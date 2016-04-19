Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

buratinyo написав:
Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон.
У них другая логика - логика силовиков - "вставание с колен" в международном масштабе, признание полноценной сверхдержавой со стороны сильных мира сего. Какое там "качество жизни"...
Всё уже было сказано в 2007 году в Мюнхене. ВСе требования от А до Я.
Дальше была демонстрация серьезности мюнхенских устремлений и готовности "идти до конца": Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, ультиматум-21 (с прямыми угрозами Западу), ультиматум-24_02_22 (с прямыми угрозами Западу, чтоб не вмешивался), война в Украине, размещение ЯО в Беларуси, демонстративный выход из договоров. Политическое и военное сближение со странами БРИКСа и Африки, формирование антиамериканского "полюса".
Сейчас Запад уже боится успехов Украины не из-за мифического "хаоса" в рашке, а из опасений объявления в ней военного положения и массовой мобилизации на волне имперского патриотизма. Тут уж никакие хаймарсы и леопарды не спасут.