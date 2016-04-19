Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Howl написав:А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить?
Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон.
У них другая логика - логика силовиков - "вставание с колен" в международном масштабе, признание полноценной сверхдержавой со стороны сильных мира сего. Какое там "качество жизни"...
Всё уже было сказано в 2007 году в Мюнхене. ВСе требования от А до Я. Дальше была демонстрация серьезности мюнхенских устремлений и готовности "идти до конца": Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, ультиматум-21 (с прямыми угрозами Западу), ультиматум-24_02_22 (с прямыми угрозами Западу, чтоб не вмешивался), война в Украине, размещение ЯО в Беларуси, демонстративный выход из договоров. Политическое и военное сближение со странами БРИКСа и Африки, формирование антиамериканского "полюса".
Сейчас Запад уже боится успехов Украины не из-за мифического "хаоса" в рашке, а из опасений объявления в ней военного положения и массовой мобилизации на волне имперского патриотизма. Тут уж никакие хаймарсы и леопарды не спасут.
Для прогнозирования всех вероятных катастроф, которые оккупанты могут еще устроить нам, мы должны все таки определить истинную причину, которая толкнула кремль и путина на военную агрессию. Причина должна быть изложена конструктивно и достоверно, с документальными доказательствами.
Зная ее становится на порядок проще определять что русские преступники сделают, а на какие преступления не пойдут. Но пока что участники ветки не пошли далее этапа генерирования вариантов. Конечно, встречаются варианты и вполне разумные, но такие пока без единого доказательства.
К примеру возьмем случай или один из вариантов причины, типа, война явилась глупостью и следствием ошибки их разведданных о том, что Украина беззащитна и морально не готова оказать сопротивление, то почему бы на нее не напасть? В этом случае оказанное сопротивление плюс поддержка мирового сообщества логично бы привели к тому, что оккупант бы ретировался по приказу из кремля, который не замедлил бы его отдать для избегания наступления точки невозврата. Но ведь этого не произошло, следовательно этот вариант причины неправильный.
пояс безпеки, раніше були країни СЕВ і Варшавського договору, а ПАП прямим текстом вписав НАТО в Конституцію
Я не знаю как именно Порошенко "прямым текстом вписал НАТО в Конституцию". Но изменения в Конституцию внести президент не может. Этим формально занимается ВР.
Если вырывать подобные события из контекста, то можно легко прийти к ложным выводам, чем пользуется российская пропаганда. Поэтому следует помнить, что масштабная военная агрессия путинской росии против Украины началась в 2014 году. А первая российская агрессия, чуть ли не приведшая к мобилизации в Украине, была в 2003 году при попытке молодого путина отжать украинский остров Тузла.
Ну, а когда там в украинской конституции появились строки про НАТО? Ведь на много позже? Из этого вытекает вывод, что сотрудничество с НАТО это реакция ВРУ на российскую военную агрессию.
Понимаю, что путинская пропаганда пытается путать причины и следствия. Но их то можно понять - они военные преступники, пытаются хоть какие то оправдания себе найти.
fox767676 написав:1. Россия априори агрессивна, поєтому под ее сапогом было от 17 до 24 млн км
Всі імперії апріорі агресивні. Ті самі німці були мега агресивні. Але їм 2 рази дали конкретно по зубам і вони упокоїлись.
Проблема в тому що росія використовує "шакальську тактику" - нападає на слабких. Ось в 2СВ на кого вона напала? На Фінляндію, Польщу, Прибалтику, кусок Румунії віджала. На рейх напасти побоялась(можливо плани і були, але плани то таке). Ось в 38/39 япошки на них напали і що росія? А нічого. Відбилась і обтерлась, нападати у відповідь засцяла.
Ця тактика їм століттями приносила успіх. І приносить зараз - Грузія, Україна. Немає змісту їм міняти цю тактику. Вона ж успішна.
swan forever написав:автор темы буратино тот самый... уже несколько лет у него Украина всегда плохо и орки пример. может я и неправ, но мнение сложилось из чтения его комментов на форуме. трухлявый поц, одним словом
Буратино мой герой. Как сейчас помню Мальвину из фильма. Итальянские авторы все таки лучшие произведения выдали миру - и в литературе, и в технике. Субъективное мнение мое, конечно же.
Мы что с вами общались и спорили о чем-то? Не припоминаю, честно говоря.
swan forever написав:крнитиканы... они такие критиканы. Никто не удосужился сделать аналогичное. Зато критиков уже больше десятка на моей памяти. Если что-то не нравится, то предложи лучшее. Если не можешь предложить, то лучше не отсвечивать.
Это же ваша цитата? она является прекрасным ответом на вашу первую цитату здесь.
может по теме здесь что-то скажете или больше интересуетесь моим детородным органом?
Howl написав:А если весь смысл заключается просто из-за того, что они думают типа могут это всё осуществить?
Мне кажется, это можно все таки отнести к категории возможностей, а не причин. Осуществить могут они многое, по крайней мере раньше. Например, потратить деньги, заработанные от экспорта газа, на проекты по повышению качества жизни в росии. Но почему то провели работу колоссальную по созданию имиджа нацистов Украине, создали и профинансировали чвк, сконцентрировали своих наемников вдоль границ Украины и напали со всех сторон.
У них другая логика - логика силовиков - "вставание с колен" в международном масштабе, признание полноценной сверхдержавой со стороны сильных мира сего. Какое там "качество жизни"...
Всё уже было сказано в 2007 году в Мюнхене. ВСе требования от А до Я. Дальше была демонстрация серьезности мюнхенских устремлений и готовности "идти до конца": Грузия, Сирия, Крым, Донбасс, ультиматум-21 (с прямыми угрозами Западу), ультиматум-24_02_22 (с прямыми угрозами Западу, чтоб не вмешивался), война в Украине, размещение ЯО в Беларуси, демонстративный выход из договоров. Политическое и военное сближение со странами БРИКСа и Африки, формирование антиамериканского "полюса".
Сейчас Запад уже боится успехов Украины не из-за мифического "хаоса" в рашке, а из опасений объявления в ней военного положения и массовой мобилизации на волне имперского патриотизма. Тут уж никакие хаймарсы и леопарды не спасут.
Все переживают за это, мы стоим на пороге третьей мировой войны. Уничтожение каховского водохранилища и как следствие угроза теракта на ЗАЭС - эти разрушения масштабны слишком даже для союза нескольких государств.
Благодарю за то, что вспомнили и напомнили нам о речи путина в Мюнхене. Отмечу только что чисто юридического значения она не имеет, болтовня, но в то же время она играет какую-то существенную роль в долгосрочном плане путина. Роль эта станет понятной лишь тогда, когда мы сможем раскрыть истинную причину, побудившую путина и кремль развязать убийственную войну.
В свое время я обратил на мюнхенскую речь внимание. Но обратил не с точки зрения какие дальние планы у путина, а с точки зрения, что путин своей необычной речью как будто пытается свалить с себя уже существующую вину и отмежеваться от участия в каких-то громких относительно недавних событиях. А какие громкие события тогда были, кроме оранжевого майдана в Украине? Еще ему это возможно нужно было для публичного снятия с себя вины за реализацию в будущем какого-то своего плана. А план этот был связан возможно с нападением на Грузию в 2008 году. Хотя немного тут нелогично с Грузией - хочешь напасть нападай, но зачем предупреждать об этом мировую общественность?
На счет их логики - да, похоже на правду. Только с Вашего разрешения добавлю. Это логика не силовиков, а логика потомственных грабителей и рабовладельцев.
buratinyo написав:В свое время я обратил на мюнхенскую речь внимание. Но обратил не с точки зрения какие дальние планы у путина, а с точки зрения, что путин своей необычной речью как будто пытается свалить с себя уже существующую вину и отмежеваться от участия в каких-то громких относительно недавних событиях. А какие громкие события тогда были, кроме оранжевого майдана в Украине? Еще ему это возможно нужно было для публичного снятия с себя вины за реализацию в будущем какого-то своего плана. А план этот был связан возможно с нападением на Грузию в 2008 году. Хотя немного тут нелогично с Грузией - хочешь напасть нападай, но зачем предупреждать об этом мировую общественность?
Это и был его первый ультиматум "не хотите по-хорошему - будет по-плохому". С тех пор его разговор с Западом о политике построен исключительно в форме ультиматумов. Причем они систематически подтверждаются действиями.
Отсюда и постоянный страх Запада перед применением ЯО. Не потому, что пуйло ударит по Нью-Йорку или Лондону, а потому, что он может применить ТЯО в Украине, а Запад не знает, как на это ответить. И прощать такое нельзя, и ответить нечем.
Starikan написав:Это и был его первый ультиматум "не хотите по-хорошему - будет по-плохому". С тех пор его разговор с Западом о политике построен исключительно в форме ультиматумов. Причем они систематически подтверждаются действиями.
Отсюда и постоянный страх Запада перед применением ЯО. Не потому, что пуйло ударит по Нью-Йорку или Лондону, а потому, что он может применить ТЯО в Украине, а Запад не знает, как на это ответить. И прощать такое нельзя, и ответить нечем.
Згідний. Додам тільки що його боялись ще й тому що ототожнюють РФ і СРСР. Відповідно ототожнюють владу РФ і владу СРСР. СРСР слова на вітер не кидав і не брехав в кожному слові. Все-таки влада СРСР була достатньо цивілізована. А путін - бандитський диктатор, з яким і розмовляти потрібно відповідно. Захід не перебудувався, власне як завжди.
fox767676 написав:Не читал тему, но свое мнение скажу. 1. Россия априори агрессивна, поєтому под ее сапогом было от 17 до 24 млн км 2. Касаемо нас - в Украине после всплеска эээ... радикал-патриотизма в 2014, результат выборов 2019 россиянчиками был расценен как 2 шага назад,они поверили в медведчуковские "хлеб-соль раскаясашихся малороссов". 3. Украинские элиты были не на высоте стоящих перед Украиной задач, знали это все геополитические игроки, пользовались этим в меру своей распущености, россиянчики так вообще методами 19 века. Возможно действуя в китайском духе, выжидая, экономически давя и коррумпируя, они были бы успешны в своих целях, но пьяного косолапого медведя подвели бешенство и безрасудство. Тут похоже на крымскую войну 1854 г. Такие же попытки гибридно размыть суверенитет соседей, ошибочный расчет на раскол Запада и переоценка своей военной мощи. Думаю кончится примерно так же.
1. Да. Это генетическая у них предрасположенность к грабежам, убийствам и насилию, а также силой подчинять себе всех, кто попал в их поле зрения. Кремль это бандиты, наследники орды или современная орда. СССР как оказалось тоже относился к этой категории стран грабителей и насильников - согнал разные народы, подчинил их своей лживой идеологии и доил. Потом, когда эти народы похудели отпустил их набрать жирка на свободные хлеба чтобы потом опять начать их доить, а некоторых снова грабить.
Генетически возможно кроме этих грабителей существуют еще торговцы (Израиль, США и т.д), генетически понимающие, что свои богатства с торговли им надо защищать с оружием в руках и путем привлечения военных наемников.
Также еще существуют овцеподобные народы. Их генетика такова, что они радуются жизни, солнцу, стремятся к спокойствию, смиряются с потерями ради сохранения жизни, могут платить откупные грабителям. И таких большинство. Их выгодно грабить по отдельности, потому что стабильная и спокойная их жизнь способствует периодическому накоплению у них богатств. Иногда овцы для своей защиты объединяются и создают военные союзы для защиты от грабителей, переоценивших свои силы на этой стезе.
2. Не все так однозначно здесь. И очень подозрительно. Вам известно доподлинно и однозначно кто эти движения финансировал и с какой целью так однобоко освещал их в сми?
Вполне их могли финансировать чтобы искусственно создать прецедент для последующих событий 2014 года.
3. Украинские элиты в своем составе имеют предателей. Бесспорно. Без предателей никак. Но раньше к предателям относились менее агрессивно в Украине. Например, Тимошенко со своим газовым договором вышла сухой из воды. Временно. Сейчас подходы меняются. И в период войны это чрезвычайно важно для сохранения украинских жизней и усиления государства Украина.