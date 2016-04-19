Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.



Зная ее становится на порядок проще определять что русские преступники сделают, а на какие преступления не пойдут. Но пока что участники ветки не пошли далее этапа генерирования вариантов. Конечно, встречаются варианты и вполне разумные, но такие пока без единого доказательства.



К примеру возьмем случай или один из вариантов причины, типа, война явилась глупостью и следствием ошибки их разведданных о том, что Украина беззащитна и морально не готова оказать сопротивление, то почему бы на нее не напасть? В этом случае оказанное сопротивление плюс поддержка мирового сообщества логично бы привели к тому, что оккупант бы ретировался по приказу из кремля, который не замедлил бы его отдать для избегания наступления точки невозврата. Но ведь этого не произошло, следовательно этот вариант причины неправильный.