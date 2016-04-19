Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Вів 04 лип, 2023 21:26

Сегодня мне задали вопрос, который стоит на повестке дня с первого дня войны. А именно - когда и при каких условиях путин со своими подельниками даст распоряжение вывести своих террористов с территории Украины?



В контексте идентификации реальной причины войны можно попытаться ответить на этот важнейший вопрос. Ведь в конце концов именно для этой цели мы и пытаемся здесь вычислить то, что скрывает путин с подельниками. Конечно, речь не идет об определения даты такого решения. Скорее всего, реальнее определить какие именно события и какого рода способны сподвигнуть путина и подельников на принятие такого решения в срочном порядке.



Если в логической цепочке нет разрывов, то получается, что война - это операция руских коллекторов по изъятию украинских активов в счет долгов, которые возникли в контексте поставок природного газа в Украину российским Газпромом.



Конечно, Газпрому нужны деньги. Но слишком большой размер злосчастных долгов не дает ни единого шанса на их выплату. Ведь доллары Нафтогаз Украины еще не научился печатать. Поэтому Газпромом были наняты коллекторы (все их чвк очень подходят на эту роль), которые начали конфисковывать украинские земли (сначала Крым в 2014 году), а потом активы с конкурентных предприятий из ОРДЛО, на которые указывал друг путина Мюллер из Газпрома. Газпрому металлургия не интересна, химия тоже. Его интересы прежде всего направлены на нефть, газ и электричество. Ну, и активы, необходимые для снабжения ранее отжатого Крыма - пресная вода, стройматериалы, электроэнергия, сухопутный коридор.



А не именно это все мы наблюдаем в действиях оккупантов с первого дня военной агрессии? Очевидно, что именно это.



Коллекторы отжимают у должника все, что смогут. А то, что не смогут по каким-то причинам, будут приводить в негодность в случае, когда дальнейшие работы по изъятию активов больше проводить будет нельзя, потому что стало накладно или опасно для жизни коллекторов, здоровья и финансового состояния заказчика.



Исходя из вышеуказанного контекста одним из вариантов ответа на вопрос будет следующим. Агрессор прекратит войну и выведет свои войска с территории Украины до границ 1991 года когда Газпром взвоет от убытков из-за войны, работа коллекторов станет устойчиво убыточной (размер затрат на коллекторов будет выше стоимости отжатых новых активов для Газпрома).



В этом контексте смерть путина не сможет остановить войну. Но вот смерть всех крупных акционеров Газпрома (владеющих каждый более 2-3-х % его акций) способна остановить войну. Кстати, путин тоже входит в число акционеров Газпрома, если верить автору книги "Газпром - новое русское оружие", цитаты из которой есть в начале этой ветки форума.