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Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
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Додано: Пон 26 чер, 2023 19:43
trololo написав: buratinyo написав:
начальные обращения за помощью к НАТО связаны с явными и документально подтвержденными угрозами росии осуществить насильное изъятие украинских активов в счет долгов за газ
сова на глобусі
прагнення в НАТО дійсно ДУЖЕ напрягало росію, оскільки це виключало би агресію на 100%. але ж це не причина самої агрессії.
Вам подобається сова? Ну, хай. Головне не натягуйте її на глобус. Іншими словами прошу не плутати причини та їх наслідки.
1. Погрози Газпрома та представників російского уряду у зв'язку з вимогами термінової сплати боргів у валюті у великих розмірах за газ, а також величезних штрафів у валюті за реекспорт газу згідно договору на поставку газа, за реекспорт газа згідно договору про вільну торгівлю та інших боргів. Докази для таких вимог зібрані дуже гарні. Тимошенко тоді на посаді прем'эр-міністра України намагалась відробити свої особисті борги перед Газпромом таким чином. Кучма звільнив її з посади прем'єра за це та почав переслідування пізнише.
2. Виникла зразу ж теоретична загроза віджиму деяких активів та частини території України з подачі Газпрома. Почались консультації з гарантами Будапештського меморандуму щодо цього приводу.
3. Спроба росії потихеньку віжати острів Тузла. То було її тренування. Почалась спроба України співробітництва з НАТО після отримання консультацій та підтримки від гарантів Будепештського меморандуму. Співробітництво було в'ялим - література, комп'ютери, різні семінари.
4. Після відстоювання острова Тузла та у зв'язку з подальшим незадоволенням російського кредитора отримувати борг продукцією української промисловості та застарілою військовою технікою почались дива: акція "Кучма геть!", записи розмов від охоронця Мельніченко як спроба звинувачення у скоєнні вбивства журналіста Гонгадзе на фоні наполегливого намагання Газпрому значно збільшити ціну на газ для України шляхом внесення змін у договір з Нафтогазом. Очевидно, що той величезний борг було запропоновано включити у нову ціну на газ, щоб кожний українець платив, бо бюджет країни не міг. Але Кучма був непохитний, хоча кримінальні переслідування Тимошенко припинив, щоб не дратувати путіна. Він швидко зрозумів, що дива мали російське коріння.
5. ...
6. ...
...
Таким чином борги - це первопричина, а НАТО відноситься у цьому контексті до наслідків і як одна із спроб ліквідувати інші важкі наслідки.
Для російської пропаганди відстежувати весь логічний ланцюжок не вигідно - так можно вийти самих на себе.
Но ми ж інші, ми можемо все й прорахувати. Наприклад, Ви зможете назвати пункти 5, 6 у списку?
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buratinyo
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Додано: Пон 26 чер, 2023 20:11
Starikan написав:buratinyo
Тут на военной ветке причиной войны объявили наличие русскоязычных в Украине.
Типично нацистско-рашистский нарратив, к которому подключаются всё новые участники. Дружно льют воду на мельницу пуйла.
Уже общался с Ириной, модератором (заочно, конечно же). Надо бы в прикрепленный на этой ветке форума опросник внести изменения, добавив в него еще несколько вариантов ответов. Если хотите внесу и этот нацистско-рашистский нарратив в качестве варианта?
Так как число проголосовавших пока незначительное, а предложенные участниками здесь новые варианты причины этой войны расширили их начальное число значительно, считаю необходимым прикрепить новый опросник здесь. Ирина сказала, что поможет мне с этим.
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buratinyo
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:23
Внес изменения в опросник. Старался в него внести варианты ответов, которые также были предложены посетителями и участниками ветки.
Все предложенные варианты ответов включить в опросник нельзя, так как скрипт форума ограничивает число возможных ответов на уровне 15 штук. Внес самые часто упоминаемые в Украине и, в частности, в таких городах как Киев, Полтава, Запорожье, Тернополь, Львов.
Прошу участников обновить голосование, так как старое обнулилось скриптом при внесении изменений.
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buratinyo
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Додано: Нед 02 лип, 2023 23:01
Все просто: Путін - психічно хворе хуйло, яке живе у своїй інформаційній бульбашці, в якій втрат нема і Київ за 3 дні.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 03 лип, 2023 22:13
Дюрі-бачі написав:
Все просто: Путін - психічно хворе хуйло, яке живе у своїй інформаційній бульбашці, в якій втрат нема і Київ за 3 дні.
Я думал об этом варианте психического расстройства. Но потом вспомнил об одном примере, который перед глазами до сих происходит.
Живет себе один человек, который стал по волею злой судьбы шизофреником. Его родители были люди из солидной науки. А с детьми ученых подобные вещи встречаются не очень редко, как оказывается. И вот ходит этот человек по городу, его жалеют, не смотря на приобретенные проблемы с его психикой из-за болезни. При общении он несет сильный бред, который основан на его видениях. Поэтому он искренне верит в него и рассказывает о нем очень убедительно для тех, кто ничего не понимает. Но не смотря на его искренность и эмоциональную убедительность никто и не подумает ему поверить. Жизненный опыт других людей вызывает критическое мышление и недоверие. Более того, других таких людей много, а шизофреник со своим бредом один. И когда другие люди между собой общаются они только укрепляют свои убеждения в правильности своего взгляда, которое противоречит бреду от шизофреника. И шизофреник остается со своим бредом одиноким без поддержки в 100 случаях из 100.
И начать войну получается что шизофреник не способен. Нет масштабной поддержки, которая является обязательной.
Именно поэтому искать реальную причину войны, которую скрывают для граждан возможно потому что она укажет на ошибки, продажность государственных деятелей или руководства крупных государственных компаний и корпораций, важно для точного определения того момента или условий когда эта война закончится.
Вы уже проголосовали?
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buratinyo
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