Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Чет 15 чер, 2023 15:54

fox767676 написав: Не читал тему, но свое мнение скажу.

1. Россия априори агрессивна, поєтому под ее сапогом было от 17 до 24 млн км

2. Касаемо нас - в Украине после всплеска эээ... радикал-патриотизма в 2014, результат выборов 2019 россиянчиками был расценен как 2 шага назад,они поверили в медведчуковские "хлеб-соль раскаясашихся малороссов".

3. Украинские элиты были не на высоте стоящих перед Украиной задач, знали это все геополитические игроки, пользовались этим в меру своей распущености, россиянчики так вообще методами 19 века. Возможно действуя в китайском духе, выжидая, экономически давя и коррумпируя, они были бы успешны в своих целях, но пьяного косолапого медведя подвели бешенство и безрасудство. Тут похоже на крымскую войну 1854 г. Такие же попытки гибридно размыть суверенитет соседей, ошибочный расчет на раскол Запада и переоценка своей военной мощи. Думаю кончится примерно так же. Не читал тему, но свое мнение скажу.1. Россия априори агрессивна, поєтому под ее сапогом было от 17 до 24 млн км2. Касаемо нас - в Украине после всплеска эээ... радикал-патриотизма в 2014, результат выборов 2019 россиянчиками был расценен как 2 шага назад,они поверили в медведчуковские "хлеб-соль раскаясашихся малороссов".3. Украинские элиты были не на высоте стоящих перед Украиной задач, знали это все геополитические игроки, пользовались этим в меру своей распущености, россиянчики так вообще методами 19 века. Возможно действуя в китайском духе, выжидая, экономически давя и коррумпируя, они были бы успешны в своих целях, но пьяного косолапого медведя подвели бешенство и безрасудство. Тут похоже на крымскую войну 1854 г. Такие же попытки гибридно размыть суверенитет соседей, ошибочный расчет на раскол Запада и переоценка своей военной мощи. Думаю кончится примерно так же.

1. Да. Это генетическая у них предрасположенность к грабежам, убийствам и насилию, а также силой подчинять себе всех, кто попал в их поле зрения. Кремль это бандиты, наследники орды или современная орда. СССР как оказалось тоже относился к этой категории стран грабителей и насильников - согнал разные народы, подчинил их своей лживой идеологии и доил. Потом, когда эти народы похудели отпустил их набрать жирка на свободные хлеба чтобы потом опять начать их доить, а некоторых снова грабить.Генетически возможно кроме этих грабителей существуют еще торговцы (Израиль, США и т.д), генетически понимающие, что свои богатства с торговли им надо защищать с оружием в руках и путем привлечения военных наемников.Также еще существуют овцеподобные народы. Их генетика такова, что они радуются жизни, солнцу, стремятся к спокойствию, смиряются с потерями ради сохранения жизни, могут платить откупные грабителям. И таких большинство. Их выгодно грабить по отдельности, потому что стабильная и спокойная их жизнь способствует периодическому накоплению у них богатств. Иногда овцы для своей защиты объединяются и создают военные союзы для защиты от грабителей, переоценивших свои силы на этой стезе.2. Не все так однозначно здесь. И очень подозрительно. Вам известно доподлинно и однозначно кто эти движения финансировал и с какой целью так однобоко освещал их в сми?Вполне их могли финансировать чтобы искусственно создать прецедент для последующих событий 2014 года.3. Украинские элиты в своем составе имеют предателей. Бесспорно. Без предателей никак. Но раньше к предателям относились менее агрессивно в Украине. Например, Тимошенко со своим газовым договором вышла сухой из воды. Временно. Сейчас подходы меняются. И в период войны это чрезвычайно важно для сохранения украинских жизней и усиления государства Украина.