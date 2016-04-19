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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Вів 13 чер, 2023 05:31
buratinyo написав: Howl написав:
А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить?
Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон.
У них другая логика - логика силовиков - "вставание с колен" в международном масштабе, признание полноценной сверхдержавой со стороны сильных мира сего. Какое там "качество жизни"...
Всё уже было сказано в 2007 году в Мюнхене. ВСе требования от А до Я.
Дальше была демонстрация серьезности мюнхенских устремлений и готовности "идти до конца": Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, ультиматум-21 (с прямыми угрозами Западу), ультиматум-24_02_22 (с прямыми угрозами Западу, чтоб не вмешивался), война в Украине, размещение ЯО в Беларуси, демонстративный выход из договоров. Политическое и военное сближение со странами БРИКСа и Африки, формирование антиамериканского "полюса".
Сейчас Запад уже боится успехов Украины не из-за мифического "хаоса" в рашке, а из опасений объявления в ней военного положения и массовой мобилизации на волне имперского патриотизма. Тут уж никакие хаймарсы и леопарды не спасут.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 09:00
flyman написав:
Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.
Зная ее становится на порядок проще определять что русские преступники сделают, а на какие преступления не пойдут. Но пока что участники ветки не пошли далее этапа генерирования вариантов. Конечно, встречаются варианты и вполне разумные, но такие пока без единого доказательства.
К примеру возьмем случай или один из вариантов причины, типа, война явилась глупостью и следствием ошибки их разведданных о том, что Украина беззащитна и морально не готова оказать сопротивление, то почему бы на нее не напасть? В этом случае оказанное сопротивление плюс поддержка мирового сообщества логично бы привели к тому, что оккупант бы ретировался по приказу из кремля, который не замедлил бы его отдать для избегания наступления точки невозврата. Но ведь этого не произошло, следовательно этот вариант причины неправильный.
пояс безпеки,
раніше були країни СЕВ і Варшавського договору,
а ПАП прямим текстом вписав НАТО в Конституцію
Я не знаю как именно Порошенко "прямым текстом вписал НАТО в Конституцию". Но изменения в Конституцию внести президент не может. Этим формально занимается ВР.
Если вырывать подобные события из контекста, то можно легко прийти к ложным выводам, чем пользуется российская пропаганда. Поэтому следует помнить, что масштабная военная агрессия путинской росии против Украины началась в 2014 году. А первая российская агрессия, чуть ли не приведшая к мобилизации в Украине, была в 2003 году при попытке молодого путина отжать украинский остров Тузла.
Ну, а когда там в украинской конституции появились строки про НАТО? Ведь на много позже? Из этого вытекает вывод, что сотрудничество с НАТО это реакция ВРУ на российскую военную агрессию.
Понимаю, что путинская пропаганда пытается путать причины и следствия. Но их то можно понять - они военные преступники, пытаются хоть какие то оправдания себе найти.
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