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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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  #<1 ... 891011

Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.6 5 41
1. Влада України хоче в НАТО
2%
1
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
2%
1
5. Пригнічення руських в Україні
2%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
54%
22
7 Усі вище варіанти разом
2%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
37%
15
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 22:54

Не читал тему, но свое мнение скажу.
1. Россия априори агрессивна, поєтому под ее сапогом было от 17 до 24 млн км
2. Касаемо нас - в Украине после всплеска эээ... радикал-патриотизма в 2014, результат выборов 2019 россиянчиками был расценен как 2 шага назад,они поверили в медведчуковские "хлеб-соль раскаясашихся малороссов".
3. Украинские элиты были не на высоте стоящих перед Украиной задач, знали это все геополитические игроки, пользовались этим в меру своей распущености, россиянчики так вообще методами 19 века. Возможно действуя в китайском духе, выжидая, экономически давя и коррумпируя, они были бы успешны в своих целях, но пьяного косолапого медведя подвели бешенство и безрасудство. Тут похоже на крымскую войну 1854 г. Такие же попытки гибридно размыть суверенитет соседей, ошибочный расчет на раскол Запада и переоценка своей военной мощи. Думаю кончится примерно так же.
fox767676
 
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