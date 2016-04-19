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Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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  #<1 ... 9101112

Із-за чого почалась військова агресія росії на Україну 24 грудня 2022 року?

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 6.6 5 41
1. Влада України хоче в НАТО
2%
1
2. Не визнання фейкових референдумов в Криму та інших областях.
0
0
3. Загроза об'єднання украиїнського народу.
0
0
4 Не вирішення питання стосовно боргів за природний газ.
2%
1
5. Пригнічення руських в Україні
2%
1
6. Спроба повернути втрачені території після розвалу СРСР
54%
22
7 Усі вище варіанти разом
2%
1
8 Не один із вищезазначених варіантів.
37%
15
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:43

  trololo написав:
  buratinyo написав: начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ


сова на глобусі :D прагнення в НАТО дійсно ДУЖЕ напрягало росію, оскільки це виключало би агресію на 100%. але ж це не причина самої агрессії.


Вам подобається сова? Ну, хай. Головне не натягуйте її на глобус. Іншими словами прошу не плутати причини та їх наслідки.

1. Погрози Газпрома та представників російского уряду у зв'язку з вимогами термінової сплати боргів у валюті у великих розмірах за газ, а також величезних штрафів у валюті за реекспорт газу згідно договору на поставку газа, за реекспорт газа згідно договору про вільну торгівлю та інших боргів. Докази для таких вимог зібрані дуже гарні. Тимошенко тоді на посаді прем'эр-міністра України намагалась відробити свої особисті борги перед Газпромом таким чином. Кучма звільнив її з посади прем'єра за це та почав переслідування пізнише.

2. Виникла зразу ж теоретична загроза віджиму деяких активів та частини території України з подачі Газпрома. Почались консультації з гарантами Будапештського меморандуму щодо цього приводу.

3. Спроба росії потихеньку віжати острів Тузла. То було її тренування. Почалась спроба України співробітництва з НАТО після отримання консультацій та підтримки від гарантів Будепештського меморандуму. Співробітництво було в'ялим - література, комп'ютери, різні семінари.

4. Після відстоювання острова Тузла та у зв'язку з подальшим незадоволенням російського кредитора отримувати борг продукцією української промисловості та застарілою військовою технікою почались дива: акція "Кучма геть!", записи розмов від охоронця Мельніченко як спроба звинувачення у скоєнні вбивства журналіста Гонгадзе на фоні наполегливого намагання Газпрому значно збільшити ціну на газ для України шляхом внесення змін у договір з Нафтогазом. Очевидно, що той величезний борг було запропоновано включити у нову ціну на газ, щоб кожний українець платив, бо бюджет країни не міг. Але Кучма був непохитний, хоча кримінальні переслідування Тимошенко припинив, щоб не дратувати путіна. Він швидко зрозумів, що дива мали російське коріння.

5. ...

6. ...

...

Таким чином борги - це первопричина, а НАТО відноситься у цьому контексті до наслідків і як одна із спроб ліквідувати інші важкі наслідки.

Для російської пропаганди відстежувати весь логічний ланцюжок не вигідно - так можно вийти самих на себе. :) Но ми ж інші, ми можемо все й прорахувати. Наприклад, Ви зможете назвати пункти 5, 6 у списку?
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:11

  Starikan написав:buratinyo
Тут на военной ветке причиной войны объявили наличие русскоязычных в Украине.
Типично нацистско-рашистский нарратив, к которому подключаются всё новые участники. Дружно льют воду на мельницу пуйла.


Уже общался с Ириной, модератором (заочно, конечно же). Надо бы в прикрепленный на этой ветке форума опросник внести изменения, добавив в него еще несколько вариантов ответов. Если хотите внесу и этот нацистско-рашистский нарратив в качестве варианта?

Так как число проголосовавших пока незначительное, а предложенные участниками здесь новые варианты причины этой войны расширили их начальное число значительно, считаю необходимым прикрепить новый опросник здесь. Ирина сказала, что поможет мне с этим.
buratinyo
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