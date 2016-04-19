Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Пон 03 лип, 2023 22:13

Дюрі-бачі написав: Все просто: Путін - психічно хворе хуйло, яке живе у своїй інформаційній бульбашці, в якій втрат нема і Київ за 3 дні. Все просто: Путін - психічно хворе хуйло, яке живе у своїй інформаційній бульбашці, в якій втрат нема і Київ за 3 дні.

Я думал об этом варианте психического расстройства. Но потом вспомнил об одном примере, который перед глазами до сих происходит.Живет себе один человек, который стал по волею злой судьбы шизофреником. Его родители были люди из солидной науки. А с детьми ученых подобные вещи встречаются не очень редко, как оказывается. И вот ходит этот человек по городу, его жалеют, не смотря на приобретенные проблемы с его психикой из-за болезни. При общении он несет сильный бред, который основан на его видениях. Поэтому он искренне верит в него и рассказывает о нем очень убедительно для тех, кто ничего не понимает. Но не смотря на его искренность и эмоциональную убедительность никто и не подумает ему поверить. Жизненный опыт других людей вызывает критическое мышление и недоверие. Более того, других таких людей много, а шизофреник со своим бредом один. И когда другие люди между собой общаются они только укрепляют свои убеждения в правильности своего взгляда, которое противоречит бреду от шизофреника. И шизофреник остается со своим бредом одиноким без поддержки в 100 случаях из 100.И начать войну получается что шизофреник не способен. Нет масштабной поддержки, которая является обязательной.Именно поэтому искать реальную причину войны, которую скрывают для граждан возможно потому что она укажет на ошибки, продажность государственных деятелей или руководства крупных государственных компаний и корпораций, важно для точного определения того момента или условий когда эта война закончится.Вы уже проголосовали?