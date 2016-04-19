Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 13 чер, 2023 15:03

Starikan написав: buratinyo написав: Howl написав: А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить? А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить?

Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон. Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон.

У них другая логика - логика силовиков - "вставание с колен" в международном масштабе, признание полноценной сверхдержавой со стороны сильных мира сего. Какое там "качество жизни"...



Всё уже было сказано в 2007 году в Мюнхене. ВСе требования от А до Я.

Дальше была демонстрация серьезности мюнхенских устремлений и готовности "идти до конца": Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, ультиматум-21 (с прямыми угрозами Западу), ультиматум-24_02_22 (с прямыми угрозами Западу, чтоб не вмешивался), война в Украине, размещение ЯО в Беларуси, демонстративный выход из договоров. Политическое и военное сближение со странами БРИКСа и Африки, формирование антиамериканского "полюса".



Сейчас Запад уже боится успехов Украины не из-за мифического "хаоса" в рашке, а из опасений объявления в ней военного положения и массовой мобилизации на волне имперского патриотизма. Тут уж никакие хаймарсы и леопарды не спасут. У них другая логика - логика силовиков - "вставание с колен" в международном масштабе, признание полноценной сверхдержавой со стороны сильных мира сего. Какое там "качество жизни"...Всё уже было сказано в 2007 году в Мюнхене. ВСе требования от А до Я.Дальше была демонстрация серьезности мюнхенских устремлений и готовности "идти до конца": Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, ультиматум-21 (с прямыми угрозами Западу), ультиматум-24_02_22 (с прямыми угрозами Западу, чтоб не вмешивался), война в Украине, размещение ЯО в Беларуси, демонстративный выход из договоров. Политическое и военное сближение со странами БРИКСа и Африки, формирование антиамериканского "полюса".Сейчас Запад уже боится успехов Украины не из-за мифического "хаоса" в рашке, а из опасений объявления в ней военного положения и массовой мобилизации на волне имперского патриотизма. Тут уж никакие хаймарсы и леопарды не спасут.

Все переживают за это, мы стоим на пороге третьей мировой войны. Уничтожение каховского водохранилища и как следствие угроза теракта на ЗАЭС - эти разрушения масштабны слишком даже для союза нескольких государств.Благодарю за то, что вспомнили и напомнили нам о речи. Отмечу только что чисто юридического значения она не имеет, болтовня, но в то же время она играет какую-то существенную роль в долгосрочном плане путина. Роль эта станет понятной лишь тогда, когда мы сможем раскрыть истинную причину, побудившую путина и кремль развязать убийственную войну.В свое время я обратил на мюнхенскую речь внимание. Но обратил не с точки зрения какие дальние планы у путина, а с точки зрения, что путин своей необычной речью как будто пытается свалить с себя уже существующую вину и отмежеваться от участия в каких-то громких относительно недавних событиях. А какие громкие события тогда были, кроме оранжевого майдана в Украине? Еще ему это возможно нужно было для публичного снятия с себя вины за реализацию в будущем какого-то своего плана. А план этот был связан возможно с нападением на Грузию в 2008 году. Хотя немного тут нелогично с Грузией - хочешь напасть нападай, но зачем предупреждать об этом мировую общественность?На счет их логики - да, похоже на правду. Только с Вашего разрешения добавлю. Это логика не силовиков, а логика потомственных грабителей и рабовладельцев.