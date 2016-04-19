Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Пон 26 чер, 2023 19:43

trololo написав: buratinyo написав: начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ



сова на глобусі прагнення в НАТО дійсно ДУЖЕ напрягало росію, оскільки це виключало би агресію на 100%. але ж це не причина самої агрессії. сова на глобусіпрагнення в НАТО дійсно ДУЖЕ напрягало росію, оскільки це виключало би агресію на 100%. але ж це не причина самої агрессії.

Вам подобається сова? Ну, хай. Головне не натягуйте її на глобус. Іншими словами прошу не плутати причини та їх наслідки.1. Погрози Газпрома та представників російского уряду у зв'язку з вимогами термінової сплати боргів у валюті у великих розмірах за газ, а також величезних штрафів у валюті за реекспорт газу згідно договору на поставку газа, за реекспорт газа згідно договору про вільну торгівлю та інших боргів. Докази для таких вимог зібрані дуже гарні. Тимошенко тоді на посаді прем'эр-міністра України намагалась відробити свої особисті борги перед Газпромом таким чином. Кучма звільнив її з посади прем'єра за це та почав переслідування пізнише.2. Виникла зразу ж теоретична загроза віджиму деяких активів та частини території України з подачі Газпрома. Почались консультації з гарантами Будапештського меморандуму щодо цього приводу.3. Спроба росії потихеньку віжати острів Тузла. То було її тренування. Почалась спроба України співробітництва з НАТО після отримання консультацій та підтримки від гарантів Будепештського меморандуму. Співробітництво було в'ялим - література, комп'ютери, різні семінари.4. Після відстоювання острова Тузла та у зв'язку з подальшим незадоволенням російського кредитора отримувати борг продукцією української промисловості та застарілою військовою технікою почались дива: акція "Кучма геть!", записи розмов від охоронця Мельніченко як спроба звинувачення у скоєнні вбивства журналіста Гонгадзе на фоні наполегливого намагання Газпрому значно збільшити ціну на газ для України шляхом внесення змін у договір з Нафтогазом. Очевидно, що той величезний борг було запропоновано включити у нову ціну на газ, щоб кожний українець платив, бо бюджет країни не міг. Але Кучма був непохитний, хоча кримінальні переслідування Тимошенко припинив, щоб не дратувати путіна. Він швидко зрозумів, що дива мали російське коріння.5. ...6. ......Таким чином борги - це первопричина, а НАТО відноситься у цьому контексті до наслідків і як одна із спроб ліквідувати інші важкі наслідки.Для російської пропаганди відстежувати весь логічний ланцюжок не вигідно - так можно вийти самих на себе.Но ми ж інші, ми можемо все й прорахувати. Наприклад, Ви зможете назвати пункти 5, 6 у списку?