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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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  #<1 ... 891011

Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.6 5 41
1. Влада України хоче в НАТО
2%
1
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
2%
1
5. Пригнічення руських в Україні
2%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
54%
22
7 Усі вище варіанти разом
2%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
37%
15
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 05:31

  buratinyo написав:
  Howl написав:А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить?

Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон.

У них другая логика - логика силовиков - "вставание с колен" в международном масштабе, признание полноценной сверхдержавой со стороны сильных мира сего. Какое там "качество жизни"...

Всё уже было сказано в 2007 году в Мюнхене. ВСе требования от А до Я.
Дальше была демонстрация серьезности мюнхенских устремлений и готовности "идти до конца": Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, ультиматум-21 (с прямыми угрозами Западу), ультиматум-24_02_22 (с прямыми угрозами Западу, чтоб не вмешивался), война в Украине, размещение ЯО в Беларуси, демонстративный выход из договоров. Политическое и военное сближение со странами БРИКСа и Африки, формирование антиамериканского "полюса".

Сейчас Запад уже боится успехов Украины не из-за мифического "хаоса" в рашке, а из опасений объявления в ней военного положения и массовой мобилизации на волне имперского патриотизма. Тут уж никакие хаймарсы и леопарды не спасут.
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  #<1 ... 891011
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