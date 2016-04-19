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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Сер 24 тра, 2023 23:21
Howl написав: Amethyst написав:
Ну не нужно путать вагнер и диверсантов от фсб
Ну это я с Вики прочёл, что в 2014 году Вагнер там был. Раньше мог не обращать внимание, но теперь сходится.
Если ничего не выгорело, то ЧВК не жалко было и тяжело было бы притянуть рф к этому.
Действительно Вагнер это важнейший ньюанс российской агрессии, о котором никто не задумывается у нас потому что сми отвлекают от этого внимание всеми силами.
А зря. Ведь этот ньюанс дает довольно четкий намек об истинной причине войны, которую развязал бывший фсбешник со своими подельниками. И является твердым доказательством, что цели войны далеки от денацификации, демилитаризации и прочей туфты государственного масштаба.
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buratinyo
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Додано: Пон 29 тра, 2023 21:42
Amethyst написав: buratinyo написав:
Причину нужно искать также в области каких-то непомерных долгах
Конечно из-за долгов. Хуйло посчитал, что ему должны Украину.
Важно правильно определить долги, которые стали причиной тяжких преступлений в том числе военных. Их признаки следующие, что поможет отбросить сразу ложные отвлекающие от истины версии подальше.
Итак, во-первых, эти долги имеют очень значимый размер, легко сравнимый с государственным годовым бюджетом страны должника, а может даже и превышающий его. Ведь иначе, если должник способен погасить долг, зачем нужна эта эта сложная и дорогая операция с отжимом Крыма, потом развязывание СВО, получение риска нарваться на международные санкции, получение риска нарваться на выполнение своих военных гарантий Украине странами-участниками Будапештского меморандума? Долги эти Украина не способна выплатить из-за их огромного размера и с вероятностью 100% номинирования их в иностранной валюте.
Во-вторых, эти долги независимо от того, кто виновен в их возникновении (частные лица, частные компании, группы компаний, государственные компании) должны быть любым способом обязательно переведены в статус украинских государственных. Иначе развязывание войны ни в коем случае бы не возникло, если бы долги не имели статус государственных. Долги частных компаний не способны дать основания для войны между государствами по причине того, что их можно вернуть и без применения вооруженных сил - вполне достаточно привычных криминальных методов. Чтобы долг считался государственным необходимо, чтобы должником был либо КМУ либо любая государственная компания, учредителем или собственником которой является КМУ.
В третьих, кредитором также должна быть российская государственная компания, учредителем или собственником которой выступает правительство росии. Только в этом случае возможно применение вооруженных сил и всех других государственных ресурсов -ФСБ, посольств и т.д. для обеспечения погашения долгов должниками при отсутствии других вариантов.
В результате выделения вышеуказанных признаков круг подозреваемых теперь сильно сузился и на арене среди потенциальных должников остались всего лишь две государственные компании, теоретически способные задолжать по крупному росии - НАЭК "Энергоатом" и "Нафтогаз Украина".
Выбираем из этих двух самую скандальную. Долги огромные без скандалов не возникают. Правильный ответ в данном случае практически очевиден. Осталось дело за малым - уточнить откуда и за что возник долг у компании, как этот долг стороны зафиксировали юридически.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 18:26
на мою думку, питання бабла було на 10му місці з усіх причин нападу
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trololo
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Додано: Сер 07 чер, 2023 10:36
trololo написав:
на мою думку, питання бабла було на 10му місці з усіх причин нападу
Благодарю за очередное
конструктивное мнение. Попытка ранжировать возможные причины нападения, среди которых почти все являются кремлевскими нарративами для сми, дело конечно важное, но бесперспективное в вопросе раскрытия истинной причины этой войны, на мой взгляд.
Логика основана в том числе и на том факте, что многие из кремлевских или путинских "причин" УЖЕ доказаны отвлекающими и манипулятивными для российской, мировой и украинской общественности. Например, самая работоспособная и эффективная до сих пор манипуляция о том, что стремление Украины в НАТО вызвало бурное недовольство кремля. Ха.
В чем заключается сама манипуляция? Может кто-то еще не знает? Да в том, что в сми до сих пор тщательно отвлекается внимание общественности от вопросов почему и когда Украина начала просить защиты и помощи у НАТО. А ведь из истории законодательства украинского и сопоставления громких событий легко увидеть, что начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ (фактических, приписанных и приумноженных благодаря юридическим хитростям в газовых договорах). И это в то время, когда уже оформлены будапештские гарантии, гарантирующие территориальную целостность Украины. Ситуация неоднозначная и очень опасная для Украины вынудила искать защиту у тех, кто способен ее предоставить в том числе и у НАТО. Тем более однозначный прецедент с попыткой в счет долгов за газ откусить украинский остров Тузла росией - ядерной державой с десятикратным превышением мощности вооруженных сил - нельзя трактовать ничем иначе кроме как наглой территориальной агрессией с перспективой продолжения.
Кучма повел себя тогда как Президент Украины с заглавной буквы. Отстоял остров, был готов объявить всеобщую мобилизацию в Украине. И сотрудничество с НАТО явилось следствием той самой российской агрессии.
Но я отвлекся. Какая же причина войны по вашему является первой? Вы проголосовали в опросе?
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buratinyo
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Додано: Чет 08 чер, 2023 18:11
buratinyo написав:
Кучма повел себя тогда как Президент Украины с заглавной буквы. Отстоял остров, был готов объявить всеобщую мобилизацию в Украине. И сотрудничество с НАТО явилось следствием той самой российской агрессии.
А що такого зробив Кучма тоді? Як він "отстоял остров"?
Нагадаю що Кучма вже був 9 років про владі, а путін - 3. В путіна ще не було ні сміливості ні бажання ні ресурсів на воєнну агресію. Жодних заслуг Кучми я в цьому інциденті не бачу.
А взагалі прославляння Кучми - це прямо промосковський норматив.
Саме завдяки Кучмі Україна не пішла шляхом Польщі/Прибалтики а пішла авторитарно/олігархічним шляхом. Саме Кучма остаточно здав ядерну зброю, привів до влади Януковича і т.д.
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andrijk777
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Додано: Чет 08 чер, 2023 18:13
Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.
Зная ее становится на порядок проще определять что русские преступники сделают, а на какие преступления не пойдут. Но пока что участники ветки не пошли далее этапа генерирования вариантов. Конечно, встречаются варианты и вполне разумные, но такие пока без единого доказательства.
К примеру возьмем случай или один из вариантов причины, типа, война явилась глупостью и следствием ошибки их разведданных о том, что Украина беззащитна и морально не готова оказать сопротивление, то почему бы на нее не напасть? В этом случае оказанное сопротивление плюс поддержка мирового сообщества логично бы привели к тому, что оккупант бы ретировался по приказу из кремля, который не замедлил бы его отдать для избегания наступления точки невозврата. Но ведь этого не произошло, следовательно этот вариант причины неправильный.
пояс безпеки,
раніше були країни СЕВ і Варшавського договору,
а ПАП прямим текстом вписав НАТО в Конституцію
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:07
А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить?
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Howl
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Додано: Пон 12 чер, 2023 22:09
andrijk777 написав: buratinyo написав:
Кучма повел себя тогда как Президент Украины с заглавной буквы. Отстоял остров, был готов объявить всеобщую мобилизацию в Украине. И сотрудничество с НАТО явилось следствием той самой российской агрессии.
А що такого зробив Кучма тоді? Як він "отстоял остров"?
Нагадаю що Кучма вже був 9 років про владі, а путін - 3. В путіна ще не було ні сміливості ні бажання ні ресурсів на воєнну агресію. Жодних заслуг Кучми я в цьому інциденті не бачу.
А взагалі прославляння Кучми - це прямо промосковський норматив
.
Саме завдяки Кучмі Україна не пішла шляхом Польщі/Прибалтики а пішла авторитарно/олігархічним шляхом. Саме Кучма остаточно здав ядерну зброю, привів до влади Януковича і т.д.
А я вижу громаднейшие заслуги Кучмы в этом вопросе и не только. Война тогда не случилась лишь потому, что Кучма обратился ко всем за справедливостью и поддержкой (почти как Зеленский сейчас) и главное - проявил решительность выполнить свои прямые конституционные обязанности как президент и как деловой человек.
Прославление Кучме не нужно точно. Он никогда за этим и не гнался. Не такой он человек. Более того, он всегда был костью в горле у путина и с этим связаны все неприятности, которые случились с ним когда он был на посту президента. Так что гнать на Кучму это делать приятно кремлю. Вы хотите делать приятно путину?
Ядерное оружие сдал Кравчук. Кучма лишь юридически это оформил в будапештском меморандуме, по сути задним числом оформив гарантии безопасности уже безядерной державе. А последние запасы оружейного урана были переданы росии в 2021 году, если не ошибаюсь с датой при Януковиче.
Касательно того каким путем пошла Украина благодаря Кучме, то пусть это оценят те, кто в этом разбирается. Думаю, что Вам это не под силу. Вы верите российской пропаганде и плаваете в экономике.
Что касается экономики, то при Кучме она росла фантастическими темпами с 2001 года), даже сальдо внешней торговли было положительным при нем, что является недостижимым для многих государств сегодня (даже США имеет отрицательное сальдо)!!! Конечно, в мире есть страны с более успешным развитием экономики. Например, возможно Польша в их числе, которая удачно выбрала модель посредника между западной и постсоветскими экономиками и не ограничила себя договором о свободной торговле с росией. Кучма избрал модель другую для развития, мне напоминающую китайскую во многих моментах, которая не самая отсталая как показывает современный опыт. Конечно, и на старуху бывает проруха. У Кучмы тоже полно недостатков, но главное - это его верность стране и народу Украины, чем не может похвастаться больше ни один президент Украины, кроме Зеленского.
Кстати, появление при Кучме олигархов можно трактовать по разному. Типа люди при нем богатели и даже появлялись олигархи. Олигархи это совсем неплохо, если их деньги работают в Украине и они создают новые рабочие места.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 22:25
Howl написав:
А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить?
Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 22:38
автор темы буратино
тот самый... уже несколько лет у него Украина всегда плохо и орки пример.
может я и неправ, но мнение сложилось из чтения его комментов на форуме.
трухлявый поц, одним словом
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