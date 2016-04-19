Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Не читал тему, но свое мнение скажу.
1. Россия априори агрессивна, поєтому под ее сапогом было от 17 до 24 млн км
2. Касаемо нас - в Украине после всплеска эээ... радикал-патриотизма в 2014, результат выборов 2019 россиянчиками был расценен как 2 шага назад,они поверили в медведчуковские "хлеб-соль раскаясашихся малороссов".
3. Украинские элиты были не на высоте стоящих перед Украиной задач, знали это все геополитические игроки, пользовались этим в меру своей распущености, россиянчики так вообще методами 19 века. Возможно действуя в китайском духе, выжидая, экономически давя и коррумпируя, они были бы успешны в своих целях, но пьяного косолапого медведя подвели бешенство и безрасудство. Тут похоже на крымскую войну 1854 г. Такие же попытки гибридно размыть суверенитет соседей, ошибочный расчет на раскол Запада и переоценка своей военной мощи. Думаю кончится примерно так же.