу. Вы верите российской пропаганде и плаваете в экономике.Что касается экономики, то при Кучме она росла фантастическими темпами с 2001 года), даже сальдо внешней торговли было положительным при нем, что является недостижимым для многих государств сегодня (даже США имеет отрицательное сальдо)!!! Конечно, в мире есть страны с более успешным развитием экономики. Например, возможно Польша в их числе, которая удачно выбрала модель посредника между западной и постсоветскими экономиками и не ограничила себя договором о свободной торговле с росией. Кучма избрал модель другую для развития, мне напоминающую китайскую во многих моментах, которая не самая отсталая как показывает современный опыт. Конечно, и на старуху бывает проруха. У Кучмы тоже полно недостатков, но главное - это его верность стране и народу Украины, чем не может похвастаться больше ни один президент Украины, кроме Зеленского.Кстати, появление при Кучме олигархов можно трактовать по разному. Типа люди при нем богатели и даже появлялись олигархи. Олигархи это совсем неплохо, если их деньги работают в Украине и они создают новые рабочие места.